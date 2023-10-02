手术切除结肠，有时需切除直肠

可能需使用非甾体类抗炎药 (NSAID)

由于几乎所有家族性腺瘤性息肉病患者都会患癌，因此医生一般建议确诊后尽快做手术。有多种手术方法。完全切除大肠和直肠（称为全结肠切除术或全直肠切除术）可消除患癌风险。这种将小肠开口于腹壁的外科手术称为回肠造瘘术。身体内的废物（粪便）最终通过造瘘口排入一次性口袋中。

作为回肠造瘘术的备选方案，医生有时可以切除大肠并且只切除直肠黏膜（息肉在黏膜中生长）。然后，将小肠末端形成与肛门直接连接的囊。囊的功能类似于直肠，从而不需回肠造瘘。

作为回肠造瘘术的另一个备选方案，只切除大肠，直肠与小肠吻合。该手术并没有排除形成直肠息肉的可能性，而新形成的息肉可能癌变。因此，必须经常通过乙状结肠镜检查剩余的直肠，以便及时切除新形成的息肉。但是，如果新息肉出现得太快，也必须切除直肠，并需要囊袋或回肠造口术。

患者将整段直肠和大肠切除后，应定期对胃和小肠上端（十二指肠）进行内镜检查，以查看是否患癌。医生也可能建议患者每年接受甲状腺筛查。

目前正在研究一些非甾体类抗炎药 (NSAID) 对家族性多发性息肉病患者以及大肠息肉或大肠癌患者表现出的逆转息肉生长的能力。但这种效果是暂时的，停药后息肉重新生长。