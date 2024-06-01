流感嗜血杆菌是一种革兰氏阴性菌，可造成呼吸道感染，也可以造成机体其他部位的感染。
感染经打喷嚏、咳嗽或接触传播。
该细菌可造成中耳感染、鼻窦炎及更严重的感染，包括脑膜炎和会厌炎以及呼吸道感染。
从血液样本或感染组织样本中查到细菌可确立诊断。
感染可给予口服抗生素治疗，严重感染须静脉给药。
儿童常规注射疫苗可有效预防B型流感嗜血杆菌感染。
（另见细菌概述。）
多种嗜血杆菌寄生在儿童和成人的上呼吸道而很少致病。一种细菌可引发软下疳——一种性传播疾病。其他种类细菌可造成心脏瓣膜感染（心内膜炎），在罕见情况下，可导致脑、肺和肝脏脓液聚集（脓肿）。流感嗜血杆菌是导致感染最多的菌种。
流感嗜血杆菌可在儿童中导致感染，有时也会在成人中导致感染。
以下人群中感染流感嗜血杆菌的风险增高：
感染经打喷嚏、咳嗽或接触感染患者传播。
其中 B 型流感嗜血杆菌 (Hib) 更常导致严重感染。
Hib 在儿童中可经血液途径传播（引起菌血症）并造成关节、骨骼、肺部、面颈部皮肤、眼、泌尿道和其他器官感染。
该细菌可导致 2 种重度的、常常致命的感染：
一些菌株可引起儿童中耳感染、儿童和成人的鼻窦炎、成人的肺部感染，尤其多见于慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 或 HIV/艾滋病患者。
不同部位感染可出现不同的症状。
流感嗜血杆菌感染的诊断
流感嗜血杆菌感染的治疗
抗生素
流感嗜血杆菌感染需用抗生素治疗。使用哪种抗生素取决于感染的严重程度、感染部位以及药敏结果。
如果儿童出现严重流感嗜血杆菌感染，应将他们收入医院并予以隔离，以防止其他人接触到他们排放至空气中的飞沫（称作呼吸道隔离），隔离应持续至开始抗生素治疗后 24 小时。
脑膜炎必须尽早治疗。可静脉输注头孢曲松或头孢噻肟治疗流感嗜血杆菌脑膜炎。服用皮质激素有助于预防脑部损害。
会厌炎也必须尽早治疗。患者可能需要辅助呼吸。可能需要建立人工气道，如呼吸管插管，罕见情况下可能需要开放气道（称为气管切开术）。应给予一种抗生素，如头孢曲松、头孢噻肟或头孢呋辛。
由流感嗜血杆菌引起的其他感染可使用各种口服抗生素治疗。它们包括阿莫西林／克拉维酸钾、阿奇霉素、头孢菌素类、氟喹诺酮类、甲苯磺酸奥玛环素、来法莫林以及克拉霉素。
流感嗜血杆菌感染的预防
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：流感嗜血杆菌：提供流感嗜血杆菌相关信息的资源，包括它的传播途径和疫苗接种