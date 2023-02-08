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雷耶综合征是一种非常罕见但会危及生命的疾病，可导致脑部炎症和肿胀以及肝脏损害和功能丧失。
雷耶综合征的病因尚不清楚，但其可由病毒感染和使用阿司匹林引发。
儿童通常出现病毒感染症状，然后是严重的恶心、呕吐、意识模糊和呆滞，有时接着会昏迷。
诊断基于孩子的精神状况突然变化以及血液检查和肝活检的结果。
预后取决于脑部受影响的时间长短和严重程度。
治疗包括降低颅内压的措施。
尽管通常会在感染某些病毒（例如流行性感冒 [流感] 或水痘）后发生，尤其是在感染期间服用阿司匹林的儿童中，但引起雷耶综合征的病因尚不清楚。由于引发雷耶综合征的风险增加，因此不建议将阿司匹林用于儿童，除了治疗川崎病外。
随着阿司匹林使用量下降以及由于接种疫苗水痘变得不太常见，在美国，每年仅约 2 名儿童患上雷耶综合征。
该综合征主要发生在 18 岁以下的儿童中。
在美国，大多数病例发生在深秋和冬季。
雷耶综合征的症状
雷耶综合征的诊断
雷耶综合征的治疗
雷耶综合征的预后
儿童的预后取决于脑部受累时间和严重程度、疾病是否发展为昏迷、脑部压力升高的严重程度以及血液中的氨水平。
儿童总死亡率约为 21%，其中患轻度疾病（I 级）儿童低于 2%，而深度昏迷（IV 或 V 级）儿童则为 80% 以上。
许多从该病急性期中幸存下来的儿童可完全康复。但症状更严重的儿童以后可能会出现脑损伤（如智力障碍）、癫痫发作或肌无力等症状。也可能出现异常肌肉运动或特定神经损伤。
雷耶综合征很少会两度影响儿童。