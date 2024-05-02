腹泻是指排便量、大便水分以及排便频率增加。
不能仅凭排便频率来定义腹泻。有些人正常每天排便 3～5 次。食用大量蔬菜者一天可产生 1 磅的大便，但这种大便成形很好且没有过多水分。
如果腹泻是由于有机物或者毒物引起，会伴随恶心和呕吐。
（也可参见儿童腹泻。）
并发症
腹泻的病因
根据腹泻的持续时间，其病因有很多种（参见表腹泻的一些病因和特征）。
急性腹泻（持续少于 4 天）的最常见原因是
慢性腹泻（持续多于 4 天）的最常见原因是
持续超过4周的腹泻患者可能是急性腹泻迁延难愈或疾病早期阶段引起慢性腹泻。
分类
正常情况，粪便含有60%～90%的水分。当大便的水分没有被充分吸收时，该水分会使大便松散、不成形而发生腹泻。如果出现下列情况，粪便水分会过多
肠道排出太快
大肠吸收水分障碍
肠道分泌的水分过多
排便加速是引起腹泻的一种常见原因。粪便只有在大肠中保存固定量的时间才有正常的浓度。粪便太快通过肠道就会为水样。
很多病症和治疗会减少粪便在大肠滞留的时间：
甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进症）
卓-艾综合征（肿瘤过度产酸的情况）
手术切除部分胃、小肠或大肠或胆囊（胆囊切除术）
肠道部分的外科旁路手术
炎症性肠病（如溃疡性结肠炎）
药物，如含有镁的抗酸药、泻药、前列腺素、血清素甚至咖啡因
许多食物，尤其是酸性食物或含糖量很高的食物（如华夫饼或枫糖浆），可以增加粪便的传输速度（参见表可能引起腹泻的食物和饮料）。很多人对特殊食物不耐受从而在食用后出现腹泻。
精神压力和焦虑也一直是常见原因。
当一些物质无法被大肠吸收时会发生渗透性腹泻，这些物质会使过量的水分残留在粪便中，导致腹泻。这些物质会使过量的水分残留在粪便中，导致腹泻。
一些食物（如某些水果和豌豆）以及在保健食品、糖果以及口香糖中使用的糖替代品（例如乙糖醇、山梨醇、甘露醇）都可引起渗透性腹泻。
此外，乳糖酶缺乏也可导致渗透性腹泻。乳糖酶是一种通常存在于小肠中的酶，它将乳糖（牛奶糖）转化为葡萄糖和半乳糖，以便被血液吸收。乳糖酶缺乏的人喝牛奶或食用乳制品时，乳糖无法被消化。乳糖在肠道内堆积时，引发渗透性腹泻——称为乳糖不耐受。渗透性腹泻的严重程度取决于食用渗透性物质的量，当人们停止食用或饮用这些物质时，腹泻就停止。当人们停止食用或饮用这些物质时，腹泻就停止。
消化道中的血液也是一种渗透性物质并造成黑便以及柏油样便。
渗透性腹泻的另一种是肠道正常菌群的过度增殖或者消失，抗生素通过杀伤肠道正常菌群而引起渗透性腹泻。
抗生素可通过破坏正常肠道细菌引起渗透性腹泻（例如，见艰难梭菌诱发性结肠炎）。
当小肠或大肠分泌盐（尤其是氯化钠）和水到粪便中时，会发生分泌性腹泻，一些毒物（如由于感染霍乱或一些病毒时产生的毒物）也会引起这样的分泌。
一些毒物，如由于感染霍乱或一些病毒时产生的毒物，也会引起这样的分泌。某些细菌（如弯曲菌属）和寄生虫（如隐孢子虫）感染也会刺激分泌。霍乱时，腹泻量会很大，可超过每小时 1 升。
其他导致水和盐分泌的物质包括一些致泻物质，如蓖麻油和胆汁酸（可能在部分小肠切除术后增加）。
类癌、胃泌素瘤、血管活性肠肽瘤等一些罕见肿瘤也会导致分泌性腹泻，某些息肉也可引起这种腹泻。
当大肠内壁感染、溃疡、充血时会出现炎症性腹泻，肠壁会释放蛋白质、血液、黏液以及其他液体，而增加粪便的体积和液体的含量。这种腹泻可由多种疾病造成，包括溃疡性结肠炎、克罗恩病、结核病以及肿瘤，如淋巴瘤和腺癌。当病变累及直肠时，患者常有里急后重感，并且排便频率增加，这是因为发炎的直肠对粪便引起的扩张更敏感。
吸收不良所致腹泻的特点是粪便中出现油或脂，冲水后马桶边缘有一圈油性物质。可能由某些疾病引起的胆汁盐吸收不良可通过刺激水和电解质分泌引起腹泻。粪便呈绿色或橙色。
可导致腹泻的食品和饮料
食物和药物
引起腹泻的成分
无糖口香糖，薄荷糖，甜樱桃或李子
己糖醇、山梨醇或甘露醇
苹果汁、梨汁、葡萄、蜂蜜、大枣，坚果、无花果、软饮料（尤其是水果味的）、李子，或饼干或枫糖浆
果糖
牛奶、冰淇淋、酸奶、乳酪
乳糖
咖啡、茶、可乐、一些非处方药的止痛药
咖啡因
腹泻的评估
不是所有的腹泻都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
某些表现引起怀疑是更严重的原因引起的腹泻。
血或脓便
发热
脱水体征（如排尿减少、昏睡或倦怠、大渴引饮和口干燥）
久泻不止
夜间腹泻
体重减轻
何时就医
出现血便或脓便、发热或脱水体征时需要立即就诊，显著性腹痛也应当即刻就诊。这些患者需要立即检查、治疗，一些需要入院治疗。
如果仅存在唯一的警示征象是久泄或夜间泄泻或体重减轻，应该在 1 周左右就诊。
如果没有警示征象，泄泻持续 72 小时，也应当就诊。根据患者的其他症状、年龄和病史，医生可能建议患者接受一次检查或者在家治疗或用非处方药治疗（参见腹泻的治疗）。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查时的发现，通常会提示腹泻的病因和可能需要进行的检查（参见表腹泻的一些病因和特征）。
医生首先询问腹泻持续了多长时间，严重程度如何，以及朋友、家人或其他个人接触者目前是否也有腹泻。
其他重要问题主要集中在以下方面：
发病时周围的环境（包括近期出游，食物摄取，饮水来源）
药物使用（包括之前 3 个月内使用任何抗生素）
腹痛或呕吐
排便的时间和频率
粪便性状的改变（例如出现血、脓、油或脂、或粘液以及颜色或质地改变）
体重和食欲变化
便意迫切和排便不净
体格检查始于医生对患者体液和水合状态的评估。进行腹部全面检查，做直肠指检检查有可能存在的出血
一些腹泻的病因和特征
病因
临床特征*
检查
急性（少于 4 天）†
由于病毒、细菌或寄生虫感染引起的胃肠炎‡
经常呕吐
少见发热或便血
无或轻微腹痛（除呕吐时）
往往有与受感染者近期接触史（如在日间护理中心、训练营或巡航）、动物园接触动物（从那里可感染大肠埃希杆菌 [大肠杆菌]），或爬行类动物（从那里感染沙门氏菌）
近期进食不熟的食物、食用被污染的食物或水
医生的检查
有时做大便检查
突发腹泻、通常伴呕吐、4 至 8 小时内使用过被污染的食物
通常他人出现同样症状
典型的持续12到24小时
医生的检查
药物的副作用‡（包括抗生素、许多癌症化疗药物、秋水仙碱和奎宁/奎尼丁）
近期使用可引起腹泻的药物
通常无其他症状
医生的检查
有时做粪便艰难梭状芽孢杆菌（有时称“艰难梭菌”）毒素检查
慢性（4周或更长）
饮食因素，例如
进食某种可导致腹泻的物质后腹泻
腹部气胀和通气（胃肠气胀）
爆发腹泻
医生的检查
有时呼气测试检测氢以发现未消化食物
大便检查和分析以检测未吸收的碳水化合物
间歇性腹泻伴腹痛
经常腹泻与便秘交替
无出血、消瘦或发热
通常在 20 多岁发病
症状通常持续超过12个星期
大便次数或大便硬度改变
医生的检查
有时需做血液检查和结肠镜检查
炎症性肠病，如
便血、腹部绞痛、消瘦和食欲减退
有时出现关节炎、疹子、口疮和直肠穿孔
结肠镜检查
CT 或 MRI 检查
便检
吸收不良疾病，例如
色淡、软、大量和异常恶臭粪便，可见油性便
腹部气胀和肠胃气胀
体重减轻
对于热带口炎性腹泻，长期（大于1月）居住在热带
收集数天样本衡量大便中脂肪含量
如果怀疑为口炎性腹泻，血液检测患者食用含麸皮食物后产生的抗体
对于乳糜泻和热带口炎性腹泻、特别是乳糜泻，需进行小肠活检
某些肿瘤
结肠癌，有时血便、大便直径减小、消瘦
对于内分泌瘤，各种症状，包括腹痛或痉挛、面红和水样便
血液化验
结肠镜检查
通常神经质、无法忍受炎热环境、疲劳、心悸、体重减轻和心动过速
血液化验
胃或肠道外科手术（如胃旁路术、消瘦或一定长度的肠切除）
明显的最近手术
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 腹泻持续 1 至 4 周可能表明急性腹泻迁延难愈，或处在某种可引起慢性腹泻的疾病早期阶段。
‡ 某些感染和药物亦可引起慢性腹泻。
CT=计算机断层扫描；HIV=人体免疫缺陷病毒；MRI=磁共振成像。
检查
是否进行检查取决于医生在病史审查和体格检查中的发现（参见表腹泻的一些病因和特征）。
急性水泻（持续少于 4 天）没有警示征象，通常由病毒感染引起，若患者其他方面情况良好，则不需要进行检查。急性腹泻患者出现警示征象如脱水、血便、发热或严重腹痛是需要进行检查的典型表现——尤其是婴幼儿和老年人。对于这些患者，医生会做血液检查以查明有无血液和电解质异常，并进行大便检查以明确粪便中有无血液、炎症标志物和病原微生物（如弯曲杆菌、耶尔森菌、阿米巴、贾第鞭毛虫和隐孢子虫）。有些感染病因通过显微镜下检查而发现，而对于其他病因，需要进行培养（微生物在实验室环境中生长）或特殊的酶学检测（例如痢疾杆菌或贾第鞭毛虫）。如果患者在过去 2 至 3 个月内使用过抗生素，医生可能需检测患者大便中有无艰难梭状芽孢杆菌（艰难梭菌）毒素。通常不需进行结肠镜检查。
腹泻持续时间多于4周（超过1至3周患者免疫系统减弱或出现了严重疾病）做类似的检查。另外，医生可能会检测大便中的脂肪含量（提示吸收不良），做血液检查，并进行结肠镜检查以查看直肠和结肠黏膜、采集样本检测感染。患者的症状与饮食相关可进行呼吸测试探查氢，提示他们没有吸收碳水化合物。有时需进行直肠黏膜活检（切取组织标本以在显微镜下检查），查明有无炎症性肠病。有时测定 24 小时大便体积。如果医生怀疑为某种肿瘤，可能需要进行影像学检查，例如计算机断层扫描 (CT) 小肠造影。如果医生仍不能确诊，应对胰腺功能进行评价。根据患者的症状，医生也可能进行针对甲状腺或肾上腺疾病的检查。
腹泻的治疗
如果可能，对因治疗。例如，避免引起腹泻的食物和药物，切除肿瘤，给予药物根除寄生虫感染。但是，在很多情况下，机体可以自愈。病毒引起的通常在24到48小时解除。
（另见儿童腹泻的治疗。）
脱水
脱水患者需要额外补充酸碱平衡液。只要患者没有过度呕吐，就可经口给予这些液体（参见脱水的治疗）。
病情严重和存在显著电解质紊乱的患者需要静脉输液，有时需住院治疗。
药物
放松肠肌和减缓肠运输药物（止泻药）可以缓解腹泻。洛哌丁胺可作为非处方药购买。阿片类药物如可待因、地芬诺酯和复方樟脑酊（阿片酊剂）可凭处方购买，也可缓解腹泻。然而，对于某些由细菌（尤其是沙门氏菌、痢疾杆菌和艰难梭菌）引起的胃肠炎，使用止泻药可导致病情恶化。医生通常建议只在没有警示征象的水样便的患者中使用止泻药物，因为这些患者不太可能存在细菌感染。
Eluxadoline 和利福昔明也是可用于部分 IBS 所致腹泻患者的药物。
非处方药物包括吸附剂（例如白陶土果胶合剂），可以粘附化学药物、毒素和传染性微生物。一些吸附剂亦可以帮助大便成形。铋可帮助许多腹泻患者。大便呈黑色属于其正常的副作用。
用于治疗慢性便秘的膨胀剂（如车前子或甲基纤维素）有时也可帮助缓解慢性腹泻。
关键点
对于急性腹泻患者，只有在医生怀疑患者存在某些急性感染或症状持续时间长（即超过 4 至 7 天左右）或存在警示征象时才进行大便检查。
如果患者可能存在艰难梭菌、沙门氏菌或痢疾杆菌感染，医生应避免使用止泻药。