季节性过敏史接触气体传播的物质（诸如花粉）导致，仅在每年的特定季节出现。

季节性过敏导致皮肤瘙痒、流涕、打喷嚏，有时眼痒或流泪或有血丝。

当常见症状（例如流体、鼻痒和眼痒）在特定季节期间出现时,医生可以通常诊断这些过敏反应。

抗组胺药、解充血药和皮质类固醇鼻喷剂有助于缓解症状。

（另见过敏反应概述。）

季节性过敏（常被称为花粉症）常见。通常在每年的特定时间出现，特别是春季、夏季和秋季，时间取决于病人对何种物质过敏。症状主要累及鼻粘膜（导致过敏性鼻炎）或者眼睑内衬和覆盖眼白的膜（结膜），导致过敏性结膜炎。

花粉症这个名字有一定程度误导，因为症状并不仅限于传统上收集枯草的夏季，并且从无发热。花粉症通常是对花粉或草的过敏反应。不同季节导致枯草热的花粉不同：

春季： 通常是树（诸如橡树、榆树、桤木、桦树、山毛榉、杨树、灰和橄榄）

夏季： 草（如百慕大草、梯牧草、黄花茅、野茅和约翰逊草）和杂草（如俄罗斯蓟和英国车前草）

秋季： 豚草

而且，不同地区花粉季节差异很大。美国西部，山雪松（一种杜松）是十二月到三月主要花粉来源。在美国干旱的东南部，草授粉时间长，秋季杂草（诸如蒿和俄罗斯蓟）的花粉可以导致花粉症。病人可能对一种或多种花粉过敏，因此他们的花粉过敏季节可以从早春到晚秋。季节性过敏还可以是真菌孢子导致，它可以在气体中传播很长时间，跨越春季、夏季和秋季。

当气源物质（例如花粉）直接接触眼时，过敏性结膜炎可以产生。

季节性过敏的症状 季节性过敏可以造成鼻、上颚、咽喉后部和眼搔痒。痒可以突然逐渐出现，也可以突然出现。鼻流涕，产生透明水样排泄物，并且鼻可以变得堵塞。儿童鼻塞可以导致耳部感染。鼻粘膜可以水肿，呈紫红色。 鼻窦也可发生堵塞，可以导致头痛，以及偶发鼻窦感染（鼻窦炎）。打喷嚏常见。 眼睛可以流泪和痒。眼白可能会变红，眼睑可以红肿。戴角膜接触镜可以进一步刺激眼睛。 其它症状包括咳嗽和喘息（特别是在患有哮喘的人中），有时易激惹及睡眠困难。 症状严重性和季节相关。 过敏性鼻炎 图片 许多患有过敏性鼻炎的人还患有哮喘（其导致哮鸣），可能由促成过敏性鼻炎和结膜炎的相同过敏触发物（过敏原）引起。

季节性过敏的诊断 医师的评估

有时进行皮肤试验或过敏原特异性免疫球蛋白试验 季节性过敏的诊断是基于症状及其发生的环境，即是否仅发生于特定季节。这些信息有助于医生明确过敏原。 可以检查鼻分泌物是否含有嗜酸性粒细胞（过敏反应时大量生产的一类白细胞）。