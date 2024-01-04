中耳炎（慢性化脓性）

医师的评估

当医生看见脓液或皮肤样物质堆积在鼓膜穿孔处或内陷袋，且这些物质经常流出时，可诊断为慢性化脓性中耳炎。为了识别引起感染的细菌，医生会从耳部取分泌物标本。

如果医生怀疑患者有胆脂瘤，可能会行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查。在有持续性或复发性肉芽组织（在正愈合鼓膜表面上生长的新组织）的患者中，医生可能会进行活检来检查肿瘤。