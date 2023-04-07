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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童肺动脉瓣狭窄

作者：Lee B. Beerman, MD, Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine
已审核/已修订 4月 2023
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肺动脉瓣狭窄是肺动脉瓣（有时称为肺动脉瓣）变窄，肺动脉瓣打开可使血液从右心室流向肺。

  • 右心室和肺动脉之间的心脏瓣膜发生狭窄。

  • 在大多数儿童中，唯一的症状是心脏杂音，但是如果婴儿中狭窄为重度，可能会出现皮肤青紫色（发绀）和右心衰竭迹象（例如疲劳和肝肿大）。

  • 根据听诊器听到心脏杂音怀疑诊断，并通过超声心动图确认。

  • 有时需要球囊扩张术来打开瓣膜或手术重建瓣膜。

（另见心脏缺陷概述。对于成人的这种疾病，请参见肺动脉狭窄。）

在大多数患有肺动脉瓣狭窄的儿童中，瓣膜轻度至中度变窄，从而使右心室更用力地泵血，压力更高，以推动血液通过瓣膜。严重狭窄会增加右心室的压力，并可能限制到达肺部的血液量。当右心室压力变得极高时，血液进入右心室经过的瓣膜可能会渗漏，迫使贫氧血液回到右心房，然后通过心房壁上的孔洞（房间隔缺损），导致从右向左分流。在从右到左分流中，来自心脏右侧的贫氧血液与来自心脏左侧的富氧血液混合在一起。流向人体的贫氧血液越多（呈蓝色），全身皮肤就会越蓝。

儿童肺动脉瓣狭窄的症状

大多数患肺动脉瓣狭窄的儿童没有症状。重度肺动脉瓣狭窄可能导致皮肤青紫（发绀），尤其是嘴唇、舌、皮肤和甲床。新生儿和婴儿比年龄较大的孩子更容易出现发绀。患有重度肺动脉瓣狭窄的年龄较大的孩子更有可能因右心衰竭，出现疲劳和/或在劳累时出现呼吸困难（参见图心力衰竭：泵血和充盈问题）。

儿童肺动脉瓣狭窄的诊断

  • 超声心动图

如果医生在用听诊器听诊时可听到某种心脏杂音，则医生通常会怀疑是肺动脉瓣狭窄。心脏杂音是由通过狭窄或渗漏的心脏瓣膜或异常心脏结构的血液湍流产生的声音。可能还会听到额外的声音或咔哒声。

超声心动图（心脏超声检查）证实诊断。

通常会进行心电图 (ECG) 和胸部 X 线检查。如果狭窄为中重度，ECG 通常显示右心增厚。

儿童肺动脉瓣狭窄的治疗

  • 药物，例如前列腺素，可保持新生儿动脉导管开放

  • 球囊瓣膜成形术或手术

治疗取决于婴儿症状的严重程度。

通过静脉（静脉内）给予前列腺素治疗引起新生儿发绀的重度疾病。前列腺素使动脉导管保持开放状态，从而将多余血液输送到肺部，以增加婴儿血液中的氧含量。通常使用这种药物，直到可以用球囊瓣膜成形术或外科手术修复瓣膜为止。

对于球囊瓣膜成形术，使用一根顶端有一个球囊的细管（导管），将导管穿过手臂或腿部血管进入狭窄的瓣膜。球囊膨胀并用于增宽瓣膜的狭窄开口。

如果瓣膜中度或重度狭窄，医生通常还会对没有发绀的婴儿进行球囊瓣膜成形术。

如果瓣膜很小或明显增厚，则球囊瓣膜成形术可能不足以治疗。然后，应使用手术打开或重建肺动脉瓣。

在去看牙医或手术之前，孩子不需要服用抗生素。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见心脏出生缺陷的概述

  2. 美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为父母和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结抗生素使用情况

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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