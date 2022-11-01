浏览专业版
维生素 E 缺乏症由于饮食中维生素 E 含量低所致，常见于食物缺乏率高的国家。在食物缺乏率低的国家，原因通常是吸收障碍。有些婴儿先天存在维生素 E 缺乏症，补充维生素 E 后通常会改善。
维生素 E 缺乏症可引起反射障碍、共济失调、行走困难和肌肉无力。
维生素 E 缺乏的早产儿可能会发展为严重的贫血。
根据症状和体格检查可诊断。
服用维生素 Ｅ 补充剂可纠正缺乏。
维生素 E（生育酚）是一种抗氧化剂：它可保护细胞免受自由基损伤，自由基是正常细胞活动的代谢产物，其参与细胞内的化学反应。其中一些反应可能是有害的。（也可参见维生素概述。）
维生素 E 与维生素 A、D 和 K 一样，都属于脂溶性维生素，它能溶解于脂肪，与一些脂肪同时摄入时，最有利于吸收。维生素 E 在植物油、坚果、籽类、绿叶蔬菜和小麦胚芽中含量丰富。
只有少量的维生素 E 可以通过胎盘，因此新生儿储存的维生素 E 相对较少。因此，新生儿（特别是早产儿）的维生素 E 缺乏的风险升高。然而，随着年龄的增长，风险减小，因为婴幼儿通常可通过母乳或配方奶粉获得足够的维生素 E。成人的脂肪组织中储存有大量的维生素 E，因此缺乏维生素 E 的可能性较小。
维生素 E 缺乏症的病因
维生素 E 缺乏症的症状
维生素 E 缺乏症的诊断
体格检查
有时做血液检查
维生素 E 缺乏症的诊断依据是症状、存在风险增大的情况以及体检结果。
可以进行血液检测来测量维生素 E 的水平，以确诊。
维生素 E 缺乏症的治疗
维生素 E 补充剂
维生素 E 缺乏症的治疗方法是口服维生素 E 补充剂。
早产儿应给予维生素 E 补充剂，以预防疾病的发生。大多数足月儿并不需要补充剂，因为他们可以从母乳或配方奶中获得足够的维生素 E。