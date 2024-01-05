早产儿是在妊娠 37 周前分娩的婴儿。根据出生时间的不同，早产儿可能器官发育不良，无法在子宫外发挥作用。

既往早产、多胎分娩（如双胞胎）、妊娠期间营养不良、缺乏常规产前护理、感染、使用辅助生殖技术（例如体外受精）和高血压会增加早产的风险。

如果器官没有发育成熟，早产儿会有呼吸困难、喂食困难，也会有脑部出血、感染等其他问题。

给母亲用减少或停止宫缩的药物有时可以延缓早产。

如果预期婴儿会显著提前分娩，医生可以给母亲注射皮质类固醇，以加快胎肺发育，并有助于防止脑出血（脑室内出血）。

最早和最小的早产儿患病（包括发育问题）的风险要大得多。

虽然一些早产儿长大时有永久性问题，但大多数只有轻度问题或无长期问题。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

孕龄是指孕周数。孕龄按母亲最后一次月经期的第一天到分娩日之间的周数计算。通常根据医生收到的其他信息（包括早期超声扫描结果）来调整此时间范围，它们会提供有关孕龄的其他信息。婴儿预计在妊娠 40 周时足月（预产期）。

如果新生儿在妊娠 37 周之前分娩，则按孕龄分类为早产。早产儿进一步分类为

极度早产：妊娠 28 周前分娩

非常早产：妊娠 28 至 32 周前分娩

中度早产：妊娠 32 至 34 周前分娩

晚期早产：妊娠 34 至 37 周前分娩

在美国出生的婴儿中，大约每 10 例婴儿中就有 1 例在足月之前出生。早产程度越高，严重甚至危及生命的并发症风险就越大。

孕周太小的早产儿是引起新生儿死亡最常见的原因。另外，非常早产儿患长期问题的风险增加，尤其是发育迟缓、脑瘫和学习障碍。然而，大部分的早产儿不会有长期的问题。

早产儿的症状 早产儿的体重通常小于 5½ 磅（2.5 公斤），一些早产儿的体重只有 1 磅（½ 公斤）。临床表现常取决于没有完全发育的器官。 极早产儿往往需要在医院的新生儿重症监护病房 (NICU) 停留更长时间，直到他们的器官能够正常运转。 晚期早产儿可能只有几个器官系统（如果有），需要一段时间才能成熟。晚期早产儿可留在医院，直到他们可以调节自己的体温和血液中的糖（葡萄糖）水平、进食良好并且体重增加。 早产儿的免疫系统也往往发育不良，因此早产儿容易发生感染。 早产儿的身体特征

早产儿的诊断 孕龄和新生儿外观

筛查 医生根据新生儿孕龄的最佳估计来诊断早产。孕龄按母亲最后一次月经期的第一天到分娩日之间的周数计算。有时，孕龄是通过回顾在妊娠早期进行的第一次胎儿超声计算得出。新生儿出生后的外观也有助于医生估计孕龄。 医生检查新生儿，并进行常规新生儿评估和筛查，包括血液、实验室、听力、眼科和影像学检查。随着新生儿生长以及在出院之前，可能需要经常重复进行这些筛查。

早产儿的预后 早产儿的生存和总体结局有显著改善，但比起足月婴儿，早产儿中发育迟缓、脑瘫、视力和听力障碍、注意力缺陷/多动症 (ADHD) 和学习障碍等问题仍然很常见。决定结局的最重要因素是 出生体重

早产程度

母亲是否在早产前 24 至 48 小时内服用皮质类固醇

出生后出现的并发症 婴儿性别也影响获得良好结局的可能性：相同程度早产的女婴比男婴的预后更好。 如果婴儿出生时的孕龄少于 23 周，则存活率极低。妊娠 23 至 24 周出生的婴儿可以存活，但大多数有神经问题。妊娠 27 周后出生的大多数存活婴儿没有神经系统问题。