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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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离婚与儿童

作者：Steven D. Blatt, MD, State University of New York, Upstate Medical University
已审核/已修订 12月 2023
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    父母分居和离婚，以及促发他们分居和离婚的事件干扰儿童需要的稳定性和可预见性。除了直系亲属死亡以外，离婚是可以影响一个家庭的最具压力的事件。因为儿童所熟悉的世界发生了翻天覆地的变化，所以他们会感到巨大的失落以及焦虑、气愤和悲伤。会担心被抛弃或失去父母的爱。因为很多原因，在离婚那段时间，父母的育儿技巧通常会变差。父母通常专注于离婚，而且相互之间生气和怀有敌意。孩子可能会感到内疚，因为他们认为某种程度上是他们导致了离婚。如果父母忽视儿童或只是偶然且不定期的去看望孩子，孩子会有被抛弃的感觉。

    父母离婚或分居对儿童来说是一件难以应对的事情。然而，许多家庭的结构不是父母双方与孩子生活在一起。家庭有多种不同形式，如儿童和单亲、父母和以前关系中的儿童混合组成的家庭，或由祖父母或其他家庭成员或其他成年看护者抚养儿童。

    调整期

    一旦父母决定分居和离婚，家庭成员要经历几个调整期。

    急性期（父母决定要分居的时期，包括离婚前期），家庭最混乱。这一期可以持续到 2 年。

    过渡期（实际离婚前后几周），儿童逐渐适应父母之间的新关系、探视模式以及生活安排。

    在离婚以后（离婚后的阶段），将随时间发展出不同于以前的稳定生活方式。

    对儿童的影响

    在离婚期间，作业对于儿童和青少年来说似乎已经不重要，他们在学校的成绩通常变差。儿童常幻想父母可以和解。对儿童的影响根据年龄和发育水平而各不相同：

    • 2～5 岁的儿童：可能有睡眠障碍暴怒发作分离焦虑。上厕所的技能可能退化。

    • 5～12 岁的儿童：可能感觉到悲伤、悲痛、强烈的愤怒和非理性的恐惧（恐惧症）。

    • 青少年：常常感到不安全、孤独和悲伤。一些青少年会参与可带来危险的行为，如非法药物和酒精使用、性行为、偷窃和暴力。其他的可能出现进食障碍，变得目中无人、逃学或加入有危险行为的同龄人群体（参见青少年问题简介）。

    帮助孩子克服

    儿童需要对可以专注倾听的成人表达他们的感情。充满爱心的人可为儿童提供咨询，与父母不同，这些人不会被他们的感情扰乱。

    父母之间互相合作很好，并且集中精力满足儿童的需要，儿童才可以调整到最好。父母必须记住离婚只是他们所谓夫妻关系的结束，而不是他们为人父母这种关系与责任的结束。父母要尽可能生活在对方的附近，在孩子面前尽量不要相互生气，保证另一方加入儿童的生活，考虑儿童的愿望并尊重对方看望孩子。年长的儿童和青少年应该给予生活安排上更多的发言权。父母绝不应该建议孩子站在自己一边，并且不应对孩子表达出对另一方的负面情绪。

    有孩子在场时，父母应该

    • 开放、诚实、冷静地讨论问题

    • 保持亲切

    • 保持一贯地自律

    • 对于家务和课业，保持正常的期待

    父母可以通过鼓励孩子倾诉并表达他们的感受，与孩子坦诚沟通。例如，如果儿童提到了对离婚的气愤，可以说“那么，您会为离婚而生气”或“再跟我说说”。谈论敏感情绪或恐惧时，询问儿童的感受也能推进话题讨论。

    父母可以通过谈论他们自己的感觉，鼓励儿童承认他们的恐惧和担忧。例如，关于离婚，家长可以说：“我对离婚也感到伤心。但是我也知道对于我们来说，这样做是正确的。即使我们不能继续生活在一起，我们也都会一直爱您，照顾您。” 通过这样做，父母们可以谈论他们自己的感觉，让孩子放心，并且解释离婚对于他们是正确的选择。有的时候儿童必须要反复的听同样的话，尤其是较小的儿童。

    如果父母为了满足儿童的需要做出了调整和努力，大多数儿童可在大约 1 年内重新获得安全感及支持。

    新关系的影响

    当所有涉及的成年人都处理得当时，即使父母中任何一方或双方与新伴侣同居或再婚，仍可维持稳定。一些儿童会感到如果接受了父母一方的新伴侣，就是对另一方的背叛。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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