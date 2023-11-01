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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童消化性溃疡

作者：Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc, University of Colorado
已审核/已修订 11月 2023
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消化性溃疡是胃或十二指肠内膜的圆形或椭圆形溃疡，其被胃酸和消化酶侵蚀。

  • 溃疡形成于胃或十二指肠内膜。

  • 儿童的症状包括令人痛苦的腹部疼痛和呕吐。

  • 诊断基于内窥镜检查，有时基于影像学检查。

  • 治疗方法包括减少胃酸的药物，有时还包括抗生素。

（对于成人，请参见消化性溃疡病。）

溃疡穿透胃或十二指肠（小肠第一段）黏膜层。当胃或十二指肠黏膜层的正常防御和修复机制受到削弱，它们就更容易被胃酸所侵蚀从而形成溃疡。

消化性溃疡在儿童中的发病率低于成人。使用非甾体类抗炎药 (NSAID) 和幽门螺旋杆菌感染会导致消化性溃疡形成，但在儿童中，幽门螺旋杆菌感染不像成人那样常见。

父母患有消化性溃疡的孩子更容易患溃疡，特别是如果父母感染了幽门螺旋杆菌

暴露二手烟是儿童溃疡的另一个危险因素。过早开始吸烟饮酒的青少年发病率往往也高。

在应激状态下，如烧伤、外伤以及严重疾病后，任何年龄段的儿童均易发生溃疡。这类溃疡称为应激性溃疡。

消化性溃疡的症状

典型症状出现在上腹部，包括

  • 令人痛苦的疼痛

  • 灼痛

  • 隐痛

  • 疼痛

  • 空腹感

  • 饥饿感

但是，幼儿可能没有典型症状，但可能有腹痛和呕吐。溃疡患儿在喂养期间或喂养后可能出现挑食和易怒。

消化性溃疡的并发症

在任何年龄的儿童中，消化性溃疡都可能导致撕裂（穿孔）、出血或肿胀，从而导致胃部阻​​塞（梗阻）。

消化性溃疡的诊断

  • 内镜检查

  • 对于并发症，进行影像学检查

医生根据内窥镜检查结果诊断消化性溃疡。在此检查过程中，将一根柔性观察管（内窥镜）穿过孩子的嘴，然后从食道向下插入胃和十二指肠的第一部分。通过内窥镜，医生还可以进行活检（取出组织样本以在显微镜下检查）以确定溃疡是否由幽门螺杆菌引起。还可进行粪便检测和呼气测试以检测幽门螺杆菌

如果怀疑并发症，例如穿孔，医生可能会进行成像检查，例如 X 射线计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。

消化性溃疡的治疗

  • 减少胃酸

  • 对于幽门螺旋杆菌感染，使用抗生素和减少胃酸的药物

消化性溃疡治疗的主要目标是减少胃酸。减少胃酸的药物包括质子泵抑制剂、组胺 2 (H2) 阻断剂和抗酸剂（见表用于治疗胃酸的药物）。减少可增加胃酸生成的物质也很重要。例如，应使儿童远离咖啡因和二手烟。

为感染幽门螺旋杆菌的儿童提供抗生素以根除细菌，并给予质子泵抑制剂以降低胃酸。

如果出现并发症或溃疡复发，可能需要手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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