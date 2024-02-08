基因疾病和出生缺陷的产前检查

基因疾病和出生缺陷的产前检测是指通过对孕妇或胎儿进行出生前（产前）检测来确定胎儿是否患有某种疾病，包括特定的遗传性或自发性基因疾病。通常首先进行无创筛查检测（如超声或血液检查），如果结果异常，孕妇可以决定是否进行侵入性检查。侵入性检查（如绒膜绒毛采样、羊膜腔穿刺术和经皮脐带血采样）使用胎儿的脱氧核糖核酸 (DNA) 样本，并且更准确。然而，它们可能涉及造成妊娠丢失或伤害胎儿的低风险。
超声通常是常规产前护理的一部分。对于针对胎儿基因异常或出生缺陷的其他无创或侵入性检查，准父母应与他们的医疗保健专业人员讨论检查的准确性和任何风险。无创检查，如超声，通常没有直接风险，但如果结果为假阳性（检查结果异常，但婴儿没有异常），则可能导致父母进行有一定风险的侵入性检查。
父母应权衡检查的风险与通过检查知道婴儿是否存在异常的益处。比如，他们需要考虑如果不知道检查结果是否会带来焦虑。他们应该思考如果他们最终获知自己的宝宝存在异常，他们会如何使用这些信息。他们应考虑是否进行人工流产。如果他们不选择流产，那么他们需要考虑他们仍然想在胎儿出生前了解畸形（比如在心理上做好准备）还是过早知道只会带来痛苦。对于某些父母，知道胎儿患有染色体异常的危害大于益处，那么他们选择不检测。
产前可检测出的遗传疾病
疾病
发病概率
遗传方式
美国白人婴儿中 1/3,300
美国黑人婴儿中 1/15,300
美国亚裔婴儿中 1/32,000
常染色体隐性遗传
先天性肾上腺皮质增生
每 10,000 到 15,000 个出生婴儿中有 1 例
常染色体隐性遗传
每 5,000 到 6,000 个出生男婴中有 1 例
X 连锁隐性遗传
男婴中 1/8500
X 连锁隐性遗传
在人种和种族中差异很大
常染色体隐性遗传
男婴中 1/4000
女婴中 1/8000
X 连锁显性遗传
多囊性肾病（成人类型）
婴儿中 1/1000
常染色体显性遗传
美国黑人婴儿中 1/400
常染色体隐性遗传
阿什肯纳兹犹太人或法裔加拿大人中 1/3,600
在其他种族婴儿中 1/400000
常染色体隐性遗传
基因异常的无创产前检查
已经开发出几种类型的无创检查，以尝试检测胎儿的某些异常。目前的检查或检查组合可以评估
有时需要进行 1 种以上的检查，因为不是所有检查都能检测到染色体异常和神经管缺陷。
无创产前检查是筛查检测，这意味着异常结果会引起对胎儿可能有异常的担忧，但结果并不能提供明确的信息。如果检查结果异常，准父母可以选择进行侵入性产前检查，以确定胎儿是否有异常。无创检查不会对胎儿或妊娠造成任何风险，包含以下一种或多种检查：
胎儿 DNA 的血液检查（使用母亲的血液）
血液检查（使用母亲的血液），检测某些物质（称为血清标志物），例如甲胎蛋白或人绒毛膜促性腺激素
超声，测量胎儿特定部位（例如靠近胎儿颈部后面的一个充满液体的空间，称为胎儿颈项透明层）
孕期，有些物质从胎儿传给母亲，可通过对母亲进行血液检查来检测。这包括胎儿 DNA。此外，对于某些胎儿异常，胎儿的血清标志物会出现异常水平。
作为常规产前护理的一部分，医生通常会做血液检查来筛查胎儿异常。但有些准父母会决定不进行任何检查。
有时，准父母会决定跳过这些无创检测，直接进行侵入性产前基因检测（如绒膜绒毛取样或羊膜腔穿刺术），特别是如果夫妻双方怀有基因异常婴儿的风险增加。
如果通过体外受精怀孕，有时可以在受精卵从培养皿转移到子宫之前诊断基因疾病（称为植入前基因诊断）。（另见染色体和基因疾病概述和出生缺陷概述。）
准夫妇应该记住，筛查检测并不总是准确的。筛查检测可能会漏检异常，或可能会在不存在异常时指示异常。
无细胞 DNA 筛查检测
血清标志物筛查检测
母亲血液的血清标志物检测可以检出染色体异常、神经管缺陷或两者兼有。
选择使用哪种血清标志物检测可能取决于时间（在妊娠早期获得检测结果）、准父母的其他偏好，或诊所或医院通常使用哪种检测。重要的检查有：
AFP 甲胎蛋白： 一种胎儿产生的蛋白
妊娠相关血浆蛋白 A (PAPP-A)： 一种胎盘产生的蛋白
雌三醇： 一种由胎儿产生的物质转化产生的雌激素
人绒毛膜促性腺激素： 由胎盘产生的一种激素
抑制素 A： 由胎盘产生的一种激素
血清标志物筛查可能包括不同的检测组合。标志物通常在妊娠 10 至 13 周时检测（孕早期筛查）。其他标志物在妊娠 16 至 18 周时检测（孕中期筛查）。
有时，血清检测与测量胎儿颈项透明层的检测一起进行。在这项检查中，医生使用超声来查看靠近胎儿颈部后面的一个充满液体的空间。
神经管缺陷检测
如果其他检测不包括甲胎蛋白（例如，一些孕早期血清标志物选项、绒膜绒毛取样或羊膜腔穿刺术），通常对所有孕妇测量血液中该标志物的水平。甲胎蛋白水平高表示下述疾病风险增加：
甲胎蛋白水平也可能由于其他原因而升高，包括
如果验血检测到孕妇甲胎蛋白水平异常，则进行超声检查。
如果需要进一步检查，则进行无创的羊膜腔穿刺术。它使医生能够测量包围胎儿的液体（羊水）中的甲胎蛋白水平，分析胎儿染色体，并确定羊水中是否含有乙酰胆碱酯酶。知道甲胎蛋白水平以及乙酰胆碱酯酶是否存在可帮助医生更好地评估神经管缺陷或其他异常的风险。
甲胎蛋白水平高或羊水中存在乙酰胆碱酯酶表明
神经管畸形
另一种结构的异常，如食管、肾或腹壁
甲胎蛋白水平高加上羊水中的乙酰胆碱酯酶表明存在以下疾病的风险高
超声检查
超声通常在妊娠期间作为常规检查进行。目前认为超声对孕妇及胎儿无害。超声检查还可以：
检查胎儿是否存活
确定是否存在多个胎儿
确认胎儿年龄（胎龄）
确定胎盘位置
在孕中期，检测某些明显的结构性出生缺陷，包括脑、脊髓、心脏、肾脏、胃、腹壁和骨骼，其中一些可能表明胎儿染色体异常的风险增加
当孕妇产前血液检查有异常，或者有出生缺陷家族史（如心脏出生缺陷或唇裂和腭裂）时，可以通过超声来评估胎儿。然而，超声结果正常并不能保证胎儿没有异常，因为并非所有异常都能被发现。某些疾病，如神经管缺陷，仍然是可能的。超声检查结果能提示胎儿染色体异常，但超声不能确定异常的具体类别。在这种情况下，可以建议进行羊膜穿刺术。
在某些专业中心可使用高分辨率设备进行靶向超声检查。它可以提供较标准超声检查更详细和准确的检查报告，特别是对于小的出生缺陷更有意义。在妊娠中期行靶向超声可以帮助评估染色体异常的风险。超声检查的目的是确定是否存在能够证明染色体异常的特定结构缺陷。这种检查也能检测出证明染色体异常的脏器特定改变，这种改变可能不表现出功能的异常。然而，检查结果正常并不一定意味着没有染色体异常的风险。
产前诊断的侵入性检查
有几种方法可用于直接检测胎儿遗传物质的基因异常和染色体异常。这些检查都是侵入性的（即需要将器械插入体内）并有轻微的导致流产或损害胎儿的风险。
羊膜腔穿刺术
羊膜腔穿刺术是产前检测胎儿异常最常见的方法之一。该检查经常在 35 岁以上的女性中使用，因为她们怀上染色体异常婴儿的风险高于年轻女性。但是，很多医生会对所有孕妇以及提出请求的任何孕妇进行该检查，即使她的风险并不高于正常水平。
在这项检测中，医生一点胎儿周围的羊水进行检测分析。羊膜囊穿刺通常在妊娠 15 周及以后进行。羊水中含有胎儿脱落的细胞。在实验室中培养这些细胞并做染色体分析。医生进行羊水穿刺以检测羊水中甲胎蛋白（胎儿产生的一种蛋白）的浓度。用这项检测发现胎儿脑或脊柱缺陷比血液 AFP 检测更可靠。
产前胎儿异常检测
绒毛活检和羊膜囊穿刺用以在产前检测胎儿异常。在这两种检查中都用超声定位。
在绒毛活检中，绒毛组织样本通过两种途径获得。在经阴道穿刺时，医生将一根细软的导管经阴道、宫颈插入胎盘部位。在经腹用细针进腹壁穿刺达胎盘部位。这两种方法穿刺达到胎盘后用注射器抽取少量样品用以检测分析。
在羊膜囊穿刺中，医生用穿刺针经腹壁穿入羊水中。抽取少量羊水样品进行分析。
在穿刺前，需要做超声检查来评估胎儿心脏、核实孕周、对胎盘及羊水定位并确定胎儿个数。
医生通过一个穿刺针穿过腹壁达到羊膜腔。有时候会在穿刺前进行局部麻醉。在手术过程中，进行超声检查，以便可以监测胎儿，并将针可引导到位。排出羊水，然后将针取出。
偶尔，羊水会包含来自胎儿的血。此类血液可能会增加甲胎蛋白水平，使得结果难以解释。
如果女性的血型为 Rh 阴性，则会在手术后使用 Rho(D) 免疫球蛋白，防止她们产生 Rh 因子抗体。Rh 阴性血型的女性如果怀有 Rh 阳性的胎儿（称为 Rh 不相容），在羊膜穿刺术时，胎儿血液可能进入母血，进而导致母体产生 Rh 因子抗体。这些抗体可以引起 Rh 阳性血型胎儿出现问题。但如果父亲也是 Rh(-)血型，那么其胎儿必定是 Rh(-)血型，因此就不需要注射免疫球蛋白。
羊膜穿刺术很少引起女性或胎儿出现任何问题。可能会出现：
疼痛： 一些孕妇在穿刺后1到2小时感觉轻微疼痛。
阴道有少量出血或者羊水流出： 大约 1～2% 的孕妇会发生这种情况，但这种症状通常持续较短时间并自行停止。
流产： 羊膜腔穿刺所致流产的概率是 1/500～1/1000。
穿刺针损伤胎儿： 这种损害非常罕见。
当孕妇怀双胞胎或多胞胎时通常可进行羊膜囊穿刺术。
绒毛膜绒毛取样
绒毛是胎盘上细小的突起，在绒毛活检就是指医生获取少量绒毛样本用以检验。这一操作通常在孕 10～12 周进行，用来诊断胎儿畸形。
不像羊膜穿刺术，绒毛膜取样无法让医生获得羊水样品。因此，医生不能测量羊水甲胎蛋白水平来检查大脑和脊髓缺陷（神经管畸形）。医生可能会建议在怀孕后期进行羊膜穿刺术或血液检查以检测甲胎蛋白，以便检查这些缺陷。
绒毛活检的优点在于其比羊膜腔穿刺更早得出检测结果。因此，假如未检测出异常，夫妻可以更早解除担忧。如果检测出异常而夫妻双方决定终止妊娠，那么可以选择更为简单、安全的流产方式。此外，早期发现异常可能会给夫妻更多的时间来为有特殊医疗需求的孩子的出生做好准备。
绒毛活检前先进行超声检查，确定胎儿是否存活、怀孕的时间、检查明显异常并进行胎盘定位。
可以通过宫颈（经阴道）或者腹壁（经腹）获取绒毛样本。
通过子宫颈： 女性平躺，臀部和膝盖弯曲，通常由脚跟或膝盖箍筋支持，进行盆腔检查。医生将一根细软的导管经阴道、宫颈插入胎盘部位。对大多数孕妇来说，这种绒毛活检同巴氏涂片感觉差不多，但有些人会感觉比巴氏涂片难受得多。这种方法不能在生殖器感染活跃（如生殖器疱疹、淋病）的女性中使用。
通过腹壁： 经腹绒毛活检时，医生先对穿刺部位皮肤进行麻醉，然后用细针进腹壁穿刺达胎盘。大多数女性都不会感到该手术的疼痛。但是，对于一些女性，腹部区域在一两个小时之后会略有酸痛。
对于这两种手术，医生会在他们插入导管或针并吸出，用注射器进行组织取样时使用超声进行引导。然后将样品送往实验室进行分析。许多女性在这些手术后一两天内会有少量点滴状出血。
绒毛膜绒毛取样后，Rh 阴性血并且没有 Rh 因子抗体的孕妇应注射 Rho(D) 免疫球蛋白，以防止她们产生 Rh 因子抗体。Rh 阴性血型的女性如果怀有 Rh 阳性的胎儿（称为 Rh 不相容），在绒毛膜绒毛取样时，胎儿血液可能进入母血，进而导致母体产生 Rh 因子抗体。这种抗体可导致胎儿溶血。但如果父亲也是 Rh(-)血型，那么其胎儿必定是 Rh(-)血型，因此就不需要注射免疫球蛋白。
绒毛活检的风险与羊膜穿刺术相当。最常见的风险是流产，发生几率大约为 1/500。
个别情况下绒毛活检仍不能确诊，则需要进行羊膜腔穿刺。总的来说，这两种检测方法准确性相似。
经皮脐带血采样
胚胎植入前基因诊断
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美国妇产科医师学会：遗传性疾病：本网站提供了基因和染色体的定义，以及有关遗传、生下出生缺陷婴儿的风险和基因和染色体异常的检测的基本情况。