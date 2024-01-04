静脉注射或口服抗生素

有时进行手术

大部分乳突炎患者会立即经静脉给予抗生素（如头孢曲松或万古霉素）。对于病情不严重的患者可给予氟喹诺酮类抗生素（比如环丙沙星）口服。在初始治疗后，医生使用实验室培养结果来确定应使用的最佳抗生素。症状好转后可改为口服抗生素，继续使用至少两周。

如果骨内已形成脓肿，或如果感染和炎症变为慢性，则需要手术切除骨骼被感染的部分（乳突切除术），并进行矫正手术。如果脓肿没有排出，则放置鼓膜造口管，以便感染液体从中耳排出。然后，患者用氟喹诺酮类抗生素滴耳剂治疗 2 至 3 周。还会嘱咐患者在沐浴或淋浴时，将一个经凡士林润滑的棉球放在耳内，以防止水进入耳内。应避免游泳。