家族性地中海热是一种遗传性疾病，以高热发作伴腹痛或少见的胸痛、关节痛、皮疹等为特点。

所有年龄组中，家族性地中海热是最常见的遗传性周期性发热综合征。其最常见于地中海血统的人群中（例如有塞法第犹太人、北非阿拉伯人、亚美尼亚人、希腊人、意大利人和土耳其人血统的人群）。但是，这种疾病也曾发生在其他血统的人群中（例如有阿什肯纳兹犹太人、古巴人和日本人血统的人群）。

患有家族性地中海热的患者中，多达 50% 的家庭成员（通常是兄弟姐妹）患有这种疾病（家族史）。

家族性地中海热是由隐性基因异常引起的。也就是说，必须同时有两个异常基因拷贝才能患此疾病，这两个异常基因拷贝分别来自父母。但是，罕见情况下，异常基因的一个拷贝就足以引起部分症状。

这种基因突变会导致一种调节炎症反应的蛋白发生异常。基因有许多不同的可能突变，但尚未鉴定出所有突变，这可以解释为什么未发现某些典型家族性地中海热患者的基因突变。或者，也可能有非遗传因素和环境因素在该综合征的发病中起作用。

家族性地中海热的诊断 医师的评估

基因检测 医生通常根据典型症状来诊断家族性地中海热。然而，家族性地中海热的腹痛症状与其他急腹症几乎没有区别，如阑尾破裂。这样，一些该病患者在得到正确的诊断之前常需行紧急手术。 常规实验室检查或影像学检查无法确诊，但这些检查可排除其他疾病。血液检查异常基因对诊断有所帮助。因为一些患有典型家族性地中海热的患者只有一个基因拷贝，而不是两个拷贝，或偶尔在基因中没有可检测到的突变，基因检测结果可能为阴性。在这些情况下，人们应从有家族性地中海热经验的专家那里获得遗传咨询和护理。