鼻是嗅觉器官，也是空气进出肺部的主要通道，鼻子在空气进入肺部之前将之加温、加湿并清洁。鼻周围的面骨含有空腔称为鼻窦。有四组鼻窦：上颌窦、筛窦、额窦和蝶窦。鼻窦能减轻颅面骨的重量，同时保持骨的强度和形态。充满空气的鼻腔和鼻窦也可增强声音的共鸣。

鼻窦定位

外鼻上部的支撑结构由骨质构成，下部由软骨组成。鼻内部是鼻腔，被鼻中隔分为两部分。鼻中隔由骨和软骨组成，从鼻孔向后延伸至鼻咽部。鼻甲的骨质突入鼻腔，使鼻腔形成许多皱褶（鼻甲）。这些鼻甲会大幅增加鼻腔的表面积，从而使热量和水分更有效地交换。在患有哮喘、过敏性疾病、囊性纤维化或者长期服用阿司匹林的患者中，鼻甲之间可能会产生息肉。

鼻腔的内面有一层血管丰富的黏膜。增加的呼吸面积、丰富的血管能使鼻腔对吸入的空气迅速加温加湿。黏膜细胞产生黏液，带有毛发状突起（纤毛）。黏液能黏附吸入的灰尘颗粒，然后由纤毛向前通过鼻腔或向后通过咽喉排出呼吸道。这种运动有助于清洁进入肺部前的空气。喷嚏是鼻腔受刺激的自主反射，能清洁鼻道，就像咳嗽有助于清洁肺部一样。

像鼻腔一样，鼻窦内黏膜细胞也能产生黏液和带有纤毛。进入窦腔的灰尘颗粒可被黏液吸附，然后通过纤毛运动经小的鼻窦开口（窦口）排入鼻腔。因为这些开口很小，当发生感冒或过敏的时候，黏膜肿胀，鼻窦引流就容易被阻断。正常鼻窦引流阻塞会导致鼻窦发炎和感染（鼻窦炎）。