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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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视网膜中央静脉及分支视网膜静脉阻塞

（视网膜中央静脉阻塞；视网膜分支静脉阻塞）

作者：Sonia Mehta, MD, Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 4月 2024
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视网膜（眼球后部内表面的一层透明感光膜）中的静脉可能会发生阻塞，引起突发性无痛性视力丧失。

  • 医生通过使用检眼镜详查眼底能得出诊断，有时进行诊断测试。

  • 治疗通常可以改善视力。

视网膜中央静脉是将血液排出视网膜的主要静脉。阻塞可发生在主静脉或者其分支中。（另请参见视网膜疾病概述

视网膜中央静脉阻塞多见于老年人。危险因素包括

视网膜静脉阻塞常见于青光眼、糖尿病或高血压患者，多见于老年人。

视网膜静脉阻塞的症状

视网膜中央静脉可能会发生阻塞，导致突发性无痛性视力缺失，但视力缺失有时会在数天或数周内逐渐出现。

视网膜中央静脉的阻塞可导致视网膜或虹膜异常血管的形成。有时，这些异常血管会出血或导致疼痛型青光眼（称为新生血管性青光眼）。在新生血管性青光眼中，虹膜内形成的异常血管会关闭虹膜和角膜之间的空间，阻塞眼睛排液，导致眼内压积存（青光眼）。其他并发症可能包括玻璃体（眼球中使其呈圆形的透明凝胶状物质）出血。

视网膜静脉阻塞的诊断

  • 医生检查眼睛

  • 荧光素血管造影

  • 光学相干断层扫描

  • 有时进行其它检查

通过检眼镜检查，医生可看到视网膜血管的改变。如果视网膜中央静脉阻塞，静脉可能会充血（看起来变大），可见出血点分散在整个视网膜，且视神经前部可能会肿胀。

荧光血管造影有助于判断视网膜损伤范围和帮助医生做治疗计划。在该检查中，医生向患者手臂静脉注入荧光素造影剂，然后对视网膜进行拍摄。染料使视网膜血管在摄影中显像更佳。光学相干断层扫描（一种影像学检查）可帮助显示视网膜是否肿胀（一种常见表现）。

视网膜静脉阻塞确诊后，医生通常进行检查，以识别会导致阻塞风险增加的疾病。例如，根据所怀疑的具体疾病，医生可检查患者是否有糖尿病（通过测量血糖或血红蛋白 A1C 水平）、青光眼（通过测量眼压）、高血压（通过测量血压）以及引起血液异常变稠的疾病（称为高粘血症）。

视网膜静脉阻塞的治疗

  • 眼内注射药物

  • 使用激光治疗血管异常或出血

可向眼内注射某些药物，或者在眼睛内植入可缓慢稳定释放皮质类固醇的植入物。对于某些视网膜分支静脉阻塞的患者，激光治疗渗漏血管也可帮助改善视力。虽然治疗有助于恢复一些人的视力，但许多人有部分永久性视力损失。因此，最好是通过控制风险因素（例如，高血压、糖尿病及动脉粥样硬化的其他风险因素）预防此类阻塞。

激光治疗可用于破坏异常血管，治疗或预防新生血管性青光眼，或预防因眼内流血导致的进一步视力损失。

视网膜静脉阻塞的预后

视网膜静脉阻塞患者保留多少视力主要取决于以下两点：

  • 阻塞是影响视网膜中央静脉还是分支静脉

  • 阻塞时的视觉锐度（视敏度）

大部分患者的部分视力永久丧失。

如果在视网膜静脉阻塞时视敏度良好（通常当只有分支静脉阻塞时），则可能仍然保持良好，有时接近正常。如果视敏度差（例如，低于 20/200），则 80% 的患者视力会保持较差或恶化。视网膜中央静脉阻塞很少复发。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

    1. 国家眼科研究所：用于了解成人和儿童眼部健康（英语和西班牙语）以及提供参与外联活动的资源。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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