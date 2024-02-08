新生儿和 12 个月以下的儿童

新生儿和 12 个月以下的儿童

新生儿和 12 个月以下的儿童很少会出现颈部僵硬（较大孩子的常见症状），并且无法表达特定的不适感。在这些年幼孩子中，应提醒父母注意可能有严重问题的重要疾病迹象包括

异常烦躁和易怒（尤其是当他们被抱起时）

异常嗜睡（昏睡）

喂食不佳

体温太高或太低

呕吐

皮疹

癫痫发作

约有三分之一患细菌性脑膜炎的新生儿有癫痫发作。患细菌性脑膜炎的婴幼儿中，约有 1/5 患有癫痫发作。有时候，控制某些眼睛和面部运动的神经可能会被细菌破坏，从而导致眼睛向内或向外转动，或者面部表情不对称。

在约 33 至 50% 的脑膜炎新生儿中，其脑周围的液体压力增高，可导致囱门（颅骨之间的软点）突起，张力增高。这些症状通常在至少 1 至 2 天内进展；但有的患儿，尤其是出生至 3 或 4 个月大的小婴儿，病情进展非常快，可在 24 小时内从健康发展为濒死。

在少见情况下，某些细菌会在脑膜炎婴儿的脑内形成脓袋（脓肿）。随着脓肿增长，对大脑的压力增加（称为颅内压），导致呕吐、头部增大和囟门膨出。