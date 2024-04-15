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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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人乳头状瘤病毒 (HPV) 疫苗

作者：Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 4月 2024
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人乳头状瘤病毒 (HPV) 疫苗有助于预防最有可能引起以下疾病的 HPV 株感染：

HPV 疫苗仅含 HPV 病毒的某些成分。该疫苗并不含任何活病毒，因此不能导致 HPV 感染。

更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的 HPV（人乳头状瘤病毒）疫苗信息声明

（也请参见免疫接种概述。）

针对 HPV 的疫苗有 3 种：

  • 人乳头状瘤病毒九价疫苗：预防 9 种亚型的 HPV

  • 四价疫苗：预防 4 种亚型的 HPV

  • 二价疫苗：预防 2 种亚型的 HPV

所有这 3 种 HPV 疫苗均能预防引起约 70% 宫颈癌和 90% 肛门癌的 2 种 HPV（16 和 18 型）。九价疫苗和四价疫苗可以预防引起 90% 以上生殖器疣的 2 种 HPV（6 型和 11 型），还可以预防 16 型和 18 型。只有九价疫苗和四价疫苗才推荐用于男孩和男性。

美国目前仅有九价疫苗。

HPV 疫苗的接种

HPV 疫苗以 2 剂或 3 剂系列肌肉注射。如果 HPV 疫苗的初始剂量是在 9 至 14 岁时接种的，则将进行 2 剂系列。如果 HPV 疫苗接种的初始剂量在 15 岁或以上时接种，则进行 3 剂系列接种（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。

疫苗建议用于

  • 年龄在11或12岁（但可以在9岁开始）的所有男孩和女孩，以及在26岁以前没有进行过疫苗接种或未充分接种疫苗的人

  • 一些 27 至 45 岁的成人在与医生讨论他们新发 HPV 感染的风险以及疫苗接种对他们的可能益处后

  • 有削弱免疫系统的疾病的患者，包括 HIV 感染，无论初始剂量的接种年龄，都应接受 3 剂系列接种

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。

HPV 疫苗的副作用

注射部位可有红肿、疼痛。常见副作用包括发热、恶心和头晕。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国疾病控制与预防中心（CDC）：HPV（人乳头状瘤病毒）疫苗信息声明

  2. CDC：哪些人不应接种这些疫苗？

  3. 欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：人乳头状瘤病毒感染：推荐的疫苗接种

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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