营养性和中毒性视神经病变

由营养缺乏引起的视神经病变（尤其是维生素 B1 和 B12 或叶酸 [叶酸；另见维生素概述]）称为营养性视神经病变。接受过减肥（减重）手术的人和有酒精使用障碍的人特别容易患上营养性视神经病变。酒精使用障碍者较易发病，但致病的真正原因可能还是营养缺乏而非酒精的毒性作用。

因药物（如氯霉素、异烟肼、乙胺丁醇和地高辛）导致的视神经病变极为少见，因接触毒性物质，如铅、乙二醇（防冻剂）或甲醇（木醇或甲醇）导致的视神经病变也较为罕见。如果病因为物质、药物或毒素，则这种疾病被称为中毒性视神经病变。