乳突炎是乳突的细菌感染，乳突是耳后突出的骨头。
当未经治疗或治疗不充分的急性中耳炎从中耳扩散到周围骨——乳突（颞骨的一部分——包含部分耳道、中耳和内耳的颅骨）时，通常会发生乳突炎。大多数乳突感染是肺炎球菌导致的。肺炎球菌结合疫苗显著减少了肺炎球菌的感染，因而乳突炎并不常见。若治疗不完全，乳突炎可引起耳聋、血中毒（败血症）、脑膜覆盖组织感染（脑膜炎）、脑脓肿、或死亡。
乳突炎的症状
常在急性中耳炎发病后几天或几周内发生乳突炎症状，这是因为扩散的感染破坏了乳突的内部。可在乳突骨质内形成脓肿。覆盖乳突的皮肤可能会变红、肿胀和触痛，而外耳会被挤向两侧和下方。其他症状有发烧、耳内和耳边疼痛，而耳朵也会排出很多乳脂样分泌物。疼痛往往会持续和搏动。听力损失可能逐渐恶化。
乳突炎的诊断
医师的评估
计算机断层扫描
医生通常根据患者症状进行诊断。医生常进行计算机断层扫描 (CT) 来明确诊断。为了识别引起感染的细菌，医生从耳部分泌物取出样品，以便分泌物中的细菌可以在实验室中生长（细菌培养）。如果患者没有分泌物，医生会使用针头或在耳膜上切开一个切口，从中耳抽取液体样本。
乳突炎的治疗
静脉注射或口服抗生素
有时进行手术
大部分乳突炎患者会立即经静脉给予抗生素（如头孢曲松或万古霉素）。对于病情不严重的患者可给予氟喹诺酮类抗生素（比如环丙沙星）口服。在初始治疗后，医生使用实验室培养结果来确定应使用的最佳抗生素。症状好转后可改为口服抗生素，继续使用至少两周。
如果骨内已形成脓肿，或如果感染和炎症变为慢性，则需要手术切除骨骼被感染的部分（乳突切除术），并进行矫正手术。如果脓肿没有排出，则放置鼓膜造口管，以便感染液体从中耳排出。然后，患者用氟喹诺酮类抗生素滴耳剂治疗 2 至 3 周。还会嘱咐患者在沐浴或淋浴时，将一个经凡士林润滑的棉球放在耳内，以防止水进入耳内。应避免游泳。