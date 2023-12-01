影响儿童的社会问题概述

随着儿童的成长发育，他们会遇到具有积极意义的经历和挑战。其中一些挑战是轻微的，但另一些挑战可能会造成严重压力。儿童的茁壮成长，离不开爱他、养育他的看护者对他始终如一、孜孜不倦的照料，不管这个人是亲生父母还是其他看护者。提供安全保障和支持，可以给儿童自信心和有效应付压力的能力。
在家庭以外与其他人交流互动，能够帮助儿童达到情绪上和社交上的成熟。这种交流互动，主要是发生于和近亲、朋友、邻居，以及在育儿场所、学校、教堂、运动队或其他活动中的人员之间。通过应付这些交流互动中细微的压力和冲突，儿童逐渐学会对付更大的压力和冲突的技巧。而且儿童在日常生活中也在学习成年人如何应付困境和烦恼。
像成人一样，儿童也会受到自己的家或所在社区外发生的事件的影响。例如，在学校和其他场所或活动中发生的枪击事件会被所有类型的媒体广泛报道。即使成人试图阻止儿童了解这些事件来保护他们，大多数儿童在发生这些事件时也会意识到这些情况。特别是学校枪击事件在电视、广播和报纸等传统媒体类型、新闻和讨论网站等数字媒体，以及社交媒体上得到广泛报道。孩子年龄越大，接触这些事件的信息的机会就越多。此外，一些媒体来源使用极具侵略性和两极化的语言、图形或暴力图像来表达有关有争议问题的政治分歧。这可能对任何人来说都会引起焦虑，但对儿童来说尤其让人紧张。父母可能无法帮助孩子管理这种压力或限制这种压力的影响，因为他们甚至可能不知道孩子在家外听到什么事。
随着儿童成长为青少年和年轻人，他们会形成自己的思想、信仰和行为独立感。父母以及学校、社区和宗教机构始终有责任指导儿童的教育并帮助他们发展自己的信仰。儿童的想法和信仰的形成也受外部影响。社交媒体是儿童接触到的许多新闻和信息的主要影响媒介和来源之一。他们可以通过智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表和其他移动设备获取信息以及错误信息。父母和看护者通常不知道其孩子所接触的信息来源，并且通常没有机会控制这些重大影响。对于大多数儿童来说，很容易访问到不准确、不恰当或与父母价值观不一致的信息。
父母和看护者必须了解其孩子接收信息的所有来源。最好通过与儿童进行开诚布公的讨论、父母对在线活动进行监控以及根据需要限制对不当内容的访问来实现孩子对世界的认知。
你知道吗……
然而，某些破坏家庭结构或日常生活的重大事件可能会挑战儿童的应对能力，例如生病和父母离婚，使他们难以维持日常活动。这些事件也可能干扰儿童的情感和社会发育。例如，一种慢性疾病可以使儿童不能参加各种活动，还可以影响其在学校的表现。
影响儿童的事件也可能对照顾儿童的人造成负面影响。照顾生病的儿童或有严重行为问题的儿童对看护者及参与儿童生活的其他人来说是有压力的。这种压力导致的后果会因很多因素的不同而不同，包括：疾病或行为问题的性质和严重程度，以及家庭成员的情感资源、其他资源及支持。
与儿童谈论敏感的话题
很多生活中的大事会使儿童感到惊慌或不愉快，例如某个亲近的人生病或死亡（见家人或所爱的人死亡）、父母离婚和受别人欺凌。甚至没有直接影响到儿童的事件也可能引起焦虑，如自然灾害、战争或恐怖行动。所有这些事情都能使儿童陷于理性或非理性的害怕之中。父母可能会避免与孩子讨论引发焦虑的事件，例如在另一个社区的学校里的枪击事件，以希望孩子不知道该事件。更好的做法是，父母假定自己的孩子知道该事件，然后小心翼翼地探询孩子对事件的理解以及孩子对此的焦虑情绪。最好让孩子了解或至少与父母讨论引起焦虑的事件。
与儿童谈论不愉快的话题常常很难。但是，经常讨论能够帮助儿童应付困难或令人为难的事情，才能驱走不合理的害怕。儿童需要知道，焦虑很正常，往往会随时间淡化。一些父母从孩子小时候就经常和他们谈论棘手的话题，而通常这些父母会发现，他们成为青少年后，对于所面对的复杂问题，可以侃侃而谈。
父母应该选择一段安静的时间，找一个安全舒适的地方，在儿童感兴趣的时候，和他们讨论关于棘手的话题。父母应该保持冷静，提出真实的信息，并且对孩子表示出专注。通过说“我明白了”一类的话或轻轻点头来表示听到了儿童说的话，这可以鼓励他们向父母吐露心声。对他们的话进行反馈也会起到鼓励作用。例如，如果儿童提到了对离婚的气愤，家长可以说“那么，您会为离婚而生气”或“再跟我说说”。询问儿童的感受也可以鼓励对敏感情绪或恐惧的讨论，例如，害怕在父母离婚期间被非监护父母一方抛弃或因觉得是自己导致父母离婚而自责。
父母可以通过谈论他们自己的感觉，鼓励儿童承认他们的恐惧和担忧。例如，关于离婚，家长可以说：“我对离婚也感到伤心。但是我也知道对于我们来说这样做是正确的。即使我们不能继续生活在一起，我们也都会一直爱您，照顾您。” 通过这样做，父母们可以谈论他们自己的感觉，让孩子放心，并且解释离婚对于他们是正确的选择。许多儿童（尤其是年龄较小者）需要反复的听同样的话。父母不该低估这些信息带来的慰藉的价值。
父母可能还必须解决孩子自身行为方面的棘手问题。例如，一个怀疑儿童或青少年使用非法药物或酒精的家长应该直接与儿童谈起这一问题。家长可以说，“我担心您正在吸毒。我这样觉得是因为…… 。”家长应以明确而冷静的方式，表达他们对孩子行为的担心，以及对他们的支持和爱，这一点很重要。家长表达过担心后，应该给孩子一个说话的机会。孩子应该和家长拟定一个行动计划，包括约见儿科医生或心理咨询师。
近期发生的全球事件强调了家庭讨论的重要性。例如，COVID-19 疫情不只是一个健康讨论，而是某些家庭中不同观点、政治辩论以及媒体中相互冲突的价值观和信念表达的焦点。疫情对每个人，包括儿童都产生了影响，父母可能需要继续与儿童讨论许多 COVID-19 相关的问题。
同样，社会问题，如性取向和性别、生殖权利、种族主义和其他类型的仇恨言论或行为、物质滥用，以及限制在学校中可以和不能讲授的东西，在美国和许多其他国家/地区的国家和地方新闻中占据显著地位。有争议的问题可能会直接对儿童产生影响。以前对许多问题漠不关心的儿童可能会因周围的讨论而感到困惑和不适。父母应该意识到，无论他们自己对这些问题的感受如何，这样的讨论都会使他们的孩子感到焦虑。父母应该注意，他们的孩子可能有不同背景的朋友，并且可能对这些重要问题有不同的经历和意见。教授儿童对持不同观点的人给予尊重行为和语言并做出表率，是传授给儿童的重要课程。
由于成人难以就这些冲突领域达成共识，因此儿童更难以理解这些问题以及如何应对。考虑到随时可用的社交媒体和互联网，父母应认识到他们的孩子会或已经意识到这些社会问题。当父母对这些问题给予指导时，所有年龄的儿童都能够更好地处理这些问题。