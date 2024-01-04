中耳炎（慢性化脓性）

慢性化脓性中耳炎是耳膜（鼓膜）长期、持续性穿孔并有渗液。
慢性化脓性中耳炎的病因包括急性中耳炎和咽鼓管阻塞。
感冒后、耳部感染后或有水进入中耳会导致慢性中耳炎急性发作。
患者通常出现听力受损和持续性耳部渗液。
医师需要清理外耳道并给予滴耳液。
严重的情况下可以使用抗生素和手术。
慢性化脓性中耳炎的病因通常有急性中耳炎、咽鼓管（连接中耳和鼻腔后部）阻塞、耳部外伤、化学烧伤或爆炸伤。
慢性化脓性中耳炎可在鼻部或喉部感染（如普通感冒）后、或是洗澡或游泳时水经鼓膜上的孔洞（穿孔）进入中耳后，急性发作。通常，急性发作会导致脓液从耳中排出，无痛，但脓液有时有强烈臭味。持续性炎症导致凸起的赘生物形成（称为息肉），并从中耳通过鼓膜穿孔处进入外耳道。持续感染会破坏部分听骨（中耳中的小骨，负责连接鼓膜和内耳，并将声音从外耳传导入内耳），从而造成传导性听力损失 （因声音传导到内耳的感音器官受阻而引起的听力损失）。通常，慢性化脓性中耳炎不会引起疼痛。
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TONY WRIGHT教授，喉科耳科研究所/科学图片库
一些慢性化脓性中耳炎患者可在中耳形成胆脂瘤。胆脂瘤是指白色皮肤样物质的非癌性（良性）增生。胆脂瘤患者可能出现发热、眩晕和/或耳痛。胆脂瘤可破坏骨质，使产生其他严重并发症（比如内耳感染、面瘫和脑脓肿）的可能性大大增加。
慢性化脓性中耳炎的诊断
医师的评估
当医生看见脓液或皮肤样物质堆积在鼓膜穿孔处或内陷袋，且这些物质经常流出时，可诊断为慢性化脓性中耳炎。为了识别引起感染的细菌，医生会从耳部取分泌物标本。
如果医生怀疑患者有胆脂瘤，可能会行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查。在有持续性或复发性肉芽组织（在正愈合鼓膜表面上生长的新组织）的患者中，医生可能会进行活检来检查肿瘤。
慢性化脓性中耳炎的治疗
抗生素滴耳液
有时口服抗生素
当慢性化脓性中耳炎急性发作时，医生会开抗生素滴耳液。患者急性发作严重时也会口服抗生素。除处方滴耳剂外，出现穿孔时必须保持耳朵干燥。嘱咐患者在沐浴或淋浴时，将一个经凡士林润滑的棉球放在耳内，以防止水进入耳内。应避免游泳。
通常，可通过鼓室成形术修复鼓膜穿孔。如果听骨有损伤，可以同时修复。
胆脂瘤必须手术切除，中耳结构必须重建。否则可能发生严重并发症，如息肉、听骨和其他骨骼损伤以及感染播散。因为胆脂瘤可能会复发，所以在重建开始前进行第二次手术以检查其是否复发