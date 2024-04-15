人乳头状瘤病毒 (HPV) 疫苗

人乳头状瘤病毒 (HPV) 疫苗有助于预防最有可能引起以下疾病的 HPV 株感染：

女性宫颈癌、阴道癌，和外阴癌

男性阴茎癌

肛门癌

生殖器或肛门疣

咽喉癌

HPV 疫苗仅含 HPV 病毒的某些成分。该疫苗并不含任何活病毒，因此不能导致 HPV 感染。

更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的 HPV（人乳头状瘤病毒）疫苗信息声明。

（也请参见免疫接种概述。）

针对 HPV 的疫苗有 3 种：

人乳头状瘤病毒九价疫苗：预防 9 种亚型的 HPV

四价疫苗：预防 4 种亚型的 HPV

二价疫苗：预防 2 种亚型的 HPV

所有这 3 种 HPV 疫苗均能预防引起约 70% 宫颈癌和 90% 肛门癌的 2 种 HPV（16 和 18 型）。九价疫苗和四价疫苗可以预防引起 90% 以上生殖器疣的 2 种 HPV（6 型和 11 型），还可以预防 16 型和 18 型。只有九价疫苗和四价疫苗才推荐用于男孩和男性。

美国目前仅有九价疫苗。

HPV 疫苗的接种 HPV 疫苗以 2 剂或 3 剂系列肌肉注射。如果 HPV 疫苗的初始剂量是在 9 至 14 岁时接种的，则将进行 2 剂系列。如果 HPV 疫苗接种的初始剂量在 15 岁或以上时接种，则进行 3 剂系列接种（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。 疫苗建议用于 年龄在11或12岁（但可以在9岁开始）的所有男孩和女孩，以及在26岁以前没有进行过疫苗接种或未充分接种疫苗的人

一些 27 至 45 岁的成人在与医生讨论他们新发 HPV 感染的风险以及疫苗接种对他们的可能益处后

有削弱免疫系统的疾病的患者，包括 HIV 感染，无论初始剂量的接种年龄，都应接受 3 剂系列接种 如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。