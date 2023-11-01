消化性溃疡是胃或十二指肠内膜的圆形或椭圆形溃疡，其被胃酸和消化酶侵蚀。

溃疡形成于胃或十二指肠内膜。

儿童的症状包括令人痛苦的腹部疼痛和呕吐。

诊断基于内窥镜检查，有时基于影像学检查。

治疗方法包括减少胃酸的药物，有时还包括抗生素。

（对于成人，请参见消化性溃疡病。）

溃疡穿透胃或十二指肠（小肠第一段）黏膜层。当胃或十二指肠黏膜层的正常防御和修复机制受到削弱，它们就更容易被胃酸所侵蚀从而形成溃疡。

消化性溃疡在儿童中的发病率低于成人。使用非甾体类抗炎药 (NSAID) 和幽门螺旋杆菌感染会导致消化性溃疡形成，但在儿童中，幽门螺旋杆菌感染不像成人那样常见。

父母患有消化性溃疡的孩子更容易患溃疡，特别是如果父母感染了幽门螺旋杆菌。

暴露二手烟是儿童溃疡的另一个危险因素。过早开始吸烟饮酒的青少年发病率往往也高。

在应激状态下，如烧伤、外伤以及严重疾病后，任何年龄段的儿童均易发生溃疡。这类溃疡称为应激性溃疡。

消化性溃疡的症状 典型症状出现在上腹部，包括 令人痛苦的疼痛

灼痛

隐痛

疼痛

空腹感

饥饿感 但是，幼儿可能没有典型症状，但可能有腹痛和呕吐。溃疡患儿在喂养期间或喂养后可能出现挑食和易怒。 消化性溃疡的并发症 在任何年龄的儿童中，消化性溃疡都可能导致撕裂（穿孔）、出血或肿胀，从而导致胃部阻​​塞（梗阻）。

消化性溃疡的诊断 内镜检查

对于并发症，进行影像学检查 医生根据内窥镜检查结果诊断消化性溃疡。在此检查过程中，将一根柔性观察管（内窥镜）穿过孩子的嘴，然后从食道向下插入胃和十二指肠的第一部分。通过内窥镜，医生还可以进行活检（取出组织样本以在显微镜下检查）以确定溃疡是否由幽门螺杆菌引起。还可进行粪便检测和呼气测试以检测幽门螺杆菌。 如果怀疑并发症，例如穿孔，医生可能会进行成像检查，例如 X 射线、计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。