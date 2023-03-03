声带息肉，结节，肉芽肿，乳头状瘤

声带结节，息肉，肉芽肿和乳头状瘤是非癌性（良性）生长，会引起声音嘶哑和气声。

声带息肉通常是急性损伤（如在足球赛中大声喊叫）的结果，通常出现在声门的一侧。息肉可能会有若干其他原因，包括胃食管反流、甲状腺功能减退或长期吸入刺激物（例如工业烟尘或香烟烟雾）。由于这些原因引起的息肉往往会累及双侧声带。息肉往往比结节更大和突出。息肉在成年人中常见。

声带小结出现在声门两侧，主要由对声带造成的长期创伤（习惯性大声说话、唱歌、喊叫、或非自然的低频发声）引起。小结也可发生于儿童。

声带肉芽肿（炎症引起的免疫细胞聚集）通常是由于不受控制的胃食管反流(GERD)或气管插管（将塑料呼吸管通过口插入气道[气管]）过程中的损伤导致声带受损的结果。肉芽肿在成年人中常见。

声带乳头状瘤（另见复发性呼吸道乳头状瘤)是由某些人乳头瘤病毒(HPV)引起的非癌性疣状生长。该病毒可能在分娩时获得，尽管通常可以在任何时候发生，但增生最常发生在1至4岁之间。声音嘶哑或微弱的哭声是早期征象，但增生有时会阻塞气道并干扰呼吸。

声带问题

症状 声带小结、息肉和肉芽肿的症状包括慢性声音嘶哑和气息声，一般经数天到数周出现。

诊断 用镜子或观察管检查

有时活组织检查 医生通过使用镜子或细的柔性观察管（喉镜）检查声带，可诊断声带结节、息肉、肉芽肿和乳头状瘤。 有时医生会取出一小块组织进行显微镜检查（活检），以诊断乳头状瘤并确保该增生不是癌性（恶性）的。