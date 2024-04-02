菌血症是指血流中出现细菌。

菌血症可起因于日常活动（比如用力刷牙）、牙科操作或医疗操作，也可起因于感染（如肺炎或尿路感染）。

人工关节或人工心脏瓣膜或心脏瓣膜异常增加了菌血症发生风险，菌血症会持续存在或引起一些问题。

菌血症通常不会引起症状，但是有时细菌会在某些组织或器官蓄积，引起严重感染。

具有发生菌血症高风险的人群，在进行某些牙科或者医学操作前，应给予抗生素。

（另见隐性菌血症。）

通常，特别是日常活动导致的菌血症，不会引起感染，因为只有少量细菌出现在血液中，并很快被机体免疫系统清除。不过，如果细菌长时间或大量存在于血液中，特别是对于免疫功能低下的人，菌血症即可导致其他感染，有时会触发严重的全身反应称作脓毒症。

不能被免疫系统清除的细菌在全身各个地方蓄积，并引起感染，如下面的：

在菌血症中，细菌往往嵌顿和积存在特定身体结构上，如异常的心脏瓣膜上。细菌尤其容易积存在体内的人工材料上，比如静脉导管以及人工（假体）关节和人工瓣膜上。细菌的聚集（菌落）可以使细菌黏附在这些部位，持续或周期地释放细菌进入血流。

菌血症的病因 菌血症可由以下情况导致 某些日常活动

牙科操作或医疗操作

某些细菌感染

注射违禁药品 日常活动有时可导致健康人群发生菌血症。例如，用力刷牙可以引起菌血症，因为寄居在牙齿周围牙龈的细菌被迫入血。消化时肠道的细菌也可以进入血流。日常活动发生的菌血症很少会导致感染。 牙科操作或医疗操作可导致菌血症。在牙科操作（如由牙医进行牙齿清洁）过程中，寄居在牙龈的细菌会脱落进入血流。向膀胱内插入导尿管或进行消化道或泌尿道插管时，也可发生菌血症。插管的部位（如膀胱或肠道）可能存在细菌。细菌也可以出现在插入部位（如膀胱、肠道），所以即使执行无菌技术，这些操作也可以使细菌进入血流。感染伤口、脓肿（积脓）和褥疮的手术治疗可导致细菌从感染部位脱落，从而引起菌血症。 在某些细菌感染中，如肺炎和皮肤脓肿，细菌可周期性进入血流，导致菌血症。许多儿童时期常见的细菌感染可以引起菌血症。 注射违禁药品可导致菌血症，因为所使用的针头通常存在细菌污染，且吸毒者可能不对皮肤进行妥善消毒。

菌血症的症状 通常，由普通事件（如牙科操作）导致的菌血症是暂时的，且不出现症状。由其他情况导致的菌血症则可导致发烧。如果菌血症患者出现发热、心率加快、寒战、低血压、胃肠道症状（如腹痛、恶心、呕吐和腹泻）、呼吸急促和/或意识模糊，他们很可能发生了脓毒症或感染性休克。

菌血症的诊断 血培养 如果怀疑菌血症、脓毒症或感染性休克，医生通常会留取血液样本，然后在实验室中进行培育（培养）和鉴定细菌。必要时，医生可能也会使用其他样本（如尿液或痰液）进行细菌培养。

菌血症的治疗 抗生素 如果发生感染和脓毒症，用抗生素治疗。 医生应消除细菌来源（如导管）。