药物，例如前列腺素，可保持新生儿动脉导管开放

球囊瓣膜成形术或手术

治疗取决于婴儿症状的严重程度。

通过静脉（静脉内）给予前列腺素治疗引起新生儿发绀的重度疾病。前列腺素使动脉导管保持开放状态，从而将多余血液输送到肺部，以增加婴儿血液中的氧含量。通常使用这种药物，直到可以用球囊瓣膜成形术或外科手术修复瓣膜为止。

对于球囊瓣膜成形术，使用一根顶端有一个球囊的细管（导管），将导管穿过手臂或腿部血管进入狭窄的瓣膜。球囊膨胀并用于增宽瓣膜的狭窄开口。

如果瓣膜中度或重度狭窄，医生通常还会对没有发绀的婴儿进行球囊瓣膜成形术。

如果瓣膜很小或明显增厚，则球囊瓣膜成形术可能不足以治疗。然后，应使用手术打开或重建肺动脉瓣。

在去看牙医或手术之前，孩子不需要服用抗生素。