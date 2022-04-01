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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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营养支持的概述

作者：David R. Thomas, MD, St. Louis University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022
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许多营养不良 ( see chapter 营养不良) 的危重患者需要额外的营养（营养支持）。人工喂养不采用食物，而是采用市售混合营养素，是一种常见的营养支持形式。营养支持旨在增加肌肉组织的数量（肌肉量）。它通常可提供热量以及维生素和矿物质。

营养素最好能以普通食品的形式，尽可能经口摄入。当人们不愿吃东西时，以下措施有时可帮助他们多吃常规食物：

  • 积极鼓励他们进食

  • 鼓励他们少吃多餐

  • 热食或富有味道的食品

  • 提供他们最喜欢的食物或味道浓烈的食物

  • 在规划一天的活动时，优先制定进餐时间

  • 必要时帮助他们进食

然而，这些措施对于部分患者是不够的。例如，这些措施无助于由于损伤或其他身体问题（如吞咽困难）而不能进食的患者，也无助于营养素吸收困难的患者。这些人可能需要营养支持。

提供营养支持需以下物品：

  • 一根饲管（管饲），通常经鼻腔或皮肤插入胃或肠

  • 一根插入静脉的导管（静脉营养

营养素通过饲管直接进入胃或小肠。

通常不建议对濒死患者或晚期痴呆患者进行人工喂饲（ see heading on page 濒死或严重痴呆患者的营养支持）。

确定营养需求

（也可参见营养需求。）

在开始营养支持之前，医生必须先为患者确定营养物质的所需量和混合配料。人们需要一定量的营养素来提供能量（其计量单位为卡路里）。人们需要的卡路里数取决于以下因素：

  • 体重

  • 活动水平

  • 疾病造成的需求

混合营养素通常包括碳水化合物蛋白质脂肪维生素矿物质纤维和液体。

医生通常利用基于患者的体重、身高、年龄、性别和活动水平的方程，对患者的需求进行评估。如果患者患有一种需要消耗更多热量的疾病（如严重疾病、需要透析的肾功能衰竭、感染、损伤，或最近接受过手术），医生会调整热量需求。

一些医疗中心使用特殊的技术，以获得更准确的估计值。这种技术测量氧气吸入量和二氧化碳呼出量，它们是人体消耗多少能量的指标。

70 岁以上人群可能需要额外的蛋白质。

你知道吗……

  • 某些状况（如严重疾病、肾功能衰竭、感染、损伤、接受过手术和年老）会增加对营养素的需求。

营养支持的监测

医护人员必须谨慎地管理人工喂饲的方式，以确保患者能摄入他们所需要的营养物质，并防止出现诸如感染的问题。为了明确营养支持是否适当和有效，医生应定期监测下述方面：

  • 体重指数（BMI）即体重（公斤）与身高（平方米）的比值

  • 身体成分（脂肪和肌肉组织量）

  • 血、尿和大便中提示营养状况的物质

  • 肌肉力量（例如，通过测量手的握力）

肌肉力量的增加表明肌肉量的增加，以及营养状况的改善。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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