复发性呼吸道乳头状瘤病

已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

复发性呼吸道乳头状瘤是呼吸系统的一种罕见、非癌性（良性）肿瘤，通常影响喉咙（喉）。

复发性呼吸道乳头状瘤病是由人乳头瘤病毒 (HPV) 引起的，这种病毒会导致皮肤疣和生殖器疣。如果母亲的生殖器区域感染 HPV，婴儿在通过产道时可能会感染这种病毒。

呼吸道 HPV 感染可导致声门周围和/或气管（气管）中出现多个疣状赘生物。治疗后赘生物通常会再次发作（复发）。少数情况下，可发展为恶性。

喉乳头状瘤可在任何年龄段发生，但最常见于 1 到 4 岁的儿童。

症状 如小儿出现声嘶、哭声微弱、声音改变等，则应警惕。年龄较大的儿童可能说话困难。气管内乳头状瘤会干扰呼吸。

诊断 活检 喉乳头状瘤可通过喉镜检査喉部发现。医生取一块乳头状瘤进行检查（活检）以确认诊断。

预防 接种 HPV 疫苗的女性不太可能被感染，因此不太可能将 HPV 传染给她们的孩子。

治疗 手术切除 尽管一些肿瘤可能在青春期发育时开始消失，但建议治疗复发性呼吸道乳头状瘤。手术切除是常规治疗方法。许多儿童在整个童年期都需要进行大量手术，以在肿瘤复发时将其切除。 其他治疗方法（例如脉冲染料激光治疗或光动力学疗法— see sidebar 激光在皮肤疾病治疗中的应用）以及抗病毒药物（西多福韦）或用于治疗癌症的药物（贝伐珠单抗）可用于重症儿童。