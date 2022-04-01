濒死或严重痴呆患者的营养支持

濒死患者最终失去食欲，而晚期痴呆患者最终无法进食。家人经常关心如何给患病亲人补充营养，可能会向医生咨询如何使用管饲法或静脉营养法提供营养支持。出于很多原因，家庭成员往往倾向于使用营养支持。例如，在所有文化中，食物有史以来便与关爱、关怀、热情、支持有关。此外，与家人一起吃饭可能是一种家庭成员不愿放弃的社交活动。

然而，营养支持似乎毫无益处。营养支持似乎并不能延长生命或改善生活质量。许多照顾濒死患者的医生和护士认为，如果为患者提供营养支持，或使患者进食超过其所需量的食物，可能会使患者在去世前的日子里更不舒服。

晚期老年痴呆症患者或濒死患者不会被饥饿感困扰。当他们食用和饮用他们所选食物时，往往会感到更舒适。在去世前，身体机能开始停止，患者可能对食物和饮料失去欲望。此外，在人类近代历史之前，人们并未为濒死患者提供营养支持，也没有迫使他们进食超过其所需量的食物。因此医生通常不建议营养支持。

你知道吗……

对于还能生存超过数小时或数天的患者，可在限定时间内尝试给予营养支持，以观察患者是否舒服、神志是否清晰或精力是否改善。但情况通常不会改善。濒死患者及其家人应与医生明确协定何时尝试营养支持、何时停止营养支持，特别是在营养支持无效时（参见预立指示）。

然而，家庭成员和看护者可以通过让患者倍感舒适的方式和婉言鼓励的方式，向患者喂饲：

慢慢地喂饲。

喂少量食物和小口喝水。

提供患者最爱的、味道浓烈或易于吞咽的食物。

饭前 30 分钟提供少量患者喜爱的酒精饮料。

最重要的是，允许患者选择何时和如何进食和饮水。

食欲刺激剂（如某些抗抑郁药、甲地孕酮或屈大麻酚）可能有帮助。

提供其他护理（如给患者刷牙、必要时用湿棉签湿润患者的口腔、含碎冰和涂润唇膏），可在身体和心理上安慰濒死患者及提供护理的家庭成员。临终关怀人员可提供所需支持。

如果家庭成员忧虑是否应使用营养支持，咨询服务可以帮助他们。