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肝病的临床表现呈多样化，其特征包括：
黄疸（皮肤和眼白黄染）
胆汁淤积（胆汁流动减少或者停滞）
肝肿大（肝脏肿大）
门静脉高压（将血液从肠道运送到肝脏的静脉的血压异常增高）
腹水（腹腔内积液）
肝性脑病（正常情况下本可由肝清除的毒性物质不断堆积，进而导致大脑功能退化）
有时肝脏疾病的症状不明显，例如，这些症状可包括：疲倦、感觉不适、食欲减退、体重轻微下降等。但患者可能会忽视这些症状，或者这些症状也可以是许多其他疾病的典型表现，因此肝脏疾病很容易被忽视，特别是在早期阶段。
表格
肝脏疾病的若干特征*
表格
肝脏疾病的若干特征*
特征
描述
皮肤和巩膜黄染
胆汁流动减少或停止
肝肿大
肝肿大
腹内积水有时会导致腹部肿胀
由于血液中通常由肝清除的有毒物质集聚，引起脑功能下降，从而导致的意识障碍
食道和胃的静脉曲张破裂导致的大量出血
从肠道收集血液运送至肝脏的大静脉（门静脉分支）
皮肤症状
面部和胸部的蜘蛛痣
肝掌
绯红面容
瘙痒
血液异常
红细胞数量减少（贫血）
白细胞数量减少（白细胞减少症）
血小板数量减少（血小板减少症）
出血倾向（凝血障碍）
激素异常
高胰岛素水平，但低反应性（胰岛素抵抗），导致高血糖
肾上腺发生疾病可导致人站起时出现头晕，疲乏，有时出现皮肤黑色斑块
女性会发生停经和生育能力下降
男性会出现勃起功能障碍和女性特征（女性化），例如肌肉组织丢失、乳房增大和睾丸萎缩
心脏和血管异常
心率增加心搏出量增加
低血压
一般症状
疲劳
虚弱
体重减轻
食欲不振
恶心
发热
腹痛
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
肝脏和胆囊的视图
（也请参见肝脏和胆囊概述。）