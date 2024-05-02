正常情况，粪便含有60%～90%的水分。当大便的水分没有被充分吸收时，该水分会使大便松散、不成形而发生腹泻。如果出现下列情况，粪便水分会过多

肠道排出太快

大肠吸收水分障碍

肠道分泌的水分过多

排便加速是引起腹泻的一种常见原因。粪便只有在大肠中保存固定量的时间才有正常的浓度。粪便太快通过肠道就会为水样。

很多病症和治疗会减少粪便在大肠滞留的时间：

许多食物，尤其是酸性食物或含糖量很高的食物（如华夫饼或枫糖浆），可以增加粪便的传输速度（参见表可能引起腹泻的食物和饮料）。很多人对特殊食物不耐受从而在食用后出现腹泻。

精神压力和焦虑也一直是常见原因。

当一些物质无法被大肠吸收时会发生渗透性腹泻，这些物质会使过量的水分残留在粪便中，导致腹泻。这些物质会使过量的水分残留在粪便中，导致腹泻。

一些食物（如某些水果和豌豆）以及在保健食品、糖果以及口香糖中使用的糖替代品（例如乙糖醇、山梨醇、甘露醇）都可引起渗透性腹泻。

此外，乳糖酶缺乏也可导致渗透性腹泻。乳糖酶是一种通常存在于小肠中的酶，它将乳糖（牛奶糖）转化为葡萄糖和半乳糖，以便被血液吸收。乳糖酶缺乏的人喝牛奶或食用乳制品时，乳糖无法被消化。乳糖在肠道内堆积时，引发渗透性腹泻——称为乳糖不耐受。渗透性腹泻的严重程度取决于食用渗透性物质的量，当人们停止食用或饮用这些物质时，腹泻就停止。当人们停止食用或饮用这些物质时，腹泻就停止。

消化道中的血液也是一种渗透性物质并造成黑便以及柏油样便。

渗透性腹泻的另一种是肠道正常菌群的过度增殖或者消失，抗生素通过杀伤肠道正常菌群而引起渗透性腹泻。

抗生素可通过破坏正常肠道细菌引起渗透性腹泻（例如，见艰难梭菌诱发性结肠炎）。

当小肠或大肠分泌盐（尤其是氯化钠）和水到粪便中时，会发生分泌性腹泻，一些毒物（如由于感染霍乱或一些病毒时产生的毒物）也会引起这样的分泌。

一些毒物，如由于感染霍乱或一些病毒时产生的毒物，也会引起这样的分泌。某些细菌（如弯曲菌属）和寄生虫（如隐孢子虫）感染也会刺激分泌。霍乱时，腹泻量会很大，可超过每小时 1 升。

其他导致水和盐分泌的物质包括一些致泻物质，如蓖麻油和胆汁酸（可能在部分小肠切除术后增加）。

类癌、胃泌素瘤、血管活性肠肽瘤等一些罕见肿瘤也会导致分泌性腹泻，某些息肉也可引起这种腹泻。

当大肠内壁感染、溃疡、充血时会出现炎症性腹泻，肠壁会释放蛋白质、血液、黏液以及其他液体，而增加粪便的体积和液体的含量。这种腹泻可由多种疾病造成，包括溃疡性结肠炎、克罗恩病、结核病以及肿瘤，如淋巴瘤和腺癌。当病变累及直肠时，患者常有里急后重感，并且排便频率增加，这是因为发炎的直肠对粪便引起的扩张更敏感。

吸收不良所致腹泻的特点是粪便中出现油或脂，冲水后马桶边缘有一圈油性物质。可能由某些疾病引起的胆汁盐吸收不良可通过刺激水和电解质分泌引起腹泻。粪便呈绿色或橙色。