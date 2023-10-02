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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小肠良性肿瘤

作者：Anthony Villano, MD, Fox Chase Cancer Center
已审核/已修订 10月 2023
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大多数小肠肿瘤为非癌性（良性）。包括脂肪细胞肿瘤（脂肪瘤）、神经细胞肿瘤（神经纤维瘤）、结缔组织细胞肿瘤（纤维瘤）和肌细胞肿瘤（平滑肌瘤）。

小肠良性肿瘤的症状

多数小肠良性肿瘤无症状。然而，较大肿瘤可引起疼痛、便血、部分或完全性肠梗阻，或因肠道某一段套入相邻肠段（称为肠套叠）而发生肠绞窄。一些良性肿瘤可分泌激素（参见胃泌素瘤）或激素状物质（参见血管活性肠肽瘤），引起腹泻或脸红等症状。

小肠良性肿瘤的诊断

  • 灌肠

  • 内镜检查

  • 视频胶囊内镜检查

医生通常进行灌肠。在该手术中，通过鼻腔中的导管灌入钡液，当钡穿过消化道时，行X线检查。有时，该检查借助计算机断层扫描 (CT) 完成、而非普通 X 光检查，这样患者只需喝下钡液，无需经鼻插管。

在做内窥镜检查时，医生可经口插入内镜（一根柔性观察导管），向下进入十二指肠和部分空肠（小肠的上段和中段），以定位肿瘤并进行活检（切取一份组织样本在显微镜下检查）。医师通过肠镜(过去被用于观察低位消化道的内镜)由肛门进入、经过全结肠至回肠，有时可发现回肠肿瘤。

吞咽一粒由电池供电并含有一个或两个小摄像头的无线胶囊（视频胶囊内镜检查）之后，也可拍摄小肠肿瘤的图像。

有时，需要手术探查来确定小肠中的肿瘤。

小肠良性肿瘤的治疗

  • 各种切除方法

小的良性赘生物可能通过与内镜检查同时进行的治疗而破坏。这些治疗包括直接对准赘生物用电凝（电切术）、热疗（热消融）或高能光束（激光治疗）破坏其生长。

对于大一点的肿瘤，手术还是必要的。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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