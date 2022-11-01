服用超大剂量的维生素 D 补充剂可导致维生素 D 中毒症。

维生素 D 中毒症可导致血钙水平高。

维生素 D 中毒症患者可能会食欲不振、恶心、呕吐，并感觉虚弱、紧张。

医生通过测定血液中钙和维生素 D 的水平来诊断该中毒症。

治疗方法包括停用维生素 D 补充剂并给予液体，有时也使用药物。

（也可参见维生素概述。）

连续几个月每日服用超高剂量（如推荐每日膳食摄取量的 60 至 100 倍或以上）的维生素 D 可引起中毒并使血钙水平升高（高钙血症）。血钙水平高是因为维生素 D 的水平高，这时会发生以下情况：

骨质分解量多于重建量。（正常情况下，骨质会不断地分解、不断地重新形成 [该过程被称为重建]，以适应机体对其不断变化的需求。） 于是，钙会从骨骼释放到血流中。

肠道会从食物中吸收更多的钙。

维生素 D 可用于治疗银屑病、甲状旁腺功能减退症和肾性骨营养不良。维生素 D 尚未被证实可预防白血病、乳腺癌、前列腺癌、结肠癌或其他癌症。补充维生素 D 不能有效治疗或预防抑郁症或心血管疾病，也不能预防骨折或跌倒。然而，一些证据表明，按照推荐每日膳食供给量联合服用维生素 D 和钙可降低维生素 D 缺乏症人群发生骨折和跌倒的风险。

维生素 D 过量的症状 维生素 D 中毒症的早期症状是食欲不振、恶心、呕吐，随后出现虚弱、紧张和高血压。 由于血钙水平过高，钙可以在全身各个部位沉积，特别是肾、血管、肺和心脏。可导致肾脏的永久性损害和肾功能障碍，最终导致肾衰竭。

维生素 D 过量的诊断 血液化验 如果血液检查显示大剂量服用维生素 D 的患者血钙水平高，则通常可诊断为维生素 D 过量。医生也会测定血液中维生素 D 的水平。