阻抗检测利用探头在食管内将球囊充盈，然后测量扩张球囊至指定量值需要多大压力。如果食管比正常情况下更僵硬或更松弛，则可能提示存在疾病。

受检者在检查前 4 小时内禁食禁水。

在这项检查中，医生将一根细塑料管（导管）通过受检者的鼻子向下插入食管（从咽喉至胃的中空管道）。导管上覆盖有灌注盐水（生理盐水溶液）的球囊。球囊用于测量消化道某部分（例如食管）的内部面积，以及该部分内的压力。当球囊充盈时，沿着球囊的传感器会测量食管的压力和直径。传感器的导线将结果传输至患者穿戴的数据记录器。压力测量和数据有助于医生进一步评估存在吞咽困难等消化道问题的患者。做阻抗检测也可检测出从胃部反流进入食管的任何酸度的液体，因此医生能够测量酸性（使用 pH 监测仪）和非酸性反流进入食管的情况。

有时，阻抗检测与测压术（另一种压力测量法）联用。

阻抗检测用于诊断各种消化道疾病，尤其是食管疾病。例如，此项检测可用来评估控制食管节律性收缩的神经问题（贲门失弛缓症）以及食管壁充满大量白细胞的炎症性疾病（嗜酸性粒细胞性食管炎），并可能用来评估胃内容物逆流进入食管的情况（胃食管反流病 [GERD]）。阻抗检测在利用测压术无法作出诊断或患者不能耐受测压术时，可为医生提供有用的诊断信息。

此外，有时在患者接受消化系统疾病治疗期间和之后进行阻抗检测。例如，正在接受贲门失弛缓症治疗（如手术）的患者会再次接受阻抗检测，因为该检测可用来确定治疗是否起效，并帮助医生决定下一步应实施哪种治疗。阻抗检测也可在接受过减重手术或反流治疗手术（胃底折叠术）的患者中进行。

阻抗检测的并发症不常见，包括鼻、咽喉或食管损伤。