儿童需要对可以专注倾听的成人表达他们的感情。充满爱心的人可为儿童提供咨询，与父母不同，这些人不会被他们的感情扰乱。

父母之间互相合作很好，并且集中精力满足儿童的需要，儿童才可以调整到最好。父母必须记住离婚只是他们所谓夫妻关系的结束，而不是他们为人父母这种关系与责任的结束。父母要尽可能生活在对方的附近，在孩子面前尽量不要相互生气，保证另一方加入儿童的生活，考虑儿童的愿望并尊重对方看望孩子。年长的儿童和青少年应该给予生活安排上更多的发言权。父母绝不应该建议孩子站在自己一边，并且不应对孩子表达出对另一方的负面情绪。

有孩子在场时，父母应该

开放、诚实、冷静地讨论问题

保持亲切

保持一贯地自律

对于家务和课业，保持正常的期待

父母可以通过鼓励孩子倾诉并表达他们的感受，与孩子坦诚沟通。例如，如果儿童提到了对离婚的气愤，可以说“那么，您会为离婚而生气”或“再跟我说说”。谈论敏感情绪或恐惧时，询问儿童的感受也能推进话题讨论。

父母可以通过谈论他们自己的感觉，鼓励儿童承认他们的恐惧和担忧。例如，关于离婚，家长可以说：“我对离婚也感到伤心。但是我也知道对于我们来说，这样做是正确的。即使我们不能继续生活在一起，我们也都会一直爱您，照顾您。” 通过这样做，父母们可以谈论他们自己的感觉，让孩子放心，并且解释离婚对于他们是正确的选择。有的时候儿童必须要反复的听同样的话，尤其是较小的儿童。

如果父母为了满足儿童的需要做出了调整和努力，大多数儿童可在大约 1 年内重新获得安全感及支持。