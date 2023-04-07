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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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右心室双出口

作者：Lee B. Beerman, MD, Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine
已审核/已修订 4月 2023
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在右心室双出口中，主动脉瓣和肺动脉瓣都连接到右心室。正常情况下，肺动脉瓣连接到右心室，主动脉瓣连接到左心室。室间隔缺损几乎总会出现，并提供左心室的唯一血流出口。

  • 症状取决于心室缺损的特定解剖结构和位置以及相关异常。

  • 通过心电图、影像学检查和心导管检查做出诊断。

  • 药物有帮助，但通常需要手术。

（另见心脏缺陷概述。）

在右心室双出口中，主动脉和肺动脉都与右心室相连，而没有动脉与左心室相连。右心室双出口婴儿的心室之间有一个孔（室间隔缺损），这会导致富氧血液与贫氧血液混合。因此，婴儿可能无法获得正常量的氧气进入身体，导致发绀。如果血流过多通过肺动脉进入肺部，则可能出现心力衰竭。

右心室双出口的症状

症状因室间隔缺损的位置和婴儿的其他异常而异。

婴儿可能出现呼吸急促、喂养不佳、容易疲劳和/或嘴唇、甲床和皮肤青紫（发绀）。

右心室双出口的诊断

  • 胸部 X 线检查和心电图 (ECG)

  • 超声心动图检查（对心脏进行超声检查）

  • 磁共振成像 (MRI) 和计算机断层扫描 (CT)

  • 心导管检查

超声心动图检查可确诊。

通常进行胸部 X 线检查和 ECG。偶尔需要心导管检查。其他影像学检查可能有帮助。

右心室双出口的治疗

  • 治疗发绀和心力衰竭的药物

  • 手术

在新生儿期，如果婴儿有严重发绀，可能需要前列腺素这一药物来保持动脉导管开放。如果流向肺部的血液过多，需要药物治疗以改善心脏功能并治疗由此产生的心力衰竭。

需手术修复缺陷。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见先天性心脏缺陷的概述

  2. 美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为患者和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结预防性抗生素使用

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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