房间隔及室间隔缺损是指心脏左右间隔的缺损。

心脏上腔室之间或心脏下腔室之间的心脏壁中可存在孔洞。

许多缺损很小，无症状，不予治疗也可自行闭合。

根据典型的心脏杂音（由通过狭窄或渗漏的心脏瓣膜或异常心脏结构的血液湍流产生的声音）怀疑该诊断，并通过超声心动图确认。

某些不能自行缩小的间隔缺损必须用通过导管插入的封堵塞或其他专用设备或通过手术进行封堵。

（另见心脏缺陷概述。）

房间隔和室间隔缺损是最常见的心脏出生缺陷。

房间隔缺损 (ASD) 位于心脏上部腔室（心房）之间，这些上部腔室从人体接收血液。

室间隔缺损 (VSD) 位于心脏下部腔室（心室）之间，这些腔室将血液泵送到身体各处。

这些孔洞通常会导致血液从左到右分流，这意味着一些已经从肺中吸收氧气的血液穿过该孔并回到肺部。这种分流效率低下，流向肺部的多余血液会引起症状。

实际上，一些房间隔缺损只是卵圆孔张开（出生前，心脏上部腔室之间的正常孔洞）。这些缺陷中的多数（卵圆孔未闭）在出生后头 3 年内会自行闭合，尽管其会持续到成年。约 25% 的成人有卵圆孔未闭。心房之间的真正孔洞（真正的房间隔缺损）通常不会关闭。

室间隔缺损可位于心脏下腔之间的壁的几个不同部位。有些可能自行闭合（例如，被称为肌部室间隔缺损的缺损），而另一些则无法自行闭合。

间隔缺损：心脏间隔上的缺口

房间隔及室间隔缺损的症状 房间隔缺损 患有房间隔缺损的婴儿和儿童通常没有任何症状。偶尔，患有房间隔缺损的儿童体重增加的速度比一般人慢。 然而，在成年早期或中年期，未经治疗的房间隔缺损，尤其是大的房间隔缺损，会导致运动不耐受、疲劳、心悸、心律问题（心房扑动或心房颤动）、卒中和/或肺部高血压（肺动脉高压）。随着时间推移，甚至较小的房间隔缺损也会变得更严重，因为心脏左侧会自然变僵硬，从而将更多血液从孔中推入，并回流到肺部。 室间隔缺损 室间隔缺损可能为从可引起心脏杂音但无症状的小孔到会在出生后早期导致症状的大孔。较大室间隔缺损引起的症状通常在 4 至 8 周龄的婴儿中出现，包括快速呼吸、喂养困难、进食时出汗和体重增加缓慢。这些症状表明孩子正在发生心力衰竭（见图心力衰竭：泵血和充盈问题）。 如果不及时治疗，有较大缺陷的儿童可能还会反复出现肺部感染，肺血管压力升高（肺动脉高压），最终将成为永久性，从而导致许多并发症并缩短寿命。 有时，室间隔缺损距离主动脉瓣足够近，以至于它会影响瓣膜。受影响的主动脉瓣可能开始渗漏（称为主动脉瓣返流）。主动脉瓣返流时，一些被泵出的血液流回心脏。如果不治疗，主动脉瓣返流会导致心力衰竭。即使是相对较小的室间隔缺损，如果引起主动脉瓣返流增加，也应闭合。

房间隔及室间隔缺损的诊断 超声心动图 如果医生听到某种心脏杂音，通常会怀疑间隔缺损。心脏杂音是由通过狭窄或渗漏的心脏瓣膜或异常心脏结构的血液湍流产生的声音。 对于房间隔和室间隔缺损，均应进行超声心动图检查（心脏超声检查）以确诊，并确定缺损大小和位置以及任何相关的心腔扩大。超声心动图还可显示是否存在其他心脏缺损。 即使在婴儿中，通常也要进行心电图 (ECG) 检查。心电图可能显示一个或多个心腔增大的迹象。胸部 X 线检查可能显示心脏增大。