营养性和中毒性视神经病变

营养性和中毒性视神经病变是指因营养不良（营养性视神经病变）或接触对视神经有损害的物质（中毒性视神经病变）如铅、甲醇（木醇或木精）、乙二醇（防冻剂）或某些药物导致的视神经损伤。
视神经病变有时为营养缺乏或毒性物质所致。
表现为视力逐渐下降。
患者需避免进一步暴露于有毒物质中，或补充相应的营养。
（另见视神经疾病概述。）
营养性和中毒性视神经病变的病因
营养性和中毒性视神经病变的症状
在营养性或中毒性视神经病变患者中，视力通常在数天至数周内逐渐恶化。可能出现盲点并逐渐扩大，通常累及视觉中心。起初可能没有注意到。色觉的受影响程度可能比视力丧失（视觉锐度）更严重。通常双眼均受累。
乙二醇中毒尤其是甲醇中毒者可出现突发的完全性视力丧失。乙烯中度尤其是甲醇中毒者可出现突发的完全性视力丧失，出现昏迷、呼吸困难、呕吐、腹痛等严重症状。
你知道吗……
营养性和中毒性视神经病变的诊断
医生的评估和检查
医生可根据患者的营养不良史、接触有毒物质或化学物质情况、眼部症状和视力检查结果确诊营养性或中毒性神经病。有时还需进行毒物监测或维生素缺乏相关的实验检查。
营养性和中毒性视神经病变的治疗
对于营养不良者或酗酒者，提供维生素补充剂并避免酒精
药物或毒素原因治疗（如针对铅中毒的螯合药物、或者针对乙二醇或甲醇进行血液透析和使用甲吡唑）
低视力助视器
若视神经病变因饮酒或营养不良所致，患者应停止饮酒，平衡饮食并补充维生素如叶酸、B 族维生素等。但在维生素 B12 缺乏的患者，单纯饮食治疗是不够的。维生素 B12缺乏常常需要行维生素 B12注射治疗。
中毒性视神经病变患者应避免接触酒精和其他可能有毒的化学物质、药物或毒品。若中毒性视神经病变因铅中毒所致，螯合药物（如二巯丁二酸或二巯丙醇）有助于将其从体内清除。若因防冻液或甲醇中毒所致，用血液透析尽快治疗以去除这些毒素和使用解毒剂甲吡唑可能会有所帮助。乙醇（有时称为乙醇、谷类酒精或酒精）也可有助于减少毒素（乙二醇或甲醇）转化为有害副产物。
放大镜、用大号铅字排印设备和报时手表（低视力助视器）或可帮助视力丧失的人。
营养性和中毒性视神经病变的预后
经过及时治疗，多数营养性或中毒性视神经病变患者的视力部分恢复。