维生素 E 缺乏症由于饮食中维生素 E 含量低所致，常见于食物缺乏率高的国家。在食物缺乏率低的国家，原因通常是吸收障碍。有些婴儿先天存在维生素 E 缺乏症，补充维生素 E 后通常会改善。

维生素 E 缺乏症可引起反射障碍、共济失调、行走困难和肌肉无力。

维生素 E 缺乏的早产儿可能会发展为严重的贫血。

根据症状和体格检查可诊断。

服用维生素 Ｅ 补充剂可纠正缺乏。

维生素 E（生育酚）是一种抗氧化剂：它可保护细胞免受自由基损伤，自由基是正常细胞活动的代谢产物，其参与细胞内的化学反应。其中一些反应可能是有害的。（也可参见维生素概述。）

维生素 E 与维生素 A、D 和 K 一样，都属于脂溶性维生素，它能溶解于脂肪，与一些脂肪同时摄入时，最有利于吸收。维生素 E 在植物油、坚果、籽类、绿叶蔬菜和小麦胚芽中含量丰富。

只有少量的维生素 E 可以通过胎盘，因此新生儿储存的维生素 E 相对较少。因此，新生儿（特别是早产儿）的维生素 E 缺乏的风险升高。然而，随着年龄的增长，风险减小，因为婴幼儿通常可通过母乳或配方奶粉获得足够的维生素 E。成人的脂肪组织中储存有大量的维生素 E，因此缺乏维生素 E 的可能性较小。

维生素 E 缺乏症的病因 极低脂肪饮食缺乏维生素 E，因为植物油是维生素 E 的主要来源，并且饮食中含有一些脂肪，也最有利于维生素 E 的吸收。阻碍脂肪吸收的疾病（如某些肝脏疾病、胆囊疾病、胰腺炎和囊性纤维化）也可减少维生素 E 的吸收，增加维生素 E 缺乏症的发病风险。 在美国和其他食物缺乏率低的国家，维生素 E 缺乏症很少发生在年龄较大的儿童和成人中，该病的病因通常为 阻碍脂肪吸收的疾病（吸收不良性疾病） 在食物缺乏率高的国家，维生素 E 缺乏症最常见的原因是 维生素 E 摄入不足 你知道吗……

维生素 E 缺乏症的症状 在儿童中，症状可能包括反射减弱、步行困难、共济失调、位置觉（不用眼睛看就知道肢体在什么位置）缺失和肌肉无力。 在吸收不良性疾病引起维生素 E 缺乏症的成年人中，这些症状很少出现，因为成年人在脂肪组织中贮存有大量维生素 E。 维生素 E 缺乏症可引起一种表现为红细胞破裂的贫血（溶血性贫血）。患维生素 E 缺乏症的早产儿有患严重疾病的风险。 在早产儿中，脑内可能出血，眼内血管可能生长异常（称为早产儿视网膜病变）。患病新生儿也会发生肌无力。

维生素 E 缺乏症的诊断 体格检查

有时做血液检查 维生素 E 缺乏症的诊断依据是症状、存在风险增大的情况以及体检结果。 可以进行血液检测来测量维生素 E 的水平，以确诊。