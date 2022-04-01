已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

许多营养不良 ( see chapter 营养不良) 的危重患者需要额外的营养（营养支持）。人工喂养不采用食物，而是采用市售混合营养素，是一种常见的营养支持形式。营养支持旨在增加肌肉组织的数量（肌肉量）。它通常可提供热量以及维生素和矿物质。

营养素最好能以普通食品的形式，尽可能经口摄入。当人们不愿吃东西时，以下措施有时可帮助他们多吃常规食物：

积极鼓励他们进食

鼓励他们少吃多餐

热食或富有味道的食品

提供他们最喜欢的食物或味道浓烈的食物

在规划一天的活动时，优先制定进餐时间

必要时帮助他们进食

然而，这些措施对于部分患者是不够的。例如，这些措施无助于由于损伤或其他身体问题（如吞咽困难）而不能进食的患者，也无助于营养素吸收困难的患者。这些人可能需要营养支持。

提供营养支持需以下物品：

营养素通过饲管直接进入胃或小肠。

通常不建议对濒死患者或晚期痴呆患者进行人工喂饲（ see heading on page 濒死或严重痴呆患者的营养支持）。

确定营养需求 （也可参见营养需求。） 在开始营养支持之前，医生必须先为患者确定营养物质的所需量和混合配料。人们需要一定量的营养素来提供能量（其计量单位为卡路里）。人们需要的卡路里数取决于以下因素： 体重

活动水平

疾病造成的需求 混合营养素通常包括碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质、纤维和液体。 医生通常利用基于患者的体重、身高、年龄、性别和活动水平的方程，对患者的需求进行评估。如果患者患有一种需要消耗更多热量的疾病（如严重疾病、需要透析的肾功能衰竭、感染、损伤，或最近接受过手术），医生会调整热量需求。 一些医疗中心使用特殊的技术，以获得更准确的估计值。这种技术测量氧气吸入量和二氧化碳呼出量，它们是人体消耗多少能量的指标。 70 岁以上人群可能需要额外的蛋白质。 你知道吗……