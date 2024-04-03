视网膜中央静脉及分支视网膜静脉阻塞

医生检查眼睛

荧光素血管造影

光学相干断层扫描

有时进行其它检查

通过检眼镜检查，医生可看到视网膜血管的改变。如果视网膜中央静脉阻塞，静脉可能会充血（看起来变大），可见出血点分散在整个视网膜，且视神经前部可能会肿胀。

荧光血管造影有助于判断视网膜损伤范围和帮助医生做治疗计划。在该检查中，医生向患者手臂静脉注入荧光素造影剂，然后对视网膜进行拍摄。染料使视网膜血管在摄影中显像更佳。光学相干断层扫描（一种影像学检查）可帮助显示视网膜是否肿胀（一种常见表现）。

视网膜静脉阻塞确诊后，医生通常进行检查，以识别会导致阻塞风险增加的疾病。例如，根据所怀疑的具体疾病，医生可检查患者是否有糖尿病（通过测量血糖或血红蛋白 A1C 水平）、青光眼（通过测量眼压）、高血压（通过测量血压）以及引起血液异常变稠的疾病（称为高粘血症）。