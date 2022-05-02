非处方药使用的注意事项

特定人群 -- 例如年幼和年老者、体质差的人以及孕妇和哺乳妇女 -- 对药物（包括非处方药）带来的伤害特别脆弱。当这类人使用药物时，应当采取特殊防护措施，这可能包括医生的监督。
为避免药物间的不良相互作用，在同时服用处方药与非处方药之前应咨询药师或医生。有慢性疾病的患者也应咨询药剂师或医生。非处方药物不能治疗严重疾病，而且可使某些疾病恶化。皮疹或失眠等非预期的药物反应发生时，应立即停药并就医。
儿童
儿童的身体代谢和对药物的反应与成年人不同。在发现某种药物对儿童会产生危害之前，此药可能已在成年患者中广泛使用多年。例如，多年以后科学家们才发现，如果患有水痘或流行性感冒的儿童使用了阿司匹林会增加他们发生雷耶综合征的危险。医生和家长常常惊讶地发现，许多即使标明有儿童推荐剂量的非处方 (OTC) 药物，其实却并未针对儿童进行过充分的测试。一些镇咳药与感冒药的有效性尚未得到完全证实，特别是对于儿童，因此给予儿童此类药物可能造成不必要的有害反应，也可能浪费钱。
给予儿童正确的药物剂量可能是棘手的。尽管儿童用药剂量常常按年龄段（例如 2 至 6 岁或 6 至 12 岁的儿童）划分，但年龄并不是最佳衡量标准。在任一年龄范围的儿童可能在身高上有很大差异，因此专家建议使用儿童的体重来确定非处方药的剂量。
如果药品说明书上没有给出儿童服用剂量，父母不能胡乱猜测使用。如果有疑问，父母应咨询某位药剂师或医生。通常此类咨询可防止儿童服用危险药物或危险的高剂量潜在有效药物。
许多儿童用药常常采用液体剂型。纵使药品的说明书上给出了明确的使用剂量，儿童仍有可能服用错误剂量，因为父母都是拿普通茶匙量药。而在厨房使用的汤匙中，只有量匙能准确量取液体制剂。然而，对于计量儿童用剂量，圆柱形量匙好得多，而为了计量精确量的药物并送入婴儿口腔，首选口用注射器。使用前，应当从口用注射器端部取下堵头。如果将堵头意外地推入气管，儿童可能会窒息。有时，儿童用药的产品包装内配备药物量取装置。如果是这样，应当使用包装中的装置计量适宜剂量。
几种儿童用药物有不止一种形式。每次使用一种新的儿童用药物时，成人必须仔细阅读说明书。
老年人
一般年龄增长会影响身体代谢药物的速度和方式（请参见衰老与药物），老年人往往可能患有多种疾病，需要同时服用多种药物。因此和年轻人相比，他们更易发生药物不良反应或药物相互作用。越来越多的处方药说明书上都会明确指出老年人是否需要不同的剂量，但在非处方(OTC)药物的说明书中却很少见。
许多 OTC 药物对于老年人都具有潜在危险性。当药物常规以最大剂量使用时，这种风险将会增加。例如，患有关节炎的老年人可能频繁使用镇痛药或抗炎药，这可能伴随严重后果，如出血性消化性溃疡。而这种溃疡对老年人来说有可能造成生命危险，并且常常在没有先兆的情况下发生。
许多抗组胺药（如苯海拉明）被归类为“镇静性”抗组胺药，可能对老年人造成特殊风险。许多夜间使用的镇痛药、镇咳药、感冒药、抗过敏药以及安眠药都含镇静类抗组胺成分。这类抗组胺药可导致嗜睡或疲乏，而且可使在老年人中常见的某些疾病恶化（例如闭角型青光眼和前列腺增大）。抗组胺药还能引起头晕或站立不稳，导致跌倒和骨折。此外，老年人服用抗组胺药后，特别是在大剂量或合用其他药物时，有时还会产生视力模糊、头晕、口干、排尿困难、便秘、意识不清等不良反应。非索非那定、西替利嗪和氯雷他定属于“非镇静作用”抗组胺药，它们不太可能引起嗜睡或其他副作用。
老年人可能对抗酸药的潜在副作用更敏感。他们服用含铝的抗酸药更易发生便秘，服用含镁的抗酸药则更易腹泻和脱水。
就诊时，老年人应将正在服用的非处方药物都告知医生，包括维生素、矿物质和中草药。这有助于医师评估整个用药方案，并确定患者的某些症状是否由于使用某种非处方药物导致。
孕妇和哺乳期妇女
药物可从怀孕妇女转移到胎儿身上（主要通过胎盘，请参见孕期给药），也能通过母乳传递给婴儿。有些这样的药物可能影响或伤害胎儿或婴儿，因此孕妇和哺乳期妇女如需使用非处方(OTC)药物或中草药，在使用前应先咨询医生或药师。若可以，也要再次核对非处方药品说明书，确保没有警告孕妇和哺乳期妇女禁用的提示。
某些类型的药物特别棘手。比如抗组胺类药（通常镇咳药、感冒药、抗过敏药、晕动病药、安眠药都含该成分）以及非甾体类抗炎药(NSAIDs)。除非有医生指导，孕妇在妊娠期最后 3 个月不能服用非甾体类抗炎药，否则会对胎儿产生影响并可能造成分娩并发症。
患有慢性疾病的人群
不合理使用非处方药物会使许多慢性疾病加重。非处方药物主要为了方便相对健康人群临时使用，有慢性或严重疾病的患者、以及准备将非处方药物作为每日常规用药的人群，在购买非处方药前应先咨询医务人员。这些情况下，药物的使用已超出日常自我护理的范围，因此患者必须询问专家意见。
慢性疾病与非处方药物
疾病
OTC 药物
注意事项
感冒药
戒酒期间要注意避免服用任何含有酒精的产品，包括感冒药。一些产品含有多达 25% 的乙醇。
减轻充血剂
糖尿病患者在使用血管收缩药前需要咨询医生，这些药会加重糖尿病，还有严重副作用。
止咳糖浆
糖尿病患者可能需要帮助找出不含糖的液体产品，其中包括止咳糖浆。
抗组织胺药
减轻充血剂
前列腺肥大患者在使用抗组胺药和减充血剂前需要咨询医生或药师，这些药会引起严重副作用。
抗组织胺药
减轻充血剂
服用抗组胺药或减充血剂可能加重某种类型青光眼。
心脏病
制酸药
感冒药
镇痛药
心脏病患者需咨询医生或药师，以正确挑选一种不会与当前用药产生相互作用的抗酸药或感冒药。某些镇痛药（如 NSAIDs）可能会加重心力衰竭。
减轻充血剂
心脏病患者使用减充血剂前需咨询医生或药师，这些药会引起严重副作用。
镇痛药
制酸药
患高血压的人选择镇痛药和抗酸药前应当咨询医生或药师。
减轻充血剂
患高血压的人服用减充血剂前应当咨询医生或药师，因为副作用可能会很危险。
甲状腺功能亢进症（甲状腺过度活动）
减轻充血剂
患甲状腺功能亢进的人服用减充血剂前应当咨询医生或药师，因为副作用可能会很危险。
肾脏疾病
制酸药
NSAID
肾病患者选用抗酸药或使用非甾体类抗炎药之前需咨询医生或药师。
NSAIDs=非甾体类抗炎药；OTC=非处方。
药物间的相互作用
许多患者在咨询医生和药师时都疏于提及自己所使用的非处方 (OTC) 药物。那些偶尔使用的药物（例如用于治疗感冒、便秘或是阵发性头痛的药物）就更少提及了。医护人员在开处方或配药时，可能也不会想起询问患者使用的非处方药物或草药。事实上，许多非处方药物和草药都会与很多种药物发生不良的相互作用（请参见药物相互作用）。
有些药物的相互作用是很危险的，会进而影响药物的有效性或导致药物不良反应。例如同时服用阿司匹林和抗凝血剂华法林会增加异常出血风险。含有铝或镁的抗酸药可以减少地高辛（用于治疗心脏病）的吸收。即使服用多种维生素和矿物质也同样会影响某些处方药发挥作用。比如若与含有钙、镁或铁的产品一起吞服，则抗生素四环素可能无效。
然而，非处方药物间的相互作用并没有得到系统性研究。在副作用或死亡事件被报告后，许多严重问题才被意外发现。即使在非处方药品说明书上印有药物相互作用的警告，但警示语对大多数人来说仍然没有意义。例如，某些含有伪麻黄碱的感冒药的说明书警告：不要将产品与单胺氧化酶抑制剂（MAOI-有时用于抑郁症和某些其他医学问题）一起使用，不要在 MAOI 停药后的 2 周内使用。但大多数患者根本不知道他们正服用的抗抑郁药就是一种单胺氧化酶抑制剂（例如苯乙肼和反苯环丙胺），所以这个警示也起不了什么作用。
最好的避免药物间相互作用的办法是咨询医生或药师的意见。要注意的是应将所有正在服用的药物都告诉医生，无论是处方药还是非处方药。
药物重叠
另一个潜在的用药问题就是药物重叠。用于治疗不同疾病的非处方药物可能含有相同药物活性成分。除非人们仔细阅读他们使用的每个药品的说明书，否则很容易发生用药过量。举例来讲，某个患者可能同时服用安眠药和感冒药，两者都含苯海拉明，这导致患者服用的剂量可能是安全剂量的两倍。许多产品含有对乙酰氨基酚。同时服用两种含有对乙酰氨基酚的药物（例如一种药用于治疗头痛，另外一种用于治疗过敏反应或是鼻窦疾病）的患者可能会超过药物推荐剂量。
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OTC产品和膳食补充剂：报告与使用非处方药 (OTC) 和膳食补充剂相关的不良事件的网站。