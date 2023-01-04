肝病的临床表现呈多样化，其特征包括：

有时肝脏疾病的症状不明显，例如，这些症状可包括：疲倦、感觉不适、食欲减退、体重轻微下降等。但患者可能会忽视这些症状，或者这些症状也可以是许多其他疾病的典型表现，因此肝脏疾病很容易被忽视，特别是在早期阶段。

表格 肝脏疾病的若干特征* 表格

肝脏和胆囊的视图

（也请参见肝脏和胆囊概述。）