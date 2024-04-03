死产是指胎儿在妊娠 20 周或更晚（或在某些定义中为 28 周后）死亡。

死产可能是由孕妇、胎盘或胎儿的问题引起的。

医生会做血液检查，以确定死产的原因。

如果死胎未被排出，可以给予孕妇帮助子宫排出内容物的药物，或者通过扩张和清宫手术清除内容物。

根据定义，死产是指胎儿死亡。在美国，死产定义为在妊娠 20 周或 20 周以后胎儿于出生前或出生期间死亡。世界卫生组织将死产定义为 28 周后胎儿死亡。全球每年约有 200 万例死产。既往死产增加了在随后妊娠中胎儿死亡的风险。

如果胎儿在孕晚期或接近足月时死亡，但仍留在子宫内数周，女性可能会出现导致严重出血的凝血疾病（称为弥漫性血管内凝血）。

死产的病因 死产可能是由孕妇、胎盘或胎儿的问题引起的。有时导致死产的原因不明。 胎儿可能会在孕妇患有某些病症时死亡，例如 先兆子痫（怀孕期间出现的一种高血压）或子痫

损伤

凝血障碍，例如抗磷脂综合征

控制不佳的糖尿病

甲状腺疾病控制不佳

重度肥胖症（体重指数 [BMI] 达到 40 或更高）

使用可卡因、酒精或者烟草等物质 与胎盘相关的问题也可能导致胎儿死亡。这些问题可能包括： 胎盘早剥（胎盘过早地从子宫壁脱落）

胎儿血液进入母亲的血流

脐带脱垂（脐带在婴儿出生前从阴道脱出）

脐带问题（如脐带脱垂或打结）

血管前置（当包含连接脐带和胎盘的血管的膜横跨或靠近子宫颈开口时）

减少胎儿供血（从而减少氧气和营养）的情况

包围胎儿的羊膜感染（羊膜腔感染） 有时胎儿有健康问题时会死亡，例如 染色体或基因异常

贫血（红细胞过少）

先天缺陷

多胎妊娠（多胎）

感染

死产的诊断 医师的评估

确定原因的测试 尽管随着胎儿生长其活动空间变小，胎动会减少，但如果胎动停止，医生应当怀疑胎儿是否已经死亡。通常进行测试评估胎儿。这些检查包括： 无压力测试：胎儿静止不动和活动时，监测胎儿心率。在这项测试中，医生使用一个连接在孕妇腹部的装置。

生物物理概况：超声检查用于实时产生胎儿图像，并对胎儿进行观察。这项测试使医生能够评估羊水量，并检查胎儿有节奏的呼吸、运动和肌肉张力。 为了找出死产病因，医生会进行基因和血液检查（例如感染、糖尿病、甲状腺疾病和抗磷脂综合征的检查）。医生也会推荐检查胎儿以寻找可能的原因，如感染或染色体异常。胎盘和子宫需要检查。但经常无法确定原因。