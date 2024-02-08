咽喉和/或扁桃体感染是常见的，尤其在儿童。
咽喉感染通常是由病毒引起的，但也可能是由链球菌等细菌引起的。
症状包含吞咽时非常疼痛，并伴有扁桃体红肿。
诊断依靠喉部检查。
如果不治疗，由细菌引起的咽喉感染可能会引起扁桃体脓肿。
使用镇痛药缓解疼痛；使用抗生素治疗链球菌感染。
有时，必须通过手术切除扁桃体。
扁桃体包含的淋巴样组织是人体免疫防御系统的一部分。扁桃体会拦截进入鼻和咽喉的感染性微生物，有时会引起扁桃体和附近咽喉组织的感染。
扁桃体已经切除的人仍可能咽喉感染。
咽喉感染的病因
咽喉感染通常由病毒引起。多数情况下，它是造成普通感冒的病毒之一，例如鼻病毒、腺病毒、流感病毒或呼吸道合胞病毒。比较不常见的是，会涉及其他病毒，例如Epstein-Barr 病毒（造成单核细胞增多症）或人免疫缺陷病毒（HIV）。
在大约三分之一的人中，咽喉感染是由细菌引起。A 组链球菌是引起链球菌性咽喉炎的最常见细菌；链球菌性咽喉炎通常发生于 5 至 15 岁的儿童。链球菌性咽喉炎较少发生在 3 岁以下儿童中和老年人中。
即使不使用抗生素，链球菌性咽喉炎通常也会在 7 天内消退。然而，未接受治疗的链球菌性咽喉炎有时会引起并发症。并发症可包括扁桃体蜂窝织炎或脓肿、风湿热和肾炎（肾小球肾炎）。
罕见情况下，细菌感染（如淋病和白喉）会引起咽喉感染。
咽喉感染的症状
咽喉感染的诊断
医师的评估
有时进行检查看有无链球菌性咽喉炎
医生通过查看咽喉识别咽喉感染。但是，由于病毒感染和细菌感染时咽喉看起来通常相同，因此仅通过观察咽喉，医生很难了解病因是病毒感染还是细菌感染。但流鼻涕和咳嗽的患者很有可能是因为病毒感染。
因为链球菌性咽喉炎需要抗生素治疗，所以必须鉴别诊断。为了进行检测，医生对患者的咽喉采集拭子，并进行检测以识别链球菌。通常情况下，医生会对大多数儿童进行检查，但只有在符合某些标准，如扁桃体上有白色斑块（扁桃体渗出物）、颈部有肿胀和压痛淋巴结、发烧和无咳嗽的情况下才检测成人。但是，并非所有专家都就何时应该进行测试，甚至什么时候应该给予抗生素达成一致。
咽喉感染的治疗
镇痛药（止痛药）
对于链球菌性咽喉炎，抗生素
有时扁桃体手术切除
建议多饮水和休息。通常推荐用热盐水漱口，但尚未证明会有所帮助。
口服止痛药，例如对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药(NSAID)通常有助于减轻咽喉感染患者的疼痛。如果症状严重，一些医生还会给予单剂量地塞米松（皮质类固醇),口服或注射给药。地塞米松可缩短症状持续时间，缓解疼痛，改善进食情况。它还可能有助于减轻炎症引起的气道阻塞。然而，有些医生不使用地塞米松或任何皮质类固醇，因为皮质类固醇可能带来有害的副作用。
含有苯佐卡因、苯酚或利多卡因等成分的锭剂和喷雾剂可减轻疼痛，但必须重复使用，而使用过多会产生有害作用。此外，它们通常会影响味觉。
为链球菌感染患者开抗生素，通常是盘尼西林或阿莫西林。
扁桃体切除术
扁桃体反复出现链球菌感染的患者可能需要切除扁桃体（扁桃体切除术）。
通常，儿童需要接受扁桃体切除术。如果孩子有以下任何一种情况，医生会考虑进行扁桃体切除术：
反复链球菌感染（1 年 6 次、2 年每年 4 次以上，或 3 年每年 3 次以上）
尽管接受了抗生素治疗，还是有严重且持续的急性感染
严重阻塞（可能在阻塞性睡眠呼吸暂停中发生）
复发性扁桃体周围脓肿
如果医生怀疑癌症，也会进行扁桃体切除术。
在对成人进行扁桃体切除术时医生不会使用这些具体标准。但医生可能会对因扁桃体结石而严重口臭的成年人进行扁桃体切除术。
对于儿童和成人，医生根据个体差异（例如患者的年龄、总体健康状况以及从既往感染中恢复的难易程度）决定是否建议行扁桃体切除术。
对于扁桃体切除术，有很多有效技术。目的是完全或部分去除扁桃体。医生可以用手术刀和电灼器，或使用无线电波摧毁扁桃体。这些技术几乎不会引起出血。偶尔会使用钢丝和圈套技术。通过这种技术，外科医生将扁桃体套住并用锋利的钢丝将其切掉。所有这些技术均能有效缓解导致打鼾和睡眠中断的气道阻塞以及复发性扁桃体炎。扁桃体通常不会重新生长。
手术后，可能会出现并发症。
只有少数人（成人多于儿童）在扁桃体切除术后发生出血并发症。流血通常在手术后 24 小时内或大约 7 天后发生。在扁桃体切除术后流血的患者应立即就医。
气道可能会阻塞，最常见于 2 岁以下、患有重度阻塞性睡眠呼吸暂停的儿童以及病态肥胖或神经障碍或术前患有严重阻塞性睡眠呼吸暂停的人群。并发症在幼儿中通常更常见且更严重。