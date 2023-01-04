直肠脱垂是直肠经肛门脱出。

直肠脱垂多在用力时（如排便）触发。

诊断基于各种检查和可视技术及影像学检查。

婴幼儿直肠脱垂多无需外科治疗，可痊愈。

成人直肠脱垂多需外科治疗。

直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。

肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。

（也可参见肛门和直肠概述。）

脱垂是指器官从体内正常位置滑出。直肠脱垂导致直肠由里往外翻出，从肛门口可看到暗红色、湿润突出的直肠内壁（直肠黏膜）。可发生直肠出血。失去对排便的控制（大便失禁）是常见的症状。

偶尔直肠可突入阴道（直肠前突）。仅当出现并发症或当脱垂严重时，此病才会引起疼痛。

直肠脱垂 隐藏详情 在这张照片中，直肠内壁（直肠黏膜）从肛门（消化道末端的开口，粪便在此排出体外）向外突出，在体外可见暗红色的湿润凸出物。 科学图片库

只涉及直肠黏膜的暂时性脱垂通常发生在其他方面健康的婴儿中，多半是由于排便用力过大所致，一般不严重。

但在成年人中黏膜脱垂为持久性，且可能进一步恶化，导致更多直肠脱出。

完全的直肠脱出（有时正式称为脱垂，但该术语可以指代任何完全的器官脱垂）最常见于60岁以上的妇女。

直肠脱垂的诊断 医生的检查

乙状结肠镜检查、结肠镜检查或X线钡剂灌肠检查 应在用力排便后进行检查以明确脱垂程度。戴上手套检查肛门括约肌，常可发现肛门括约肌张力减弱。 乙状结肠镜检查、结肠镜检查或大肠的钡灌肠 X 光检查可能发现导致直肠脱垂的基础病变。