人们有时会把多种药物不良反应误认为是过敏。例如有人在服用阿司匹林后出现胃部不适（一种常见不良反应），通常会说自己对阿司匹林“过敏”。然而，这并不是真正的过敏反应。真正的过敏反应涉及药物激活人体的免疫系统（请参见过敏反应概述）。服用阿司匹林导致胃部不适是由于阿司匹林干扰了胃部对胃酸的天然防御屏障。

药物（包括治疗性药物）过敏（常为超敏）反应相对少见。与其他药物不良反应相比，过敏反应的发生率和严重程度通常与用药剂量无关。若某人对某种药物过敏，即使用很小剂量也可引发过敏反应（请参见过敏反应：简介）。过敏反应严重程度可从轻微的略感不适到极为严重的损害、甚至会威胁生命。比如

皮疹和瘙痒

发热

气道收缩和喘息

损害呼吸的组织肿胀（例如喉头[喉]和声带之间的可闭合阻止空气流入肺的开口[声门]），

血压下降，有时降至危险的低水平。

其他类型的药物过敏反应比超敏反应更为少见。它们通常需要数天或数周才会出现，并且往往持续时间更长。这些反应涉及不同类型的抗体，这些抗体与药物反应并攻击身体的不同部位。例如，它们可能影响红细胞并导致贫血，或引起可能影响皮肤、关节或肾脏的炎症。

由于药物过敏反应会在人们对某种药物有过一次或多次安全接触史（无论是外用、口服或注射给药）后发生，因此无法预测。轻微过敏反应可使用抗组胺药物治疗。严重或威胁生命的过敏反应则需要注射肾上腺素 (Epinephrine) 或皮质激素（Corticosteroid），如氢化可的松(Hydrocortisone)。

医生开具处方前，通常会询问患者是否有药物过敏史。那些已发生过严重过敏反应的人应该佩戴记有药物过敏史的医学警示项链或腕带。这些信息（例如青霉素过敏）可在紧急情况下提醒医生及相关医务人员注意。