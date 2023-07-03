已审核/已修订 7月 2023 | 修改的 8月 2023

铜缺乏症在健康人中很少见，最常见于有其他健康问题或遗传基因异常的婴儿。

（也可参见矿物质概述。）

身体的所有组织中都存在微量的铜，但体内的铜主要存在于肝脏、骨骼和肌肉中。肝脏把多余的铜排入胆汁，以随其排出体外。铜是许多酶的组成成分，包括以下功能所需的酶：

产生能量

合成血红细胞、骨、或结缔组织（它将其他组织和器官结合在一起）

抗氧化作用（以帮助保护细胞免受自由基破坏，自由基是正常细胞活动的化学反应副产物）

铜缺乏症可能是获得性的或先天性的。铜缺乏症在健康人中很少见，最常见于下述婴儿：

早产

康复期的严重营养不良患儿

持续性腹泻

一些男婴可遗传某些异常基因，引起铜缺乏。该疾病被称为Menkes综合征。

下述原因可能导致成人铜缺乏：

铜 缺乏症的症状 铜缺乏症的症状包括红细胞数量减少（贫血）引起的疲劳和虚弱，有时白细胞数量减少会引起感染风险增加。有时可发生骨质疏松或神经损伤。神经损害能引起手脚刺痛和感觉丧失。可能感觉肌肉无力。一些人出现意识障碍、易怒、轻度抑郁。协调功能受损。 Menkes 综合征是一种遗传病，可引起重度智力障碍、呕吐和腹泻。皮肤缺少色素，头发稀疏、坚硬或卷曲。骨骼脆弱或者畸形，动脉脆弱甚至破裂。

铜 缺乏症的诊断 血液化验 铜缺乏症的诊断是根据症状和血液检查发现铜和血浆铜蓝蛋白（一种铜转运蛋白质）水平降低。 铜缺乏症若能得到早期诊断和治疗，似乎可改善疾病结局。