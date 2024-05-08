血液化验

影像学检查

当患者频繁发作消化性溃疡，且存在多发性溃疡，并对常规溃疡治疗无效时，应怀疑胃泌素瘤。血液学检查发现胃泌素异常增高是最可靠的诊断性指标。

一旦根据血液检查结果诊断为胃泌素瘤，医生就会尝试使用几种影像学检查方法定位肿瘤，例如腹部计算机断层扫描 (CT)、闪烁扫描（一种放射性核素扫描）、内窥镜超声、正电子发射断层扫描 (PET) 和动脉造影（将不透射线的染液注入动脉后进行的 X 线检查）。但因为肿瘤通常都比较小，可能难以发现。