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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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雷耶综合征

（雷耶综合征）

作者：Christopher P. Raab, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 8月 2023
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雷耶综合征是一种非常罕见但会危及生命的疾病，可导致脑部炎症和肿胀以及肝脏损害和功能丧失。

  • 雷耶综合征的病因尚不清楚，但其可由病毒感染和使用阿司匹林引发。

  • 儿童通常出现病毒感染症状，然后是严重的恶心、呕吐、意识模糊和呆滞，有时接着会昏迷。

  • 诊断基于孩子的精神状况突然变化以及血液检查和肝活检的结果。

  • 预后取决于脑部受影响的时间长短和严重程度。

  • 治疗包括降低颅内压的措施。

尽管通常会在感染某些病毒（例如流行性感冒 [流感] 水痘）后发生，尤其是在感染期间服用阿司匹林的儿童中，但引起雷耶综合征的病因尚不清楚。由于引发雷耶综合征的风险增加，因此不建议将阿司匹林用于儿童，除了治疗川崎病外。

随着阿司匹林使用量下降以及由于接种疫苗水痘变得不太常见，在美国，每年仅约 2 名儿童患上雷耶综合征。

该综合征主要发生在 18 岁以下的儿童中。

在美国，大多数病例发生在深秋和冬季。

雷耶综合征的症状

雷耶综合征的严重程度差异很大。

该综合征从病毒感染症状开始，如上呼吸道感染、流感或有时是水痘。5 至 7 天后，儿童突然出现非常严重的恶心和呕吐。一天之内，孩子变得呆滞（嗜睡）、意识模糊、定向障碍和烦躁不安。儿童心理状况的变化是由于颅内压力（颅内压）升高引起的，有时还会引起癫痫发作昏迷和死亡。

在某些儿童中，肝脏无法正常工作，这可能导致血液凝固问题、出血以及血液中氨累积。

雷耶综合征的诊断

  • 实验室和影像学检查

  • 肝活检

如孩子突然出现精神状况变化和呕吐，医生会怀疑雷耶综合征。

实验室检测
实验室检测
实验室检测
实验室检测

为了确认雷耶综合征的诊断并排除其他疾病，例如某些遗传代谢性疾病，医生会进行血液检查，并经常使用小针头切除一小块肝脏组织（肝脏活检）。

医生会对头部进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，也可能会做一次脊椎穿刺以获得脑脊液，以进行进一步检查。

确定诊断后，根据症状和检查结果将严重程度级别分为 I（最低）到 V（最高）。

雷耶综合征的治疗

  • 降低脑内压力的措施

雷耶综合征没有特异性的治疗方法。

儿童可住院，并被送往重症监护病房。为了减少脑水肿和颅内压，医生可能会将一根管子插入气管（气管插管术），并提供高于正常情况的呼吸率（强力呼吸），限制液体摄入，抬高床头，并给予可将水分排出体外的药物（如甘露醇）。

医生还可给予葡萄糖，以维持正常的血糖（葡萄糖）水平。

有时，医生会在头内部放置一个压力测量装置，以监测大脑中压力增加情况。

有出血问题的儿童可以接受维生素 K新鲜冰冻血浆，以改善其凝血功能。

雷耶综合征的预后

儿童的预后取决于脑部受累时间和严重程度、疾病是否发展为昏迷、脑部压力升高的严重程度以及血液中的氨水平。

儿童总死亡率约为 21%，其中患轻度疾病（I 级）儿童低于 2%，而深度昏迷（IV 或 V 级）儿童则为 80% 以上。

许多从该病急性期中幸存下来的儿童可完全康复。但症状更严重的儿童以后可能会出现脑损伤（如智力障碍）、癫痫发作或肌无力等症状。也可能出现异常肌肉运动或特定神经损伤。

雷耶综合征很少会两度影响儿童。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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