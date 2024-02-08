咽喉感染通常由病毒引起。多数情况下，它是造成普通感冒的病毒之一，例如鼻病毒、腺病毒、流感病毒或呼吸道合胞病毒。比较不常见的是，会涉及其他病毒，例如Epstein-Barr 病毒（造成单核细胞增多症）或人免疫缺陷病毒（HIV）。

在大约三分之一的人中，咽喉感染是由细菌引起。A 组链球菌是引起链球菌性咽喉炎的最常见细菌；链球菌性咽喉炎通常发生于 5 至 15 岁的儿童。链球菌性咽喉炎较少发生在 3 岁以下儿童中和老年人中。

即使不使用抗生素，链球菌性咽喉炎通常也会在 7 天内消退。然而，未接受治疗的链球菌性咽喉炎有时会引起并发症。并发症可包括扁桃体蜂窝织炎或脓肿、风湿热和肾炎（肾小球肾炎）。

罕见情况下，细菌感染（如淋病和白喉）会引起咽喉感染。