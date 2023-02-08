降低脑内压力的措施

雷耶综合征没有特异性的治疗方法。

儿童可住院，并被送往重症监护病房。为了减少脑水肿和颅内压，医生可能会将一根管子插入气管（气管插管术），并提供高于正常情况的呼吸率（强力呼吸），限制液体摄入，抬高床头，并给予可将水分排出体外的药物（如甘露醇）。

医生还可给予葡萄糖，以维持正常的血糖（葡萄糖）水平。

有时，医生会在头内部放置一个压力测量装置，以监测大脑中压力增加情况。

有出血问题的儿童可以接受维生素 K 或新鲜冰冻血浆，以改善其凝血功能。