青春期发育是发生生理变化的一系列事件，最终具备成年的生理特征并能够生育。通常，这些变化在青春期后逐渐出现，直到性发育成熟。

当下丘脑（大脑中控制垂体的区域）开始释放名为促性腺激素释放激素的化学信号时，青春期发育就开始了。垂体对此信号做出反应，释放名为促性腺激素（促黄体激素和促卵泡激素）的激素，刺激性腺（男孩的睾丸和女孩的卵巢）生长。这些性腺分泌性激素，如睾酮或雌激素，从而引发青春期发育。

在男孩中，青春期发育的第一个迹象是睾丸和阴囊增大，随后是阴茎变长。之后，出现阴毛和腋毛（腋毛）。在男孩中，青春期发育通常始于 9 至 14 岁之间（请参见男孩中的青春期发育）。

在女孩中，青春期发育的第一个变化通常是乳房开始发育（胸部隆起）。紧接着开始长出阴毛和腋毛。在女孩中，青春期发育通常在 8 到 13 岁之间开始（请参见女孩青春期）。

男孩和女孩性发育的里程碑

在两种性别中，青春期发育前后，肾上腺也开始分泌荷尔蒙，使阴毛和腋毛出现。相对于其他青春期激素，这些肾上腺激素受不同化学信号的控制。

美国青少年的青春期似乎开始得越来越早，尤其是女孩。此外，乳房发育的年龄越来越早，这种趋势反映了肥胖流行，因为较高的体重指数 (BMI) 与较早乳房发育有关。女孩青春期发育的时间也受到人种和种族的影响。黑人和西班牙裔女孩的青春期比白人女孩开始得早。