非处方药使用的注意事项

儿童的身体代谢和对药物的反应与成年人不同。在发现某种药物对儿童会产生危害之前，此药可能已在成年患者中广泛使用多年。例如，多年以后科学家们才发现，如果患有水痘或流行性感冒的儿童使用了阿司匹林会增加他们发生雷耶综合征的危险。医生和家长常常惊讶地发现，许多即使标明有儿童推荐剂量的非处方 (OTC) 药物，其实却并未针对儿童进行过充分的测试。一些镇咳药与感冒药的有效性尚未得到完全证实，特别是对于儿童，因此给予儿童此类药物可能造成不必要的有害反应，也可能浪费钱。

给予儿童正确的药物剂量可能是棘手的。尽管儿童用药剂量常常按年龄段（例如 2 至 6 岁或 6 至 12 岁的儿童）划分，但年龄并不是最佳衡量标准。在任一年龄范围的儿童可能在身高上有很大差异，因此专家建议使用儿童的体重来确定非处方药的剂量。

如果药品说明书上没有给出儿童服用剂量，父母不能胡乱猜测使用。如果有疑问，父母应咨询某位药剂师或医生。通常此类咨询可防止儿童服用危险药物或危险的高剂量潜在有效药物。

许多儿童用药常常采用液体剂型。纵使药品的说明书上给出了明确的使用剂量，儿童仍有可能服用错误剂量，因为父母都是拿普通茶匙量药。而在厨房使用的汤匙中，只有量匙能准确量取液体制剂。然而，对于计量儿童用剂量，圆柱形量匙好得多，而为了计量精确量的药物并送入婴儿口腔，首选口用注射器。使用前，应当从口用注射器端部取下堵头。如果将堵头意外地推入气管，儿童可能会窒息。有时，儿童用药的产品包装内配备药物量取装置。如果是这样，应当使用包装中的装置计量适宜剂量。

几种儿童用药物有不止一种形式。每次使用一种新的儿童用药物时，成人必须仔细阅读说明书。