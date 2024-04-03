死产是指胎儿在妊娠 20 周或更晚（或在某些定义中为 28 周后）死亡。
死产可能是由孕妇、胎盘或胎儿的问题引起的。
医生会做血液检查，以确定死产的原因。
如果死胎未被排出，可以给予孕妇帮助子宫排出内容物的药物，或者通过扩张和清宫手术清除内容物。
根据定义，死产是指胎儿死亡。在美国，死产定义为在妊娠 20 周或 20 周以后胎儿于出生前或出生期间死亡。世界卫生组织将死产定义为 28 周后胎儿死亡。全球每年约有 200 万例死产。既往死产增加了在随后妊娠中胎儿死亡的风险。
如果胎儿在孕晚期或接近足月时死亡，但仍留在子宫内数周，女性可能会出现导致严重出血的凝血疾病（称为弥漫性血管内凝血）。
死产的病因
死产可能是由孕妇、胎盘或胎儿的问题引起的。有时导致死产的原因不明。
胎儿可能会在孕妇患有某些病症时死亡，例如
与胎盘相关的问题也可能导致胎儿死亡。这些问题可能包括：
胎盘早剥（胎盘过早地从子宫壁脱落）
胎儿血液进入母亲的血流
脐带脱垂（脐带在婴儿出生前从阴道脱出）
脐带问题（如脐带脱垂或打结）
血管前置（当包含连接脐带和胎盘的血管的膜横跨或靠近子宫颈开口时）
减少胎儿供血（从而减少氧气和营养）的情况
包围胎儿的羊膜感染（羊膜腔感染）
有时胎儿有健康问题时会死亡，例如
死产的诊断
医师的评估
确定原因的测试
尽管随着胎儿生长其活动空间变小，胎动会减少，但如果胎动停止，医生应当怀疑胎儿是否已经死亡。通常进行测试评估胎儿。这些检查包括：
无压力测试：胎儿静止不动和活动时，监测胎儿心率。在这项测试中，医生使用一个连接在孕妇腹部的装置。
生物物理概况：超声检查用于实时产生胎儿图像，并对胎儿进行观察。这项测试使医生能够评估羊水量，并检查胎儿有节奏的呼吸、运动和肌肉张力。
为了找出死产病因，医生会进行基因和血液检查（例如感染、糖尿病、甲状腺疾病和抗磷脂综合征的检查）。医生也会推荐检查胎儿以寻找可能的原因，如感染或染色体异常。胎盘和子宫需要检查。但经常无法确定原因。
死产的治疗
如果需要，使用药物排出胎儿
如有需要，通过手术清除子宫内任何残留组织
情感支持和咨询
如果死胎未排出，可使用前列腺素（刺激子宫收缩的激素药物），例如米索前列醇，使子宫颈打开（扩张）。然后，通常根据怀孕时间长短，给予催产素，这是一种刺激分娩的药物。
如果怀孕少于 24 周或胎儿相对较小，可以进行扩张和清宫术（D 和 E）以清除死胎。进行 D 和 E 之前，医生可能会使用吸收液体的天然物质（如海藻棒）或一种药物（如米索前列醇）来帮助打开子宫颈。
如果胎儿或胎盘的任何组织残留在子宫内，应进行抽吸刮除。使用窥器用来扩张阴道壁，然后扩张宫颈。然后将一根软管插入子宫，取出胎儿和胎盘。导管与手持注射器或电动抽吸机相连，后者可抽吸任何剩余的组织。
对发生死产的产妇的身体护理与分娩后通常提供的护理相同（产后护理）。但是，需要额外的情感和社会支持。
如果发生弥散性血管内凝血，根据需要进行输血。
孕妇在死产后的变化和情绪与流产后相似。女性常会对失去胎儿感到悲伤，需要感情支持，有时需要心理辅导。
下一次妊娠是否会发生死产取决于死产的原因。