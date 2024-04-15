肺炎球菌疫苗有助于预防肺炎链球菌（肺炎球菌）所致的细菌感染。肺炎球菌感染包括耳部感染、鼻窦炎、肺炎、血流感染，和脑膜炎。
更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的肺炎球菌疫苗接种：每个人都应该了解，肺炎球菌结合（临时）疫苗信息声明 和肺炎球菌多糖疫苗信息声明。
（也请参见免疫接种概述。）
有 90 多种不同类型的肺炎球菌。疫苗针对许多最可能引起严重疾病的类型。肺炎球菌疫苗有两种类型：结合疫苗和多糖疫苗。
结合疫苗 PCV15 预防 15 种肺炎球菌。
结合疫苗 PCV20 预防 20 种肺炎球菌。
多糖疫苗 PPSV23 预防 23 种肺炎球菌。
肺炎球菌疫苗的接种
所有肺炎球菌疫苗都是肌肉注射。接种建议和接种的疫苗取决于患者的年龄和其他因素。（另见 CDC：肺炎球菌疫苗接种：疫苗接种人群和时间概述。）
18 岁以下的儿童应接受肺炎球菌疫苗，通常在 2 月龄、4 月龄、6 月龄和 12 至 15 月龄时接种 4 剂，作为儿童推荐常规疫苗接种时间表的内容之一（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。
65 岁及以上既往未接种过结合疫苗或疫苗接种史未知的人应接种以下任何一种疫苗
1 剂 PCV20 或
1 剂 PCV15，然后 1 剂 PPSV23
有某些疾病或风险因素（见下文）、以前没有接种过结合疫苗以及疫苗接种史未知的 19 至 64 岁人群应接受以下任何一种疫苗
1 剂 PCV20 或
1 剂 PCV15，然后 1 剂 PPSV23
19 至 64 岁有以下任何一种情况的人应接种肺炎球菌疫苗：
脑脊液渗漏患者
免疫系统受损的人（包括 HIV 感染、白血病、淋巴瘤或晚期癌症患者、使用免疫系统抑制药物 [免疫抑制剂] 的人，以及接受过特定器官移植的人）
脾功能障碍（包括镰状细胞病患者）
对于两个成人年龄组，PPSV23 接种应在 PCV15 接种之后间隔至少 1 年。然而，对于患有免疫损害性疾病、人工耳蜗植入或脑脊液 (CSF) 泄漏的成人，有时考虑在 PCV15 和 PPSV23 之间间隔至少 8 周。此外，对于既往接种过一剂肺炎球菌疫苗的患者，请参见 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议，了解关于进一步接种肺炎球菌疫苗的详细建议。
如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。
肺炎球菌疫苗的副作用
偶有注射点发红、疼痛。其它副作用包括发热、兴奋、瞌睡、食欲减退和呕吐。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：肺炎球菌结合（临时）疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：肺炎球菌疾病：推荐的疫苗接种