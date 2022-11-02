脊柱后凸是指脊柱异常弯曲引起驼背。
（另见儿童骨骼疾病概述。）
通常，上背部向前弯曲。有些儿童弯曲程度较大。过度弯曲可能呈
柔性
固定性（器质性）
柔性脊柱后凸儿童可通过收紧肌肉来伸直脊柱，其脊骨（椎骨）正常。病因不明。可进行肌肉强化锻炼，但无需其他特殊治疗。
固定性脊柱后凸儿童，背部上方椎骨呈楔形而非矩形，其脊柱无法伸直。通常涉及 3 个或更多椎骨。婴儿天生患固定性脊柱后凸的情况很少，此病通常在后天形成，常出现于青春期。有许多罕见原因，包括骨折、感染和癌症，但最常见的原因是脊柱骨软骨病。
通常，脊柱后凸无症状。有时会出现轻度持久性背痛。脊柱后凸改变体型时才可能引起注意。肩部呈圆形。脊柱上部异常弯曲，或出现隆起。有些人的外表类似于马凡综合征，四肢比躯干长得多。
轻度脊柱后凸不出现症状，有时只能通过常规体检检测到。医生通过对脊柱进行 X 线检查来确诊脊柱后凸。
脊柱后凸的治疗方法与脊柱骨软骨病相同。
脊柱后凸：驼背
脊柱骨软骨病
脊柱骨软骨病是最常见形式的固定性脊柱后凸。通常始于青春期，受影响的男孩略多于女孩。脊柱骨软骨病的病因尚不清楚，但有时会在家族中遗传。脊柱侧凸是脊柱侧向弯曲，也经常在患有脊柱后凸的儿童中发病（称为脊柱后侧凸）。
脊柱骨软骨病是一类骨软骨病，是儿童快速生长时发生的一组骨生长板疾病。医生不确定是什么原因导致骨软骨病，但这种疾病似乎在家族中遗传。胫骨粗隆骨软骨病、幼年畸形性骨软骨炎和科勒氏骨病是其他骨软骨病。
严重脊柱后凸更易引起不适，有时可限制胸部运动，引起肺部疾病。
脊柱骨软骨病可能是在学校中常规筛查脊柱问题时发现。医生通过对脊柱进行 X 线检查来确诊脊柱骨软骨病。有时会进行磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)。
脊柱骨软骨病的治疗
减少负重和剧烈运动
很少情况下进行支具或手术治疗
减轻负重压力，避免剧烈运动，可治疗轻度脊柱后凸。经治疗，尽管症状未见减轻，不过脊柱可被逐渐加强。但能否阻断弯曲的加重仍不肯定。
对于较为严重的脊柱后凸，治疗最常包括装脊柱矫正架或睡硬床。治疗可减轻症状，防止弯曲加重。
少数情况下，虽然经过治疗，但脊柱后凸仍加重，并需要通过手术拉直脊柱。