提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

维生素 E 缺乏症

作者：Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
已审核/已修订 11月 2022
浏览专业版

维生素 E 缺乏症由于饮食中维生素 E 含量低所致，常见于食物缺乏率高的国家。在食物缺乏率低的国家，原因通常是吸收障碍。有些婴儿先天存在维生素 E 缺乏症，补充维生素 E 后通常会改善。

  • 维生素 E 缺乏症可引起反射障碍、共济失调、行走困难和肌肉无力。

  • 维生素 E 缺乏的早产儿可能会发展为严重的贫血。

  • 根据症状和体格检查可诊断。

  • 服用维生素 Ｅ 补充剂可纠正缺乏。

维生素 E（生育酚）是一种抗氧化剂：它可保护细胞免受自由基损伤，自由基是正常细胞活动的代谢产物，其参与细胞内的化学反应。其中一些反应可能是有害的。（也可参见维生素概述。）

维生素 E 与维生素 A、D 和 K 一样，都属于脂溶性维生素，它能溶解于脂肪，与一些脂肪同时摄入时，最有利于吸收。维生素 E 在植物油、坚果、籽类、绿叶蔬菜和小麦胚芽中含量丰富。

只有少量的维生素 E 可以通过胎盘，因此新生儿储存的维生素 E 相对较少。因此，新生儿（特别是早产儿）的维生素 E 缺乏的风险升高。然而，随着年龄的增长，风险减小，因为婴幼儿通常可通过母乳或配方奶粉获得足够的维生素 E。成人的脂肪组织中储存有大量的维生素 E，因此缺乏维生素 E 的可能性较小。

维生素 E 缺乏症的病因

极低脂肪饮食缺乏维生素 E，因为植物油是维生素 E 的主要来源，并且饮食中含有一些脂肪，也最有利于维生素 E 的吸收。阻碍脂肪吸收的疾病（如某些肝脏疾病胆囊疾病胰腺炎囊性纤维化）也可减少维生素 E 的吸收，增加维生素 E 缺乏症的发病风险。

在美国和其他食物缺乏率低的国家，维生素 E 缺乏症很少发生在年龄较大的儿童和成人中，该病的病因通常为

在食物缺乏率高的国家，维生素 E 缺乏症最常见的原因是

  • 维生素 E 摄入不足

你知道吗……

  • 极低脂肪饮食可能导致维生素 E、A、D 和 K 的缺乏，因为这些维生素与一些脂肪同食时才能被人体吸收。

维生素 E 缺乏症的症状

在儿童中，症状可能包括反射减弱、步行困难、共济失调、位置觉（不用眼睛看就知道肢体在什么位置）缺失和肌肉无力。

在吸收不良性疾病引起维生素 E 缺乏症的成年人中，这些症状很少出现，因为成年人在脂肪组织中贮存有大量维生素 E。

维生素 E 缺乏症可引起一种表现为红细胞破裂的贫血（溶血性贫血）。患维生素 E 缺乏症的早产儿有患严重疾病的风险。

在早产儿中，脑内可能出血，眼内血管可能生长异常（称为早产儿视网膜病变）。患病新生儿也会发生肌无力。

维生素 E 缺乏症的诊断

  • 体格检查

  • 有时做血液检查

维生素 E 缺乏症的诊断依据是症状、存在风险增大的情况以及体检结果。

可以进行血液检测来测量维生素 E 的水平，以确诊。

维生素 E 缺乏症的治疗

  • 维生素 E 补充剂

维生素 E 缺乏症的治疗方法是口服维生素 E 补充剂。

早产儿应给予维生素 E 补充剂，以预防疾病的发生。大多数足月儿并不需要补充剂，因为他们可以从母乳或配方奶中获得足够的维生素 E。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。