University of Arkansas for Medical Sciences

维生素 C 缺乏症

在食物缺乏率低的国家,维生素 C 缺乏症可由饮食中维生素 C 含量低而引起,但重度缺乏症(导致坏血病)不常见。

新鲜果蔬摄入不足可引起这种缺乏症。

患者觉得易疲劳、疲乏和烦躁。

严重缺乏者(即坏血病)可引起瘀青、牙龈和口腔问题、头发、皮肤干燥和贫血。

根据症状,有时根据血液检查可诊断。

多吃新鲜水果蔬菜或口服维生素 C 补充剂通常可纠正该缺乏症。

维生素 C(抗坏血酸)是骨骼、皮肤和结缔组织(把其他组织和器官连接在一起的组织)形成、生长和修复所必需的营养素。它对维持血管正常功能而言也是至关重要的。维生素 C 有助于维持牙齿及牙龈的健康。它有助于人体吸收铁,铁是合成红细胞必需的元素。维生素 C 还有助于创口和烧伤创面的愈合。维生素 C 在柑橘类水果、西红柿、马铃薯、西兰花、草莓和甜椒中含量丰富。(也可参见维生素概述。)

维生素 C 和维生素 E 一样也是抗氧化剂:它可保护细胞免受自由基损伤,自由基是正常细胞活动的代谢产物,其参与细胞内的化学反应。这些反应可能会导致患者的终身损害。

维生素 C 缺乏症的病因 在成年人中,维生素 C 缺乏症通常由以下原因引起 饮食中的维生素 C 含量低 例如,饮食中缺少新鲜水果和蔬菜可能会导致维生素 C 缺乏症。此外,烹调可破坏食物中的部分维生素 C。 下列情况可显著增加身体对维生素 C 的需求以及维生素 C 缺乏症的发病风险: 妊娠

母乳喂养

引起高热或炎症的疾病

甲状腺过度活跃(甲状腺功能亢进)

长时间腹泻

手术

烧伤

吸烟,可使维生素 C 的需要量增加 30% 你知道吗…… 坏血病 维生素 C 缺乏可引起坏血病。坏血病在婴儿中少见,因为母乳中有充足的维生素 C,婴儿配方奶中也加强了维生素的成分。坏血病在美国很少见,可能发生于酒精使用障碍者和营养不良的老年人。

维生素 C 缺乏症的症状 成人饮食中缺乏维生素 C 时会觉得易疲劳、乏力和烦躁,可能会有体重减轻、肌肉萎缩和关节疼痛。 缺乏维生素 C 几个月后,可出现坏血病的症状。持续几个月的低维生素 C 饮食就可能引起坏血病,表现为皮下出血(特别是毛囊周围或出现青紫)、牙龈出血和关节内出血。牙龈变得肿胀、呈紫色和海绵状。最终出现牙齿松动。头发变得干枯、易断、卷曲(像螺丝锥一般),皮肤变得干燥、粗糙、呈鳞屑状。腿部可能积液。有时可见贫血。可能出现感染,而且伤口不愈合。 婴儿可能会烦躁,活动时有疼痛感,并失去食欲。婴儿的体重没有正常地增长。婴幼儿和儿童的骨骼生长受累,并可能出现出血和贫血。

维生素 C 缺乏症的诊断 体格检查

有时做血液检查

对儿童进行骨 X 射线检查 坏血病的诊断是根据症状。血中维生素 C 水平可帮助建立诊断,但不一定可行。 可做血液检查,明确是否贫血。 对于儿童患者,可行 X 线检查,以明确是否累及骨骼生长。

维生素 C 缺乏症的预防 摄入推荐量的新鲜水果蔬菜或每日服用推荐量的维生素 C 补充剂可以预防维生素 C 缺乏症。吸烟者需要摄入更多。