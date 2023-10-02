息肉是指肠道等空腔器官的壁上有组织突出生长。
一些息肉由遗传因素造成。
最常见症状是直肠出血。
一些息肉可癌变（恶性）（参见结直肠癌）。
结肠镜检查常用于诊断。
在结肠镜检查中切除息肉是最好的治疗方法。
结肠壁或直肠壁上生长的息肉突入结肠或直肠内，可能为非癌性（良性）、癌前性（腺瘤性）或癌性（恶性肿瘤）。
息肉大小的变化不容忽视；息肉体积越大，越有可能是癌性或是癌前病变。
息肉生长时可带蒂或不带蒂（蒂是将息肉连接至肠壁的薄块组织，与脖颈将头部连接至躯干的方式相似）。
息肉有很多种类型，但医生通常会将其分成以下两类
腺瘤性息肉
非腺瘤性息肉
腺瘤性息肉主要由大肠黏膜的腺细胞组成，很可能属于癌前病变。
非腺瘤性息肉原发于许多类型的细胞，包括肠道黏膜的非腺细胞、脂肪细胞和肌细胞。一些非腺瘤性息肉由其他疾病引起，例如慢性溃疡性结肠炎患者会出现炎性息肉。非腺瘤性息肉是癌前病变的可能性较小。
引起肠息肉的遗传因素
一些息肉由于遗传因素所致，如家族性腺瘤性息肉病、MUTYH 息肉病综合征和黑斑息肉综合征。
在佩-吉综合征中，患者的胃部、小肠和大肠中可能有许多息肉。在患者脸上、嘴里、手上和脚上会出现众多蓝黑色斑点，除了口中，这些点通常在青春期时褪色。除了口中，这些斑点通常在青春期时褪色。
黑斑息肉综合征患者有许多器官会出现患癌危险升高，尤其是胰腺、胃、小肠、结肠、乳腺、肺、睾丸、卵巢和子宫。
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结直肠息肉的症状
结直肠息肉的诊断
对于息肉，进行结肠镜检查
对于黑斑息肉综合征，进行基因检测
医生可能会在用戴手套的手指插入直肠时触摸到息肉，但息肉通常是在通过结肠镜检查整条大肠时发现。做这项全面且可靠的检查是因为通常存在不止一个息肉，并且任何息肉都有可能是癌性的。
医生会在结肠镜检查期间切除任何可见息肉，并评估其是否已癌变。
黑斑息肉综合征的监测
对于嘴唇上或嘴里有蓝黑色斑点、和/或消化道内有 2 个或更多息肉或有黑斑息肉综合征家族史的患者，应该做血液检查以确定其是否患有导致这种疾病的基因突变。
一旦被诊断为黑斑息肉综合征，医生会建议患者定期接受检查，以及时发现可能伴随这种疾病出现的各种癌症。
结直肠息肉的治疗
结肠镜下切除，有时需手术切除
因为有癌变可能，医师通常会建议切除大肠和直肠的所有息肉。医生在结肠镜检查过程中使用活检钳或使用通电圈套器（套圈）切除息肉。如果在结肠镜下不能切除息肉，则需实施腹部手术。
如果发现息肉已癌变，那么需根据癌症扩散的可能性大小决定是否需要额外治疗。通过息肉显微镜检查可确定转移的风险。如危险性低，则不需进一步治疗。如果扩散危险高，则需手术切除受影响的大肠肠段，并将肠道断端重新吻合（也可参见结直肠癌的治疗）。
当患者接受息肉切除时，医生会通过结肠镜检查整条大肠和直肠。结肠镜复查的时间间隔取决于许多因素，包括息肉数量、大小和类型。如果无法进行结肠镜检查，则需通过钡灌肠 X 光检查或计算机断层扫描 (CT) 结肠造影观察大肠。
结直肠息肉的预防
为防止有息肉或结肠癌的患者出现新的息肉，医生可给予阿司匹林和环氧合酶抑制剂（COX-2 抑制剂）。