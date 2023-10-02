灌肠

内镜检查

视频胶囊内镜检查

医生通常进行灌肠。在该手术中，通过鼻腔中的导管灌入钡液，当钡穿过消化道时，行X线检查。有时，该检查借助计算机断层扫描 (CT) 完成、而非普通 X 光检查，这样患者只需喝下钡液，无需经鼻插管。

在做内窥镜检查时，医生可经口插入内镜（一根柔性观察导管），向下进入十二指肠和部分空肠（小肠的上段和中段），以定位肿瘤并进行活检（切取一份组织样本在显微镜下检查）。医师通过肠镜(过去被用于观察低位消化道的内镜)由肛门进入、经过全结肠至回肠，有时可发现回肠肿瘤。

吞咽一粒由电池供电并含有一个或两个小摄像头的无线胶囊（视频胶囊内镜检查）之后，也可拍摄小肠肿瘤的图像。

有时，需要手术探查来确定小肠中的肿瘤。