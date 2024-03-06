异染性脑白质营养不良

异染性脑白质营养不良是一种称为鞘脂贮积病的溶酶体贮积病。它是由大脑、脊髓、肾脏和脾脏中脂肪（脂类）累积引起的。这种疾病会导致早期死亡。当父母将导致这种疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生异染性脑白质营养不良。

当人体缺乏分解某些脂质所需的酶时，就会发生异染性脑白质营养不良。

症状取决于孩子患的是婴儿型还是青少年型，但可能包括瘫痪、痴呆和神经问题。

可以通过产前筛查检测、神经传导检查以及血液检查来做出诊断。

这种疾病无法治疗，但是正在研究治疗方案。

有几类不同的遗传性疾病。在异染性脑白质营养不良中，患病儿童的父母双方均携带异常基因的其中 1 个拷贝。因为通常要有 2 个拷贝的异常（隐性）基因才能发生该疾病，所以通常父母双方都不患该疾病。（另请参见遗传代谢性疾病概述。）

当人们没有分解（代谢）鞘脂所需的酶时，就会发生神经鞘脂贮积症，而鞘脂是保护细胞表面并在细胞中发挥某些功能的化合物。除了异染性脑白质营养不良，神经鞘脂贮积症有很多类型。

在异染性脑白质营养不良中，一种分解某种脂质所需的酶（称为芳基硫酸酯酶 A）无法正常工作。这类脂质在大脑和脊髓、神经、肾脏、脾脏和其他器官的白质中累积。这种累积导致脱髓鞘。脱髓鞘是包裹神经的组织（称为髓鞘）破坏。髓鞘受损时，神经纤维便不能正常传导电冲动。如果没有正常神经冲动，动作会变得生涩，不协调且笨拙。

异染性脑白质营养不良的类型 在婴儿期形式中，儿童患有进行性麻痹和痴呆，这意味着麻痹和痴呆在孩子的一生中都会恶化。这种形式的症状通常在 4 岁之前开始，并在 9 岁左右导致死亡。 在青少年期形式中，儿童出现步行问题、智力障碍、手脚无力、麻木和疼痛。这种形式的症状始于 4 岁至 16 岁之间。 还有一种较轻的成人形式。

异染性脑白质营养不良的诊断 产前筛查检测

神经传导研究

计算机断层扫描或磁共振成像 出生前，可通过产前筛查，即绒毛膜绒毛采样或羊膜穿刺术来诊断胎儿异染性脑白质营养不良。 出生后，医生进行神经传导检查，以测量神经传导冲动的速度。医生对大脑进行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）等成像检查，以寻找髓鞘损害的迹象。 医生还可以测量白细胞或皮肤细胞中芳基硫酸酯酶 A 的水平，以及做 DNA 分析测试。还提供了遗传检测，用于确定一对夫妇生下患遗传性疾病的婴儿的风险是否增加。

异染性脑白质营养不良的治疗 目前无可用治疗方法 该病目前无法治愈。但是，骨髓移植或干细胞移植可以帮助患有轻度疾病的人。 酶疗法和基因疗法是正在研究的可能治疗选择。