脊柱骨软骨病是最常见形式的固定性脊柱后凸。通常始于青春期，受影响的男孩略多于女孩。脊柱骨软骨病的病因尚不清楚，但有时会在家族中遗传。脊柱侧凸是脊柱侧向弯曲，也经常在患有脊柱后凸的儿童中发病（称为脊柱后侧凸）。

脊柱骨软骨病是一类骨软骨病，是儿童快速生长时发生的一组骨生长板疾病。医生不确定是什么原因导致骨软骨病，但这种疾病似乎在家族中遗传。胫骨粗隆骨软骨病、幼年畸形性骨软骨炎和科勒氏骨病是其他骨软骨病。

严重脊柱后凸更易引起不适，有时可限制胸部运动，引起肺部疾病。

脊柱骨软骨病可能是在学校中常规筛查脊柱问题时发现。医生通过对脊柱进行 X 线检查来确诊脊柱骨软骨病。有时会进行磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)。