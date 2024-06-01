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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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流感嗜血杆菌感染

（流行性感冒嗜血杆菌感染；嗜血杆菌）

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
已审核/已修订 6月 2024
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流感嗜血杆菌是一种革兰氏阴性菌，可造成呼吸道感染，也可以造成机体其他部位的感染。

  • 感染经打喷嚏、咳嗽或接触传播。

  • 该细菌可造成中耳感染、鼻窦炎及更严重的感染，包括脑膜炎和会厌炎以及呼吸道感染。

  • 从血液样本或感染组织样本中查到细菌可确立诊断。

  • 感染可给予口服抗生素治疗，严重感染须静脉给药。

  • 儿童常规注射疫苗可有效预防B型流感嗜血杆菌感染。

（另见细菌概述。）

多种嗜血杆菌寄生在儿童和成人的上呼吸道而很少致病。一种细菌可引发软下疳——一种性传播疾病。其他种类细菌可造成心脏瓣膜感染（心内膜炎），在罕见情况下，可导致脑、肺和肝脏脓液聚集（脓肿）。流感嗜血杆菌是导致感染最多的菌种。

流感嗜血杆菌可在儿童中导致感染，有时也会在成人中导致感染。

以下人群中感染流感嗜血杆菌的风险增高：

感染经打喷嚏、咳嗽或接触感染患者传播。

其中 B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 更常导致严重感染。

Hib 在儿童中可经血液途径传播（引起菌血症）并造成关节、骨骼、肺部、面颈部皮肤、眼、泌尿道和其他器官感染。

该细菌可导致 2 种重度的、常常致命的感染：

  • 脑膜炎（包绕脑和脊髓的几层组织 [脑脊膜] 以及脑脊膜之间充满液体的腔隙发炎）。

  • 会厌炎（喉头上方的活瓣样组织感染）

一些菌株可引起儿童中耳感染、儿童和成人的鼻窦炎、成人的肺部感染，尤其多见于慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 或 HIV/艾滋病患者。

不同部位感染可出现不同的症状。

流感嗜血杆菌感染的诊断

  • 取血液或其他体液样本进行检测

  • 必要时检验脑脊液样本（通过脊椎穿刺获得）

医生采取患者血液、脓液或其他体液标本送实验室进行细菌培养以明确诊断。他们还可以检测细菌的基因。

对于出现脑膜炎症状的患者，医生会行脊椎穿刺（腰穿）采集一份脑脊液（脑和脊髓周围的液体）样本。在样本中查到该细菌即可确诊。

查到细菌后，可进一步测试哪种抗生素对其有效（称作药敏试验）。

流感嗜血杆菌感染的治疗

  • 抗生素

流感嗜血杆菌感染需用抗生素治疗。使用哪种抗生素取决于感染的严重程度、感染部位以及药敏结果。

如果儿童出现严重流感嗜血杆菌感染，应将他们收入医院并予以隔离，以防止其他人接触到他们排放至空气中的飞沫（称作呼吸道隔离），隔离应持续至开始抗生素治疗后 24 小时。

脑膜炎必须尽早治疗。可静脉输注头孢曲松或头孢噻肟治疗流感嗜血杆菌脑膜炎。服用皮质激素有助于预防脑部损害。

会厌炎也必须尽早治疗。患者可能需要辅助呼吸。可能需要建立人工气道，如呼吸管插管，罕见情况下可能需要开放气道（称为气管切开术）。应给予一种抗生素，如头孢曲松、头孢噻肟或头孢呋辛。

流感嗜血杆菌引起的其他感染可使用各种口服抗生素治疗。它们包括阿莫西林／克拉维酸钾、阿奇霉素、头孢菌素类氟喹诺酮类、甲苯磺酸奥玛环素、来法莫林以及克拉霉素。

流感嗜血杆菌感染的预防

儿童应常规接种针对 B 型流感嗜血杆菌的疫苗（参见儿童疫苗接种时间表）。该 Hib 疫苗极大地减少了严重 B 型流感嗜血杆菌感染（如脑膜炎、会厌炎和菌血症）的数量。

如果某人患严重 B 型流感嗜血杆菌感染，且家庭成员中有 4 岁以下未接受 B 型流感嗜血杆菌免疫接种或未完成全部针剂接种的儿童，该儿童应接受接种/完成接种。同时，其他家庭成员（孕妇除外）应使用抗生素利福平预防感染。

如托儿所或日托中心在 60 天内有 2 名或更多儿童感染 B 型流感嗜血杆菌，与这些儿童接触过的成人和儿童应预防性使用抗生素。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国疾病控制与预防中心（CDC）：流感嗜血杆菌：提供流感嗜血杆菌相关信息的资源，包括它的传播途径和疫苗接种

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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