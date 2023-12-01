影响儿童的社会问题概述

随着儿童的成长发育，他们会遇到具有积极意义的经历和挑战。其中一些挑战是轻微的，但另一些挑战可能会造成严重压力。儿童的茁壮成长，离不开爱他、养育他的看护者对他始终如一、孜孜不倦的照料，不管这个人是亲生父母还是其他看护者。提供安全保障和支持，可以给儿童自信心和有效应付压力的能力。

在家庭以外与其他人交流互动，能够帮助儿童达到情绪上和社交上的成熟。这种交流互动，主要是发生于和近亲、朋友、邻居，以及在育儿场所、学校、教堂、运动队或其他活动中的人员之间。通过应付这些交流互动中细微的压力和冲突，儿童逐渐学会对付更大的压力和冲突的技巧。而且儿童在日常生活中也在学习成年人如何应付困境和烦恼。

像成人一样，儿童也会受到自己的家或所在社区外发生的事件的影响。例如，在学校和其他场所或活动中发生的枪击事件会被所有类型的媒体广泛报道。即使成人试图阻止儿童了解这些事件来保护他们，大多数儿童在发生这些事件时也会意识到这些情况。特别是学校枪击事件在电视、广播和报纸等传统媒体类型、新闻和讨论网站等数字媒体，以及社交媒体上得到广泛报道。孩子年龄越大，接触这些事件的信息的机会就越多。此外，一些媒体来源使用极具侵略性和两极化的语言、图形或暴力图像来表达有关有争议问题的政治分歧。这可能对任何人来说都会引起焦虑，但对儿童来说尤其让人紧张。父母可能无法帮助孩子管理这种压力或限制这种压力的影响，因为他们甚至可能不知道孩子在家外听到什么事。

随着儿童成长为青少年和年轻人，他们会形成自己的思想、信仰和行为独立感。父母以及学校、社区和宗教机构始终有责任指导儿童的教育并帮助他们发展自己的信仰。儿童的想法和信仰的形成也受外部影响。社交媒体是儿童接触到的许多新闻和信息的主要影响媒介和来源之一。他们可以通过智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表和其他移动设备获取信息以及错误信息。父母和看护者通常不知道其孩子所接触的信息来源，并且通常没有机会控制这些重大影响。对于大多数儿童来说，很容易访问到不准确、不恰当或与父母价值观不一致的信息。

父母和看护者必须了解其孩子接收信息的所有来源。最好通过与儿童进行开诚布公的讨论、父母对在线活动进行监控以及根据需要限制对不当内容的访问来实现孩子对世界的认知。

你知道吗……

然而，某些破坏家庭结构或日常生活的重大事件可能会挑战儿童的应对能力，例如生病和父母离婚，使他们难以维持日常活动。这些事件也可能干扰儿童的情感和社会发育。例如，一种慢性疾病可以使儿童不能参加各种活动，还可以影响其在学校的表现。

影响儿童的事件也可能对照顾儿童的人造成负面影响。照顾生病的儿童或有严重行为问题的儿童对看护者及参与儿童生活的其他人来说是有压力的。这种压力导致的后果会因很多因素的不同而不同，包括：疾病或行为问题的性质和严重程度，以及家庭成员的情感资源、其他资源及支持。