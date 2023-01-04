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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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直肠脱垂

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 1月 2023
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直肠脱垂是直肠经肛门脱出。

  • 直肠脱垂多在用力时（如排便）触发。

  • 诊断基于各种检查和可视技术及影像学检查。

  • 婴幼儿直肠脱垂多无需外科治疗，可痊愈。

  • 成人直肠脱垂多需外科治疗。

直肠是位于肛门之上的一段大肠，粪便排出前即储存于此。

肛门是消化道末端开口，粪便由此排出体外。

（也可参见肛门和直肠概述。）

脱垂是指器官从体内正常位置滑出。直肠脱垂导致直肠由里往外翻出，从肛门口可看到暗红色、湿润突出的直肠内壁（直肠黏膜）。可发生直肠出血。失去对排便的控制（大便失禁）是常见的症状。

偶尔直肠可突入阴道（直肠前突）。仅当出现并发症或当脱垂严重时，此病才会引起疼痛。

直肠脱垂
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在这张照片中，直肠内壁（直肠黏膜）从肛门（消化道末端的开口，粪便在此排出体外）向外突出，在体外可见暗红色的湿润凸出物。
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只涉及直肠黏膜的暂时性脱垂通常发生在其他方面健康的婴儿中，多半是由于排便用力过大所致，一般不严重。

但在成年人中黏膜脱垂为持久性，且可能进一步恶化，导致更多直肠脱出。

完全的直肠脱出（有时正式称为脱垂，但该术语可以指代任何完全的器官脱垂）最常见于60岁以上的妇女。

直肠脱垂的诊断

  • 医生的检查

  • 乙状结肠镜检查、结肠镜检查或X线钡剂灌肠检查

应在用力排便后进行检查以明确脱垂程度。戴上手套检查肛门括约肌，常可发现肛门括约肌张力减弱。

乙状结肠镜检查、结肠镜检查或大肠的钡灌肠 X 光检查可能发现导致直肠脱垂的基础病变。

直肠脱垂的治疗

  • 消除用力的原因

  • 对于婴儿和儿童，将臀部紧紧绑扎

  • 对于成人，通常需要手术

对于婴儿和儿童，大便软化剂可缓解用力排便的压力。排便间歇期内将臀部紧紧绑扎，常可促使脱垂自然消退。

成人常需手术治疗。其中一种手术方法（称为直肠固定术）是将整段直肠提高，后拉，并使其固定于骶骨上。另一种手术方法是将部分直肠切除，其余部分缝在骶骨上。

对于身体太虚弱不能接受腹部手术的患者，直肠局部手术是首选疗法。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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