药物不良反应（不良作用）指任何不想要的药物作用。有多种不同类型：

剂量相关

过敏

特异质

剂量相关的药物不良反应代表了过度增强的药物治疗作用。例如，如果降压药物过度降低血压，则服用降压药物的人可能感到眩晕或头晕。

糖尿病患者可能因胰岛素或另一种降糖药使血糖降低过多，而出现虚弱、多汗、恶心和心悸等症状。

这类药物不良反应通常可预知，但往往不能避免。药物剂量过高（过量反应）、患者对药物高度敏感，或其他药物减慢该药代谢而使其血药浓度升高时（请参见药物相互作用），常引发此类药物不良反应。剂量相关反应可能严重，也可能不严重，但较为普遍。

药物过敏反应并非剂量相关，而是需要过去有对某种药物的暴露经验。当人体免疫系统对药物产生不适当的反应时，就会产生过敏反应（有时称为致敏）。患者致敏后，之后再暴露于该药物就会产生数种不同类型的过敏反应之一。有时，医生可以进行皮试，以帮助预测药物过敏反应。

特异质药物不良反应尚不清楚。这种类型的药物不良反应不可预测。特异质药物不良反应的例子包括皮疹、黄疸（皮肤发黄）、贫血、白细胞计数下降、肾损害、可能损害视力或听力的神经损伤。这些反应往往更严重，但一般在极少数的人中发生。这些人在身体代谢药物的方式或对药物反应的方式方面可能存在遗传差异。

此外，还有一些药物不良反应与药物治疗作用无关，但其发生机制大多是明确的，通常可以预知。例如长期服用阿司匹林或其他非甾体类抗炎药 (NSAID) 的患者易出现胃刺激和出血症状。其原因在于这些药物减少了前列腺素的产生，而前列腺素可以保护胃肠道抵御胃酸的侵蚀。

药物不良反应的严重性 药物不良反应（不良作用）指任何不想要的药物作用。目前，没有通用的标准来衡量药物不良反应的严重性。美国食品药品监督管理局 (FDA) 将药物不良反应分类为严重或非严重。其评估常带有很强的主观性。 轻度非严重药物不良反应并不一定意味着患者必须停药，尤其是在没有有效替代药物时。但是医生往往会重新评估给药剂量和给药频次（每日用药次数）以及给药时间（如饭前或饭后，早晨或睡前）。也可用其他药物控制药物不良反应（如应用粪便软化剂来缓解便秘）。 非严重药物不良反应可能包括消化紊乱（恶心、便秘、腹泻）、头痛、疲乏和不适、隐约肌肉疼痛、皮疹、排尿困难、情绪变化或某些血液成分的暂时性变化（例如白细胞计数可逆性降低）。 严重不良反应包括那些威胁生命的（如肝衰竭、心律失常或某些类型的过敏反应）、可致人体永久或显著伤残的、需住院治疗或可致出生缺陷的不良反应。这些不良反应比较少见。一旦出现重度反应，通常应立即停药，并及时进行相应治疗。然而，有时医生不得不继续使用这些高风险药物（例如，对癌症患者使用化疗药物，对接受器官移植的患者使用免疫抑制剂）。医生会尽一切办法预防或控制严重药物不良反应的发生。 致命不良反应是指直接或者间接引起死亡的药物不良反应。致命不良反应可能是一些药物从市场上下架的原因。 在美国，可自愿通过 MedWatch 安全报告计划报告可疑药物不良反应。报告可以帮助 FDA 持续评估风险。

药物不良反应的风险因素 许多因素都会增加发生药物不良反应（任何不想要的药物作用）的几率。它们包括： 遗传因素

某些先前存在的疾病

同时使用多种药物

老人或儿童

妊娠

母乳喂养

肾功能或肝功能下降 遗传因素使一些人对某些药物的毒性作用更敏感。目前已经确定了多种影响身体对药物反应的基因。例如，某些基因的差异会影响药物在肝脏中的代谢，使药物水平升高并增加药物不良反应的几率。然而，这些差异的检测很复杂，目前尚未在临床实践中常规使用。 某些先前存在的疾病可能改变药物吸收、代谢、消除及身体对药物的反应（请参见药物-疾病相互作用），从而升高药物不良反应风险。 身心的相互作用（如心态、观念、自我信念和对医务人员的信心）如何影响药物不良反应还有待研究。 使用多种药物 无论处方药还是非处方药，同时使用多种药物都会增加药物不良反应发生的风险（请参见药物间相互作用）。随着所用药物数量增加，发生不良反应的概率和严重程度也会增加。 使用酒精也会增加发生药物不良反应的风险。 如果医生或药师能够定期审查患者服用的全部药品并进行适当调整，就可减少药物不良反应发生的风险。 年龄 婴幼儿发生药物不良反应的风险很高，主要有两个原因：一是他们代谢药物的能力尚未完全发育成熟；二是他们仍在生长发育，新组织还在发育中。例如，由于牙釉质正在形成，如果给婴幼儿（约 8 岁以下）服用抗生素四环素，可能会使牙釉质永久变色。 18 岁以下儿童在流感或出水痘时服用阿司匹林 (Aspirin)，可能会导致雷耶综合征 (Reye syndrome)。 由于多种原因，老年人发生药物不良反应的风险较高（请参见衰老与药物）。他们通常有多种健康问题而同时使用数种处方药和非处方药。 且随着年龄增长，肝脏对多种药物的代谢能力以及肾脏对药物的清除能力均降低，从而增加肾脏的损害及其他药物不良反应发生的风险。此外，在老年人中营养不良与脱水很常见，使这些与年龄相关的问题变得更加严重。 老年人对许多药物的作用更为敏感。例如老年人更易发生头晕、食欲不振、抑郁、意识障碍或共济失调，从而引发跌倒或骨折。引起这些不良反应的药物包括多数抗组胺药、催眠药、抗焦虑药、抗高血压药、抗高血糖药和抗抑郁药（见表尤易在老年人中导致问题的部分药物）。 妊娠和哺乳 许多药物，如抗高血压药物中的血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂和血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)，对胎儿的正常发育及健康会构成危害。 孕妇在妊娠期间应尽可能不使用任何药物，特别是前三个月（请参见某些药物和孕期问题的风险一表）。在怀孕的前三个月，发育中的胎儿特别容易受到药物的影响，因此只能服用必需的药物（由主治医生推荐）和产前维生素。然而，有些药物（包括 ACE 抑制剂和 ARB）会在孕中期和孕晚期增加风险。 怀孕期间，任何处方药、非处方药及膳食补充剂（包括中草药）都应在医生的监督下使用。 社会性药物（酒精与尼古丁）和违禁药品（可卡因和阿片类药物，如海洛因）也会对妊娠及胎儿构成风险，因此应避免摄入。 药物和草药均可能经母乳被婴儿摄入（请参见哺乳期间的药物和物质使用）。哺乳期的女性不应服用某些药物，而有些药物则可以服用，但是需要医生的监督。 哺乳期女性在使用任何药物前，都应当咨询医务人员。“社会性药物”和违禁药品对哺乳中的婴儿是有害的。