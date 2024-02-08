基因疾病和出生缺陷的产前检查

基因疾病和出生缺陷的产前检测是指通过对孕妇或胎儿进行出生前（产前）检测来确定胎儿是否患有某种疾病，包括特定的遗传性或自发性基因疾病。通常首先进行无创筛查检测（如超声或血液检查），如果结果异常，孕妇可以决定是否进行侵入性检查。侵入性检查（如绒膜绒毛采样、羊膜腔穿刺术和经皮脐带血采样）使用胎儿的脱氧核糖核酸 (DNA) 样本，并且更准确。然而，它们可能涉及造成妊娠丢失或伤害胎儿的低风险。

超声通常是常规产前护理的一部分。对于针对胎儿基因异常或出生缺陷的其他无创或侵入性检查，准父母应与他们的医疗保健专业人员讨论检查的准确性和任何风险。无创检查，如超声，通常没有直接风险，但如果结果为假阳性（检查结果异常，但婴儿没有异常），则可能导致父母进行有一定风险的侵入性检查。

父母应权衡检查的风险与通过检查知道婴儿是否存在异常的益处。比如，他们需要考虑如果不知道检查结果是否会带来焦虑。他们应该思考如果他们最终获知自己的宝宝存在异常，他们会如何使用这些信息。他们应考虑是否进行人工流产。如果他们不选择流产，那么他们需要考虑他们仍然想在胎儿出生前了解畸形（比如在心理上做好准备）还是过早知道只会带来痛苦。对于某些父母，知道胎儿患有染色体异常的危害大于益处，那么他们选择不检测。