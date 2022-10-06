季节性过敏史接触气体传播的物质（诸如花粉）导致，仅在每年的特定季节出现。
季节性过敏导致皮肤瘙痒、流涕、打喷嚏，有时眼痒或流泪或有血丝。
当常见症状（例如流体、鼻痒和眼痒）在特定季节期间出现时,医生可以通常诊断这些过敏反应。
抗组胺药、解充血药和皮质类固醇鼻喷剂有助于缓解症状。
（另见过敏反应概述。）
季节性过敏（常被称为花粉症）常见。通常在每年的特定时间出现，特别是春季、夏季和秋季，时间取决于病人对何种物质过敏。症状主要累及鼻粘膜（导致过敏性鼻炎）或者眼睑内衬和覆盖眼白的膜（结膜），导致过敏性结膜炎。
花粉症这个名字有一定程度误导，因为症状并不仅限于传统上收集枯草的夏季，并且从无发热。花粉症通常是对花粉或草的过敏反应。不同季节导致枯草热的花粉不同：
春季： 通常是树（诸如橡树、榆树、桤木、桦树、山毛榉、杨树、灰和橄榄）
夏季： 草（如百慕大草、梯牧草、黄花茅、野茅和约翰逊草）和杂草（如俄罗斯蓟和英国车前草）
秋季： 豚草
而且，不同地区花粉季节差异很大。美国西部，山雪松（一种杜松）是十二月到三月主要花粉来源。在美国干旱的东南部，草授粉时间长，秋季杂草（诸如蒿和俄罗斯蓟）的花粉可以导致花粉症。病人可能对一种或多种花粉过敏，因此他们的花粉过敏季节可以从早春到晚秋。季节性过敏还可以是真菌孢子导致，它可以在气体中传播很长时间，跨越春季、夏季和秋季。
当气源物质（例如花粉）直接接触眼时，过敏性结膜炎可以产生。
季节性过敏的症状
季节性过敏的诊断
医师的评估
有时进行皮肤试验或过敏原特异性免疫球蛋白试验
季节性过敏的诊断是基于症状及其发生的环境，即是否仅发生于特定季节。这些信息有助于医生明确过敏原。
可以检查鼻分泌物是否含有嗜酸性粒细胞（过敏反应时大量生产的一类白细胞）。
过敏原测试
皮肤点刺试验可帮助确认诊断并识别过敏原。在这些试验中，将每种提取物各取一滴置于病人皮肤上，然后用针刺入皮肤。然后医生观察是否存在风疹块和红晕反应（由红色区域包围的苍白，轻度隆起的肿胀）
如果皮肤试验结果不清楚，则进行过敏原特异性免疫球蛋白（IgE）检测。在该检测中，抽取并检测血液样本。
季节性过敏的治疗
皮质类固醇鼻腔喷雾剂
抗组织胺药
减轻充血剂
眼药水
过敏原免疫治疗
在尝试标准治疗后仍受疾病困扰的重度季节性过敏患者，可考虑搬去没有过敏原的地区。
鼻部症状
皮质类固醇喷鼻剂通常非常有效，常首先应用。大部分喷鼻剂的副作用较小，尽管会引起鼻出血和鼻疼痛。
口服或作为喷鼻剂的抗组胺药物，可用来代替皮质类固醇喷鼻剂，或作为其辅助药物。抗组胺药经常随解充血药（例如伪麻黄碱）一起口服使用。
许多抗组胺药-解充血药组合是作为单个片剂可获得的非处方药。然而，高血压病人不能使用解充血药，除非医生推荐且监测下应用。另外，服用单胺氧化酶抑制剂（一个类型的抗忧郁药）的人不能服用联合抗组胺药和解充血药的产品。这些复方药物不得应用于幼儿。
抗组胺药可能有副作用，特别是抗胆碱能作用。抗组胺药可能有其它副作用，如抗胆碱效应，包括嗜睡、口干、视物模糊、便秘、排尿困难、意识模糊和头重脚轻感。
解充血药也是作为滴鼻剂或喷雾剂可获得的非处方药。非处方的抗充血滴鼻剂或喷剂应用不应超过数天，因为如果应用一周以上可能会导致鼻充血加重或病程延长。
喷鼻剂比口服药物的副作用更少、不那么严重。
有时其它药物有效。色甘酸钠鼻喷剂是处方药，它可以缓解流涕症状。为了有效，它必须定期使用。氮卓斯汀（一种抗组胺药和一种肥大细胞稳定剂）和异丙托铵均可通过处方作为鼻喷雾剂使用，可能有效。但是这些药物都有口服抗组胺药类似的抗胆碱效应，特别是嗜睡。
处方药孟鲁司特是一种白三烯抑制剂，可减少炎症并且帮助缓解流涕。最好仅在其它药物无效时才使用。可能的副作用包括意识模糊、焦虑、抑郁和肌肉运动异常。
定期用温水和盐（生理盐水）溶液冲洗鼻窦有助于排除黏液和湿化鼻粘膜。这种技术被称为鼻窦灌洗。
如果这些治疗无效，可以短期口服或注射皮质类固醇（通常不超过10天）。如果长时间口服或注射皮质类固醇，会导致严重副作用。
眼症狀
应用人工泪液清洗眼睛有助于减轻刺激症状。尽量避免可能导致过敏反应的物质。在结膜炎发作时应避免应用角膜接触镜。
含有抗组胺药和导致血管收缩药物的眼药水通常有效。这些眼水为非处方药。然而，这些药物与处方眼药水相比效果较差，副作用多。
含色甘酸钠的眼水是处方药，它可以预防而非治疗过敏性结膜炎。预期可能要接触抗原之前可以应用色甘酸钠眼水。
如果症状很严重，可以应用含皮质类固醇的眼水，它也是处方药。在皮质类固醇滴眼剂治疗期间，应当由眼科医生对眼定期检查眼压升高和感染。
口服抗组胺药（例如非索非那定）也可能有效，尤其是当身体的其它部位（如耳、鼻或喉）也受到过敏影响时。
过敏原免疫治疗（脱敏）
如果其它治疗无效，过敏原免疫治疗部分病人有效。
脱敏是一种试图教导患者的免疫系统不要对过敏原产生反应的过程。给予患者逐渐加量的过敏原。首剂剂量很小，甚至过敏者也不会因此产生反应。不过，小剂量是为了让人的免疫系统习惯过敏原。随后会逐渐增加剂量。每次增加的剂量都很小，小到免疫系统仍然不会有反应。持续增加剂量，直到患者对曾经引起症状的过敏原数量不再出现反应。
在以下情况下需要对季节性过敏进行免疫治疗：
症状严重
无法避免接触过敏源
通常用于治疗过敏性鼻炎或结膜炎的药物不能控制症状
季节性过敏的免疫治疗涉及逐渐增加舌头下（舌下）或皮肤注射的过敏原剂量。因为即使是小剂量，有时也会引起严重的过敏反应，每次治疗后病人需要在诊室留观至少30分钟。如果第一次给药后没有产生反应，病人可在家中自行使用后续剂量。
枯草热的过敏原免疫治疗需要在花粉季节后开始，为下一个季节做准备。在过敏季节因为花粉过敏原已经激活了免疫系统，如果此时应用免疫治疗更容易出现副作用。免疫治疗常年应用更为有效。
使用过敏原免疫治疗的过敏性鼻炎患者应携带预充式自行注射的肾上腺素注射器，以防在诊室免疫治疗生效前发生超敏反应。