家族史和一些饮食因素（低纤维、高脂肪）可增加结直肠癌患病风险。

典型症状包括便血、疲乏以及虚弱。

对于年龄大于 45 岁的人群，筛查很重要。

结肠镜常用于诊断。

通常手术切除该恶性肿瘤。

若能早期发现肿瘤，常能治愈。

筛查、生活方式改变以及也许使用低剂量阿司匹林可降低患结直肠癌的风险。

几乎所有的大肠、直肠癌（结直肠癌）都是腺癌，它们发生于大肠(结肠)和直肠的黏膜。

结直肠癌通常最初表现为大肠和直肠黏膜表面有纽扣状赘生物（称为息肉）。肿瘤继续生长，开始侵犯结直肠壁。附近淋巴结同时也被侵犯。由于来自大肠和大部分直肠壁的血液会被运送至肝脏，因此结直肠癌在扩散至邻近淋巴结后就会扩散（转移）至肝脏。

结直肠癌 图片

在西方国家，大肠和直肠癌是最常见的癌症之一，也是导致癌症死亡的第二大原因。四五十岁左右，结直肠癌发病率开始急剧上升。2023 年，估计将诊断出 106,970 例结肠癌新病例和 46,050 例直肠癌新病例。结直肠癌导致的死亡人数在过去几十年中稳步下降。这种下降被认为是由于筛查的改善，从而能够在疾病早期做出诊断。

男性的结直肠癌发病率略高于女性。大约5%的结肠癌或直肠癌患者在结肠和直肠有两个或更多病灶，并非简单从一个病灶转移至另一个所致。

结直肠癌的症状 结直肠癌生长缓慢，在很长一段时间无症状。症状取决于癌症类型、部位及扩散程度，还取决于并发症。 由大便隐血（肉眼看不见）所致的疲乏和虚弱可是患者仅有症状。 左半（降）结肠的肠腔直径较小，而且粪便是半固体状，左半（降）结肠肿瘤可能在早期就可能引起肠梗阻。患者可因痉挛性腹痛或严重腹痛和便秘就诊。 由于右半（升）结肠肠腔直径较大，且肠内容物为液态，直到癌肿晚期才出现肠梗阻症状。因此在右侧发现的肿瘤可能比左侧肿瘤更大。 大多数结肠癌患者的出血通常缓慢。粪便中可能带血，但通常看不见血。 直肠癌最常见的第一个症状是排便时出血。不论何时，只要直肠出血，医生就必须考虑发生癌症的可能性，即使知道患者有痔疮或憩室病也不例外。直肠癌患者还可出现排便时疼痛和排便不尽的感觉。除非直肠癌扩散到直肠外组织，直肠癌本身一般不引起疼痛。

结直肠癌的诊断 结肠镜检查

如果发现癌症，则进行 CT 扫描

针对林奇综合征的基因检测 有提示结肠癌症状或筛查检测阳性的人需要接受诊断性检查，以确认是否患癌。 便中带血的患者（也包括乙状结肠镜发现异常的患者）需行结肠镜检查。结肠镜检查过程中观察到的任何赘生物或异常都应完全切除。 结直肠癌（结肠镜检查） 图片 GASTROLAB/科学图片库 钡灌肠 X 光检查可用于探查大肠下段肿瘤。但是，结肠镜检查仍是首选的诊断性检查方法，因为医生在结肠镜检查期间可采集组织样本以查看赘生物是否癌变。 一旦作出癌症诊断，医生通常会进行胸部、腹部和盆腔 CT 扫描和常规实验室检查，明确癌症是否扩散、血细胞计数是否偏低（贫血），并评估患者的整体健康状况。 血液学检查不用于结肠癌诊断，但可帮助医师监测术后疗效。例如，若在针对已知癌症的切除术实施之前，癌症标志物癌胚抗原 (CEA) 水平高但术后水平低，则监测 CEA 水平的再次升高可能有助于提早发现癌症复发。 现在，手术切除结肠癌的患者需接受常规检测，明确有无导致林奇综合征的基因突变。有亲属早发结肠癌、卵巢癌或子宫内膜癌的人或者有多名亲属患有上述癌症的人应接受针对林奇综合征的检测。 MUTYH 息肉病综合征通过基因检测诊断。

结直肠癌的治疗 手术

有时化疗、放疗或二者兼施 在大多数结肠癌患者，手术切除癌肿肠段及邻近淋巴结，再吻合剩余肠段。如果癌症穿透大肠壁，并扩散到附近数量非常有限的淋巴结，那么手术切除所有可见的癌变组织后实施化疗可延长生存期，但这些治疗的效果通常不明显。 直肠癌的手术类型取决于癌肿距肛门的距离和癌肿浸入肠壁的深度。完全切除直肠和肛门意味着患者需要接受永久性结肠造瘘术。结肠造瘘术是指通过手术在大肠和腹壁之间做一个开口。大肠内容物将通过腹壁开口排入盛粪便的袋子。如果医生可使部分直肠和肛门保持完整，则结肠造瘘可能是暂时的。经过一段时间（几个月），当这些组织愈合后，可再次手术以重新连接直肠残端与大肠末端，然后将瘘口闭合。 了解结肠造口术 如果直肠癌已穿透直肠壁并扩散至附近数量非常有限的淋巴结，那么在手术切除所有可见癌变组织后进行化疗联合放疗（参见联合癌症疗法）可能会延长生存期。 当肿瘤转移至远离结肠或直肠淋巴结、至腹腔或其他脏器，肿瘤就不可能单单通过手术治愈。但是，有时需要进行手术来缓解任何肠梗阻并减轻症状。化疗药物单药或联合可以缩小肿瘤，延长生命数月。医生通常会与患者、患者家属及其他医疗保健专业人员讨论临终关怀事宜（参见临终治疗选项）。 结肠癌分期 当肿瘤仅扩散（转移）至肝脏时，医生有时通过手术切除这些肿瘤。或者，医生可将化疗药物或放射性微球直接注入给肝脏供血的动脉。手术将一小泵埋植于患者皮下，或体外携带一小泵，使患者在接受动脉注射化疗时可走动。这种治疗比普通化疗好处多，但还需进一步研究。射频消融术使用高频交流电流（AC 电流）加热并破坏癌变组织，可作为替补疗法用于肝瘤患者。此外，针对肿瘤的放疗可用于缓解症状（以帮助缓解症状，而不一定是为了治愈）。 对身体状况差而不能耐受手术的患者，如果肿瘤堵塞结肠，医生可尝试以其他方式缓解症状。一种治疗方法是使用施加电流的探头（电烙术）、或者有时也使用激光来缩小肿瘤。或者，医生可使用扩展式金属丝网管（支架），撑开阻塞区域。所有这些治疗均可通过结肠镜完成。虽然患者通常在一段时间内感觉良好，但这些治疗不会延长生存时间。 术后 应在术后一年内复查结肠镜。如果未发现息肉或肿瘤，则下次结肠镜检查应在 3 年后进行。此后，结肠镜检查应每 5 年进行一次。 医生也会在术后定期进行体格检查、全血细胞计数等血液检查、肝脏检查和癌胚抗原水平检测。 影像学检查（CT 或 MRI）每 6 至 12 个月进行一次，持续 5 年。

结直肠癌的预后 结肠癌转移前，若及早切除最有可能治愈。即使没有发现转移灶，癌肿若已侵及很深或穿透肠壁常提示肿瘤已转移。 癌症仅限于肠壁黏膜时，五年生存率约为 90%；癌症穿透肠壁时约为 70% 至 80%；癌症扩散到腹内淋巴结时约为 30% 至 50%；癌症转移至其他器官时则低于 20%。