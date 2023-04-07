肺动脉瓣狭窄是肺动脉瓣（有时称为肺动脉瓣）变窄，肺动脉瓣打开可使血液从右心室流向肺。
右心室和肺动脉之间的心脏瓣膜发生狭窄。
在大多数儿童中，唯一的症状是心脏杂音，但是如果婴儿中狭窄为重度，可能会出现皮肤青紫色（发绀）和右心衰竭迹象（例如疲劳和肝肿大）。
根据听诊器听到心脏杂音怀疑诊断，并通过超声心动图确认。
有时需要球囊扩张术来打开瓣膜或手术重建瓣膜。
（另见心脏缺陷概述。对于成人的这种疾病，请参见肺动脉狭窄。）
在大多数患有肺动脉瓣狭窄的儿童中，瓣膜轻度至中度变窄，从而使右心室更用力地泵血，压力更高，以推动血液通过瓣膜。严重狭窄会增加右心室的压力，并可能限制到达肺部的血液量。当右心室压力变得极高时，血液进入右心室经过的瓣膜可能会渗漏，迫使贫氧血液回到右心房，然后通过心房壁上的孔洞（房间隔缺损），导致从右向左分流。在从右到左分流中，来自心脏右侧的贫氧血液与来自心脏左侧的富氧血液混合在一起。流向人体的贫氧血液越多（呈蓝色），全身皮肤就会越蓝。
儿童肺动脉瓣狭窄的症状
大多数患肺动脉瓣狭窄的儿童没有症状。重度肺动脉瓣狭窄可能导致皮肤青紫（发绀），尤其是嘴唇、舌、皮肤和甲床。新生儿和婴儿比年龄较大的孩子更容易出现发绀。患有重度肺动脉瓣狭窄的年龄较大的孩子更有可能因右心衰竭，出现疲劳和/或在劳累时出现呼吸困难（参见图心力衰竭：泵血和充盈问题）。
儿童肺动脉瓣狭窄的诊断
儿童肺动脉瓣狭窄的治疗
药物，例如前列腺素，可保持新生儿动脉导管开放
球囊瓣膜成形术或手术
治疗取决于婴儿症状的严重程度。
通过静脉（静脉内）给予前列腺素治疗引起新生儿发绀的重度疾病。前列腺素使动脉导管保持开放状态，从而将多余血液输送到肺部，以增加婴儿血液中的氧含量。通常使用这种药物，直到可以用球囊瓣膜成形术或外科手术修复瓣膜为止。
对于球囊瓣膜成形术，使用一根顶端有一个球囊的细管（导管），将导管穿过手臂或腿部血管进入狭窄的瓣膜。球囊膨胀并用于增宽瓣膜的狭窄开口。
如果瓣膜中度或重度狭窄，医生通常还会对没有发绀的婴儿进行球囊瓣膜成形术。
如果瓣膜很小或明显增厚，则球囊瓣膜成形术可能不足以治疗。然后，应使用手术打开或重建肺动脉瓣。
在去看牙医或手术之前，孩子不需要服用抗生素。
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