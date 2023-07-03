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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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铜缺乏

作者：Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
已审核/已修订 7月 2023 | 修改的 8月 2023
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缺乏症在健康人中很少见，最常见于有其他健康问题或遗传基因异常的婴儿。

（也可参见矿物质概述。）

身体的所有组织中都存在微量的，但体内的主要存在于肝脏、骨骼和肌肉中。肝脏把多余的排入胆汁，以随其排出体外。是许多酶的组成成分，包括以下功能所需的酶：

  • 产生能量

  • 合成血红细胞、骨、或结缔组织（它将其他组织和器官结合在一起）

  • 抗氧化作用（以帮助保护细胞免受自由基破坏，自由基是正常细胞活动的化学反应副产物）

缺乏症可能是获得性的或先天性的。铜缺乏症在健康人中很少见，最常见于下述婴儿：

  • 早产

  • 康复期的严重营养不良患儿

  • 持续性腹泻

一些男婴可遗传某些异常基因，引起缺乏。该疾病被称为Menkes综合征。

下述原因可能导致成人缺乏：

  • 阻碍营养素吸收的疾病（吸收不良性疾病，如乳糜泻、克罗恩病、囊性纤维化或热带性口炎性腹泻）

  • 减肥（减重）手术

  • 摄入过量，这会减少的吸收

缺乏症的症状

缺乏症的症状包括红细胞数量减少（贫血）引起的疲劳和虚弱，有时白细胞数量减少会引起感染风险增加。有时可发生骨质疏松或神经损伤。神经损害能引起手脚刺痛和感觉丧失。可能感觉肌肉无力。一些人出现意识障碍、易怒、轻度抑郁。协调功能受损。

Menkes 综合征是一种遗传病，可引起重度智力障碍、呕吐和腹泻。皮肤缺少色素，头发稀疏、坚硬或卷曲。骨骼脆弱或者畸形，动脉脆弱甚至破裂。

缺乏症的诊断

  • 血液化验

缺乏症的诊断是根据症状和血液检查发现和血浆铜蓝蛋白（一种转运蛋白质）水平降低。

缺乏症若能得到早期诊断和治疗，似乎可改善疾病结局。

缺乏症的治疗

  • 病因治疗

  • 铜补充剂或注射剂

针对缺乏症的病因进行治疗，并口服铜补充剂。严重缺乏可以通过静脉（经静脉）给予铜来治疗。

对于 Menkes 综合征婴儿患者，可在皮下注射铜。虽经治疗，但Menkes综合征患儿通常死于10岁之前。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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