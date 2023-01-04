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直肠脱垂是直肠经肛门脱出。
直肠脱垂多在用力时（如排便）触发。
诊断基于各种检查和可视技术及影像学检查。
婴幼儿直肠脱垂多无需外科治疗，可痊愈。
成人直肠脱垂多需外科治疗。
直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。
肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。
（也可参见肛门和直肠概述。）
脱垂是指器官从体内正常位置滑出。直肠脱垂导致直肠由里往外翻出，从肛门口可看到暗红色、湿润突出的直肠内壁（直肠黏膜）。可发生直肠出血。失去对排便的控制（大便失禁）是常见的症状。
偶尔直肠可突入阴道（直肠前突）。仅当出现并发症或当脱垂严重时，此病才会引起疼痛。
直肠脱垂
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在这张照片中，直肠内壁（直肠黏膜）从肛门（消化道末端的开口，粪便在此排出体外）向外突出，在体外可见暗红色的湿润凸出物。
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只涉及直肠黏膜的暂时性脱垂通常发生在其他方面健康的婴儿中，多半是由于排便用力过大所致，一般不严重。
但在成年人中黏膜脱垂为持久性，且可能进一步恶化，导致更多直肠脱出。
完全的直肠脱出（有时正式称为脱垂，但该术语可以指代任何完全的器官脱垂）最常见于60岁以上的妇女。
直肠脱垂的诊断
直肠脱垂的治疗
消除用力的原因
对于婴儿和儿童，将臀部紧紧绑扎
对于成人，通常需要手术
对于婴儿和儿童，大便软化剂可缓解用力排便的压力。排便间歇期内将臀部紧紧绑扎，常可促使脱垂自然消退。
成人常需手术治疗。其中一种手术方法（称为直肠固定术）是将整段直肠提高，后拉，并使其固定于骶骨上。另一种手术方法是将部分直肠切除，其余部分缝在骶骨上。
对于身体太虚弱不能接受腹部手术的患者，直肠局部手术是首选疗法。