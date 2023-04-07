房间隔及室间隔缺损是指心脏左右间隔的缺损。
心脏上腔室之间或心脏下腔室之间的心脏壁中可存在孔洞。
许多缺损很小，无症状，不予治疗也可自行闭合。
根据典型的心脏杂音（由通过狭窄或渗漏的心脏瓣膜或异常心脏结构的血液湍流产生的声音）怀疑该诊断，并通过超声心动图确认。
某些不能自行缩小的间隔缺损必须用通过导管插入的封堵塞或其他专用设备或通过手术进行封堵。
（另见心脏缺陷概述。）
房间隔和室间隔缺损是最常见的心脏出生缺陷。
房间隔缺损 (ASD) 位于心脏上部腔室（心房）之间，这些上部腔室从人体接收血液。
室间隔缺损 (VSD) 位于心脏下部腔室（心室）之间，这些腔室将血液泵送到身体各处。
这些孔洞通常会导致血液从左到右分流，这意味着一些已经从肺中吸收氧气的血液穿过该孔并回到肺部。这种分流效率低下，流向肺部的多余血液会引起症状。
实际上，一些房间隔缺损只是卵圆孔张开（出生前，心脏上部腔室之间的正常孔洞）。这些缺陷中的多数（卵圆孔未闭）在出生后头 3 年内会自行闭合，尽管其会持续到成年。约 25% 的成人有卵圆孔未闭。心房之间的真正孔洞（真正的房间隔缺损）通常不会关闭。
室间隔缺损可位于心脏下腔之间的壁的几个不同部位。有些可能自行闭合（例如，被称为肌部室间隔缺损的缺损），而另一些则无法自行闭合。
间隔缺损：心脏间隔上的缺口
间隔缺损是指心脏壁（即间隔，将心脏分为左右两半）上的缺口。房间隔缺损位于心脏上部的腔室（心房）。室间隔缺损位于心脏下部的腔室（心室）。在这两种类型中，一些本应流向全身各处的氧合血未能完全循环。其返回到肺部，而不是泵到身体的其余部位。
房间隔及室间隔缺损的症状
房间隔缺损
室间隔缺损
室间隔缺损可能为从可引起心脏杂音但无症状的小孔到会在出生后早期导致症状的大孔。较大室间隔缺损引起的症状通常在 4 至 8 周龄的婴儿中出现，包括快速呼吸、喂养困难、进食时出汗和体重增加缓慢。这些症状表明孩子正在发生心力衰竭（见图心力衰竭：泵血和充盈问题）。
如果不及时治疗，有较大缺陷的儿童可能还会反复出现肺部感染，肺血管压力升高（肺动脉高压），最终将成为永久性，从而导致许多并发症并缩短寿命。
有时，室间隔缺损距离主动脉瓣足够近，以至于它会影响瓣膜。受影响的主动脉瓣可能开始渗漏（称为主动脉瓣返流）。主动脉瓣返流时，一些被泵出的血液流回心脏。如果不治疗，主动脉瓣返流会导致心力衰竭。即使是相对较小的室间隔缺损，如果引起主动脉瓣返流增加，也应闭合。
房间隔及室间隔缺损的诊断
房间隔及室间隔缺损的治疗
有时使用药物，通过导管插入封堵塞或其他专用器械，或进行外科手术
治疗取决于缺损类型和大小以及是否引起症状。
房间隔缺损
由于房间隔缺损通常不会引起任何症状，因此患儿通常不需要使用任何药物。如果该孔持续存在超过 2 至 3 岁，除非孔很小，并且不会导致心脏右侧增大，否则医生通常建议手术闭合以防止并发症。位于上腔室之间壁中央的房间隔缺损通常可以在心导管室进行的手术中闭合。在此操作中，将一根细长管（导管）插入腹股沟的大静脉中，然后小心地将其向上推入血管，直至到达心脏。一旦导管处于适当位置，就将封堵装置穿过导管，并穿出导管尖端，从而使该装置能扩张并封堵孔。
很大的房间隔缺损或位于房间隔边缘的房间隔缺损通常需要通过补片手术闭合。
房间隔缺损患儿在缺损闭合后的 6 个月内需要在看牙医前或在某些手术（例如呼吸道手术）之前服用抗生素。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。6 个月后，儿童在这些手术前不再需要服用抗生素。
室间隔缺损
小室间隔缺损的儿童通常无需治疗。但是，位于主动脉瓣附近的一些较小 VSD 可能导致瓣膜渗漏（主动脉瓣返流）。如果孩子患有主动脉瓣返流，医生通常会进行手术以闭合 VSD，有时会修复或更换主动脉瓣。
出现中等或大的 VSD 相关症状的婴儿可首先使用药物治疗，例如呋塞米（利尿剂，将过多液体排出体外）、地高辛（帮助心脏更强力地泵血）和/或血管紧张素-转换酶 (ACE) 抑制剂（可放松血管并帮助心脏更容易泵血）。这些药物有助于缓解症状，并让 VSD 有时间自行闭合。如果症状没有消退或 VSD 没有变小，医生通常会进行手术以闭合 VSD。
某些类型的室间隔缺损有时可以用导管装置闭合，但与房间隔缺损相比，此类闭合可能会不太合适使用导管。
室间隔缺损患儿在缺损闭合后的 6 个月内需要在看牙医前和在某些手术（例如呼吸道手术）之前服用抗生素。但是，如果存在残留缺损，则应无限期继续使用针对这些情况的抗生素。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。
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美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见心脏出生缺陷的概述
美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为父母和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结抗生素使用情况