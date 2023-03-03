声带息肉，结节，肉芽肿，乳头状瘤

声带结节，息肉，肉芽肿和乳头状瘤是非癌性（良性）生长，会引起声音嘶哑和气声。
声带息肉通常是急性损伤（如在足球赛中大声喊叫）的结果，通常出现在声门的一侧。息肉可能会有若干其他原因，包括胃食管反流、甲状腺功能减退或长期吸入刺激物（例如工业烟尘或香烟烟雾）。由于这些原因引起的息肉往往会累及双侧声带。息肉往往比结节更大和突出。息肉在成年人中常见。
声带小结出现在声门两侧，主要由对声带造成的长期创伤（习惯性大声说话、唱歌、喊叫、或非自然的低频发声）引起。小结也可发生于儿童。
声带肉芽肿（炎症引起的免疫细胞聚集）通常是由于不受控制的胃食管反流(GERD)或气管插管（将塑料呼吸管通过口插入气道[气管]）过程中的损伤导致声带受损的结果。肉芽肿在成年人中常见。
声带乳头状瘤（另见复发性呼吸道乳头状瘤)是由某些人乳头瘤病毒(HPV)引起的非癌性疣状生长。该病毒可能在分娩时获得，尽管通常可以在任何时候发生，但增生最常发生在1至4岁之间。声音嘶哑或微弱的哭声是早期征象，但增生有时会阻塞气道并干扰呼吸。
声带问题
声带在放松时，通常会呈 V 字型开口，以使空气自由通过气管。声带会在空气被吸入肺部（吸气）时打开，在吞咽或讲话时关闭。
将一小镜置于病人口腔后侧，经过特殊培训的医生通常可以看到声带，并检查有无异常，如接触性溃疡、肉芽肿、息肉、小结、麻痹和癌症。所有这些问题均会影响声音。麻痹会影响一个（一侧）或两个声带（两侧（未显示））。
症状
声带小结、息肉和肉芽肿的症状包括慢性声音嘶哑和气息声，一般经数天到数周出现。
诊断
用镜子或观察管检查
有时活组织检查
医生通过使用镜子或细的柔性观察管（喉镜）检查声带，可诊断声带结节、息肉、肉芽肿和乳头状瘤。
有时医生会取出一小块组织进行显微镜检查（活检），以诊断乳头状瘤并确保该增生不是癌性（恶性）的。
治疗
减少发声
有时进行声音治疗
有时需要进行手术
声带小结、息肉和肉芽肿的治疗旨在避免刺激音匣（喉部）并减少发声。如果由声带创伤引起，可能需要语言治疗师进行声音治疗，以教导患者如何讲话或唱歌，而不会损坏声带。语言治疗师可以使用基于计算机的培训计划来帮助患者避免声音过度响亮或紧张。对于职业上需使用声音的人，还会增加一些措施确保身体水分充足并调整饮食。
通过使用此治疗方法，大部分结节和肉芽肿都会消失。可以手术切除无法消退的肉芽肿，但比较容易复发。
大多数息肉必须通过手术切除，以恢复患者的正常声音。手术后，患者可能会接受言语康复治疗，以学会避免不良的发声习惯（尖叫、大喊大叫或讲话时间过长）。
手术或激光治疗用于声带乳头状瘤。对于严重的病例，医生有时会给予抗病毒药物。女性接种 HPV 疫苗可预防女性感染，降低分娩期间传播病毒的发病率，从而预防儿童发生声带乳头状瘤。