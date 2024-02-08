细菌性脑膜炎是指覆盖脑部和脊髓的组织层（脑脊膜）严重感染。
年龄较大的婴儿和儿童中的细菌性脑膜炎通常是由呼吸系统中携带的细菌引起，而在新生儿中，脑膜炎通常是由血液中的细菌感染（脓毒症）引起。
较大儿童和青少年出现颈部僵硬、发热、头痛和神志不清，新生儿和婴儿通常出现易怒、停止进食、呕吐或其他症状。
基于脊椎穿刺（腰椎穿刺）和血检和尿检结果进行诊断。
需使用抗生素治疗感染。
即使经过适当的治疗，脑膜炎有时也是致命的。
接种疫苗有助于预防某些引起脑膜炎的细菌感染。
有关脑膜炎的概述，请参见脑膜炎简介。也可参见病毒性脑膜炎（病毒性脑膜炎更常见，但通常较细菌性脑膜炎轻）。
脑膜炎可发生于任何年龄。大龄儿童的脑膜炎类似于青少年和成人脑膜炎（请参见急性细菌性脑膜炎）。然而，新生儿脑膜炎（另见新生儿细菌性脑膜炎）和婴儿脑膜炎不同。
尽管脑膜炎可在所有儿童中发生，但脑膜炎风险特别高的儿童包括患镰状细胞病和脾脏缺失的儿童。患有面部和颅骨出生缺陷的儿童的骨骼可能存在缺陷，从而使细菌可进入脑膜。免疫系统功能受损的儿童，如患 AIDS 者或是接受化疗者，也易患脑膜炎。
（另见儿童细菌感染概述。）
儿童脑膜炎的病因
儿童脑膜炎的症状
脑膜炎的症状因年龄而异。一旦儿童出现涉及大脑的症状（例如异常嗜睡或神志不清），脑膜炎就会迅速加重。一些细菌性脑膜炎患儿几乎或完全失去意识。
新生儿和 12 个月以下的儿童
新生儿和 12 个月以下的儿童很少会出现颈部僵硬（较大孩子的常见症状），并且无法表达特定的不适感。在这些年幼孩子中，应提醒父母注意可能有严重问题的重要疾病迹象包括
异常烦躁和易怒（尤其是当他们被抱起时）
异常嗜睡（昏睡）
喂食不佳
体温太高或太低
呕吐
皮疹
癫痫发作
约有三分之一患细菌性脑膜炎的新生儿有癫痫发作。患细菌性脑膜炎的婴幼儿中，约有 1/5 患有癫痫发作。有时候，控制某些眼睛和面部运动的神经可能会被细菌破坏，从而导致眼睛向内或向外转动，或者面部表情不对称。
在约 33 至 50% 的脑膜炎新生儿中，其脑周围的液体压力增高，可导致囱门（颅骨之间的软点）突起，张力增高。这些症状通常在至少 1 至 2 天内进展；但有的患儿，尤其是出生至 3 或 4 个月大的小婴儿，病情进展非常快，可在 24 小时内从健康发展为濒死。
在少见情况下，某些细菌会在脑膜炎婴儿的脑内形成脓袋（脓肿）。随着脓肿增长，对大脑的压力增加（称为颅内压），导致呕吐、头部增大和囟门膨出。
大龄儿童和青少年
患有脑膜炎的大龄儿童和青少年通常出现为期几天的以下症状加重
发热
头痛
意识模糊
颈部僵硬
他们可能在患脑膜炎之前曾患上呼吸道感染。还会发生癫痫发作、大脑受压和神经损伤。
儿童脑膜炎的诊断
脊椎穿剌
血液和尿液检测
有时需要影像学检查
医生通过称为脊椎穿刺（腰椎穿刺）的操作获得的脑脊液（大脑和脊髓周围的液体）样本诊断细菌性脑膜炎。分析脑脊液，如样本中有细菌，则对其进行检查并在实验室中培育（培养）以进行鉴定。有时细菌性脑膜炎的症状是由其他感染引起的，例如脑部炎症（脑炎）或非细菌引起的另一种类型的脑膜炎，因此，还应检查样本以寻找和排除导致儿童症状的其他原因。
有时由于孩子有脑部压力增加、脑损伤或出血性疾病的征象而无法进行脊椎穿刺。在这些情况下，医生还会进行血培养，以寻找血流中的细菌。只要安全，这些孩子就会接受脊椎穿刺。
也进行其他血液检查和尿液检查（尿分析和尿培养）。
超声检查，和更常用的磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 是影像学检查，可以用来确定对大脑的压迫程度以及是否存在脓肿。
儿童脑膜炎的治疗
抗生素
对于疑似脑膜炎的患儿，医生应静脉给予大剂量的抗生素。对于病情严重的患儿甚至可在脊椎穿刺前接受抗生素治疗。当脊椎穿刺培养结果明确时，如果需要，医生会根据引起脑膜炎的细菌类型更换抗生素。孩子年龄还可以帮助医生确定要使用哪种抗生素。
一些大于 6 周龄的儿童可以通过静脉注射皮质类固醇（例如地塞米松），以帮助降低听力减退的风险。
有时为了明确抗生素是否起效，要进行二次血培养和脊椎穿刺。
儿童脑膜炎的预后
儿童脑膜炎的预防
疫苗接种可以预防许多细菌性脑膜炎。患有脑膜炎的人的接触者通常会使用抗生素以帮助预防感染（称为化学预防）。孕妇可以在妊娠期间接受 B 组链球菌感染的筛查，如结果为阳性，则在分娩时接受抗生素，以防止细菌传播给新生儿。
疫苗接种
医疗保健专业人员和父母可以通过确保所有幼儿接种 b 型流感嗜血杆菌 (Hib) 结合疫苗，18 岁以下儿童接种肺炎球菌结合疫苗，以及年龄较大的儿童和青少年接种脑膜炎球菌结合疫苗，来帮助预防细菌性脑膜炎。一些脑膜炎奈瑟氏球菌感染高危的婴幼儿也可以接种脑膜炎球菌疫苗。
预防性抗生素
当一个人患有脑膜炎奈瑟氏菌或流感嗜血杆菌引起的脑膜炎时，医生通常会给与感染者密切接触的人使用抗生素，以防止其他人生病。密切接触的定义有所不同，具体取决于这两种细菌中哪种引起脑膜炎，但通常包括
家庭成员（尤其是 2 岁以下的家庭成员）
幼托中心的工作人员（尤其是受感染儿童教室里的工作人员）
直接接触被感染儿童唾液的任何人（例如通过亲吻或共用牙刷或器皿，或进行某些操作的医务人员）
未接种疫苗或仅接种部分疫苗的暴露儿童
免疫系统较弱的暴露儿童
一旦确定孩子受感染，就应立即给密切接触者使用抗生素。理想情况下，应在 24 小时内给药。
感染预防药物包括利福平、头孢曲松和环丙沙星，药物选择取决于密切接触者的年龄。