息肉是指肠道等空腔器官的壁上有组织突出生长。

结肠壁或直肠壁上生长的息肉突入结肠或直肠内，可能为非癌性（良性）、癌前性（腺瘤性）或癌性（恶性肿瘤）。

息肉大小的变化不容忽视；息肉体积越大，越有可能是癌性或是癌前病变。

息肉生长时可带蒂或不带蒂（蒂是将息肉连接至肠壁的薄块组织，与脖颈将头部连接至躯干的方式相似）。

息肉 隐藏详情 息肉生长时可带蒂或不带蒂（蒂是将息肉连接至肠壁的薄块组织，与脖颈将头部连接至躯干的方式相似）。左侧息肉直接附着在大肠壁上、无蒂。右侧息肉有蒂。活检后，医生确定两个息肉均为非癌性（良性）。 图片由 David M. Martin 医学博士提供。

息肉有很多种类型，但医生通常会将其分成以下两类

腺瘤性息肉

非腺瘤性息肉

腺瘤性息肉主要由大肠黏膜的腺细胞组成，很可能属于癌前病变。

非腺瘤性息肉原发于许多类型的细胞，包括肠道黏膜的非腺细胞、脂肪细胞和肌细胞。一些非腺瘤性息肉由其他疾病引起，例如慢性溃疡性结肠炎患者会出现炎性息肉。非腺瘤性息肉是癌前病变的可能性较小。

引起肠息肉的遗传因素 一些息肉由于遗传因素所致，如家族性腺瘤性息肉病、MUTYH 息肉病综合征和黑斑息肉综合征。 在佩-吉综合征中，患者的胃部、小肠和大肠中可能有许多息肉。在患者脸上、嘴里、手上和脚上会出现众多蓝黑色斑点，除了口中，这些点通常在青春期时褪色。除了口中，这些斑点通常在青春期时褪色。 黑斑息肉综合征患者有许多器官会出现患癌危险升高，尤其是胰腺、胃、小肠、结肠、乳腺、肺、睾丸、卵巢和子宫。 佩-吉综合征的示例 口腔内蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media 皮肤和嘴唇上蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media 口腔内和嘴唇上蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media 手指上蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media 口腔内蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media 皮肤和嘴唇上蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media 口腔内和嘴唇上蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media 手指上蓝黑色斑点（佩-吉综合征） © Springer Science+Business Media

结直肠息肉的症状 大多数息肉不引起症状。最常见症状是直肠出血，大息肉还可引起痉挛、腹痛或肠梗阻。 大息肉可引起痉挛、腹痛、梗阻或肠套叠（肠道的一段套入另一段中，很像望远镜套筒）。带有仅在显微镜下可见的微小指状凸起的大息肉（称为绒毛状腺瘤）可分泌水和盐，引起严重的水样腹泻，从而可导致血钾水平低（低钾血症）。 偶尔，有长蒂的息肉从肛门脱出并悬挂在肛门外。 管状绒毛状腺瘤 隐藏详情 该息肉无蒂。活检后，医生确定为管状绒毛状腺瘤。 图片由 David M. Martin 医学博士提供。

结直肠息肉的诊断 对于息肉，进行结肠镜检查

对于黑斑息肉综合征，进行基因检测 医生可能会在用戴手套的手指插入直肠时触摸到息肉，但息肉通常是在通过结肠镜检查整条大肠时发现。做这项全面且可靠的检查是因为通常存在不止一个息肉，并且任何息肉都有可能是癌性的。 医生会在结肠镜检查期间切除任何可见息肉，并评估其是否已癌变。 结肠镜检查：获得活检样本 视频 结肠镜检查 黑斑息肉综合征的监测 对于嘴唇上或嘴里有蓝黑色斑点、和/或消化道内有 2 个或更多息肉或有黑斑息肉综合征家族史的患者，应该做血液检查以确定其是否患有导致这种疾病的基因突变。 一旦被诊断为黑斑息肉综合征，医生会建议患者定期接受检查，以及时发现可能伴随这种疾病出现的各种癌症。