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消化性溃疡是胃或十二指肠内膜的圆形或椭圆形溃疡，其被胃酸和消化酶侵蚀。
溃疡形成于胃或十二指肠内膜。
儿童的症状包括令人痛苦的腹部疼痛和呕吐。
诊断基于内窥镜检查，有时基于影像学检查。
治疗方法包括减少胃酸的药物，有时还包括抗生素。
（对于成人，请参见消化性溃疡病。）
溃疡穿透胃或十二指肠（小肠第一段）黏膜层。当胃或十二指肠黏膜层的正常防御和修复机制受到削弱，它们就更容易被胃酸所侵蚀从而形成溃疡。
消化性溃疡在儿童中的发病率低于成人。使用非甾体类抗炎药 (NSAID) 和幽门螺旋杆菌感染会导致消化性溃疡形成，但在儿童中，幽门螺旋杆菌感染不像成人那样常见。
父母患有消化性溃疡的孩子更容易患溃疡，特别是如果父母感染了幽门螺旋杆菌。
暴露二手烟是儿童溃疡的另一个危险因素。过早开始吸烟饮酒的青少年发病率往往也高。
在应激状态下，如烧伤、外伤以及严重疾病后，任何年龄段的儿童均易发生溃疡。这类溃疡称为应激性溃疡。
消化性溃疡的症状
消化性溃疡的诊断
消化性溃疡的治疗
减少胃酸
对于幽门螺旋杆菌感染，使用抗生素和减少胃酸的药物
消化性溃疡治疗的主要目标是减少胃酸。减少胃酸的药物包括质子泵抑制剂、组胺 2 (H2) 阻断剂和抗酸剂（见表用于治疗胃酸的药物）。减少可增加胃酸生成的物质也很重要。例如，应使儿童远离咖啡因和二手烟。
为感染幽门螺旋杆菌的儿童提供抗生素以根除细菌，并给予质子泵抑制剂以降低胃酸。
如果出现并发症或溃疡复发，可能需要手术。