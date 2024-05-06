坏疽性脓皮病是一种原因不明的慢性炎性皮肤病，会导致皮肤上的大溃疡。

（另请参阅过敏和反应性皮肤病概述。）

病因尚不清楚，但这种疾病可能在受伤后或患有某些疾病的人中发生。

这种疾病开始时是小肿块或水疱，之后成为开放性溃疡。

通常根据溃疡外观来诊断。

治疗包括敷料、乳膏和药物。

坏疽性脓皮病的病因尚不清楚，但坏疽性脓皮病患者往往有某些基础疾病，包括炎症性肠病、类风湿性关节炎、癌症和血液疾病。

对于坏疽性脓皮病，免疫系统似乎对皮肤本身产生反应。不像许多由淋巴细胞（一种白细胞）、抗体（蛋白）或两者引起的炎症性皮肤病，坏疽性脓皮病会导致被称为嗜中性粒细胞的另一种白细胞出现功能异常（见免疫系统概述）。

坏疽性脓皮病会发生在最近受伤或手术的皮肤部位。因此，坏疽性脓皮病累及部位如果进行活检（取皮肤样本进行检查）或清创（去除死亡组织以清洁受累部位）通常会恶化。

坏疽性脓皮病通常影响年龄至少 55 岁的人。

坏疽性脓皮病的症状 很多时候，坏疽性脓皮病开始时为红色肿块，类似于痘或昆虫叮咬。在较少的情况下，开始是水疱。肿块或水疱之后变成开放性疼痛疮（溃疡），并迅速扩大。溃疡有深色或紫色凸起边缘。溃疡可能长在一起形成更大的溃疡。溃疡愈合后通常留有瘢痕。 患者常有发热和全身不舒服感（不适）。 坏疽性脓皮病 隐藏详情 这张照片显示腿上的一个开放性疮（溃疡），有隆起的暗色至紫色边界。 © Springer Science+Business Media 坏疽性脓皮病还会发生在其他位置，例如炎症性肠病患者的结肠造口术或回肠造口术开口周围的腹壁，或生殖器或臀部。在某些有坏疽性脓皮病的患者中，皮肤以外的部位，如骨骼、肺部、心脏、肝脏或肌肉，也会受累。

坏疽性脓皮病的诊断 医师的评估 医生通过溃疡的表观并排除其他引起皮肤溃疡的疾病来诊断坏疽性脓皮病。如果溃疡在轻微创伤或外科操作（如皮肤活检）后加重，强烈提示坏疽性脓皮病的诊断。 可能需要取皮肤样本在显微镜下检查（称为皮肤活检），尽管这个过程可能会暂时使问题恶化。