所有肺炎球菌疫苗都是肌肉注射。接种建议和接种的疫苗取决于患者的年龄和其他因素。（另见 CDC：肺炎球菌疫苗接种：疫苗接种人群和时间概述。）

18 岁以下的儿童应接受肺炎球菌疫苗，通常在 2 月龄、4 月龄、6 月龄和 12 至 15 月龄时接种 4 剂，作为儿童推荐常规疫苗接种时间表的内容之一（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。

65 岁及以上既往未接种过结合疫苗或疫苗接种史未知的人应接种以下任何一种疫苗

1 剂 PCV20 或

1 剂 PCV15，然后 1 剂 PPSV23

有某些疾病或风险因素（见下文）、以前没有接种过结合疫苗以及疫苗接种史未知的 19 至 64 岁人群应接受以下任何一种疫苗

1 剂 PCV20 或

1 剂 PCV15，然后 1 剂 PPSV23

19 至 64 岁有以下任何一种情况的人应接种肺炎球菌疫苗：

对于两个成人年龄组，PPSV23 接种应在 PCV15 接种之后间隔至少 1 年。然而，对于患有免疫损害性疾病、人工耳蜗植入或脑脊液 (CSF) 泄漏的成人，有时考虑在 PCV15 和 PPSV23 之间间隔至少 8 周。此外，对于既往接种过一剂肺炎球菌疫苗的患者，请参见 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议，了解关于进一步接种肺炎球菌疫苗的详细建议。

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。