幽门螺杆菌(H. pylori) 感染是一种细菌感染，可引起胃部炎症（胃炎）、消化性溃疡病和某些类型的胃癌。

感染是由一种称为 幽门螺杆菌 （ H. pylori ）的细菌引起的。

幽门螺杆菌 感染的症状包括消化不良、上腹部疼痛或不适。

医生根据呼吸试验或粪便检查的结果，或使用挠性观察导管的胃镜检查（上消化道内镜检查）结果进行诊断。

治疗采用抗生素和一种质子泵抑制剂。

（也可参见胃炎和消化性溃疡病简介。）

幽门螺杆菌感染是全球胃炎和消化性溃疡病的最常见病因。感染十分常见，并随年龄增长而增多。美国 60 岁及以上人群约有 50% 被感染。但近期研究表明受到幽门螺杆菌感染的年轻人呈减少趋势。感染最常见于黑人、西班牙人和亚洲人。

幽门螺杆菌感染胃黏膜，也可见于粪便、唾液和牙菌斑中。幽门螺杆菌可在人与人之间传播，尤其是感染者便后未彻底洗手时。由于人也可以通过亲吻或其他亲密接触传播细菌，因此感染往往会在家庭中、在疗养院及其他受监管的护理机构中居住的人群中爆发。

你知道吗……

幽门螺杆菌在胃壁的保护性粘膜层内生长，在那里它们很少暴露于胃的高酸环境中。此外，幽门螺杆菌可产生氨，帮助保护该细菌免遭胃酸侵蚀，并使其破坏和穿透黏液层。

幽门螺杆菌 感染的并发症 几乎所有幽门螺杆菌感染者都患有胃炎，可累及全胃或仅累及胃下部（胃窦）。有时感染可引起糜烂性胃炎，甚至可能引起胃溃疡。 幽门螺杆菌可增加胃酸生成，干扰胃部的正常抗胃酸机制并产生毒素，从而诱发溃疡形成。 长时间感染幽门螺杆菌可增加胃癌的风险。

幽门螺杆菌 感染的症状 在幽门螺杆菌感染引起胃炎的患者中，大多不会出现症状或并发症，如胃或十二指肠消化性溃疡。 对于因幽门螺杆菌感染而出现症状的患者，其症状属于胃炎的典型症状，包括消化不良和上腹部疼痛或不适。 幽门螺杆菌感染所致溃疡的症状与其他溃疡症状相似，包括上腹痛。

幽门螺杆菌 感染的诊断 呼气试验或大便检查

有时需要上消化道内镜检查 呼气试验或大便检查可检出幽门螺杆菌。 有时，医生使用一根可视软管（内镜）进行上消化道内镜检查，以采集胃黏膜样本（活检）。可使用多种方法对该样本进行幽门螺杆菌检测。

幽门螺杆菌 感染的治疗 抗生素和质子泵抑制剂

治疗后，需进行检测以确认幽门螺杆菌感染已根除 幽门螺杆菌感染的最常见疗法是联合使用可减少胃酸生成的一种质子泵抑制剂和两种抗生素，有时也联用次水杨酸铋。给予兰索拉唑、奥美拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑或埃索美拉唑数种质子泵抑制剂其中之一。这些药物通常耐受良好（副作用很少或轻微），但可能导致腹泻、便秘和头痛。也可使用数种不同的抗生素，包括阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑和四环素。这些抗生素均可能改变味觉并导致恶心，阿莫西林、克林霉素和四环素可能导致腹泻。次水杨酸铋可能导致便秘，以及舌头和粪便发黑。 医生通常会在治疗结束后 4 周左右重做呼气试验、大便检查或内镜，以确认治疗成功。 如果幽门螺杆菌未根除，应重复治疗。