疾病预后是一个可预测的可能时程和结果，或是疾病恢复的可能状态。人们常认为医生知道并能预测一个病人还能活多久。但实际上,没有人能知道一名患者什么时候会死亡。建议家族成员不要强求一个确切的预测或完全信赖一个医生给出的预测。这样貌似准备的预测常常是错误的，因为针对某种疾病能生存多久的变化非常之大。有时十分虚弱的人也可能较好地活上几个月甚至几年。而另外的人可能很快就死亡。如果垂死的人希望在死亡时有一特定的人在场，那恐怕就需要为这一时长不确定的愿望做出安排。但是，有时需要估算一个人可能死亡的时间范围。比如，通常只能在医生预测生存期在 6 个月之内的情况下才能给予临终关怀。

与其询问医生“我还有多长时间？” 或者“我可能会在6个月内死亡吗”，不如问患同样疾病的人通常的生存期范围——最短和最长生存时间。

你知道吗……

有时，医生讲述病情极可能康复而不提及严重病情并即将死亡的现状，以给患者希望。如果医生试图过于乐观或不切实际，则病危患者及其家属最终会明白这“希望”是误导和轻视。事实上，患者和家属有权力知道最完整的信息以及最现实的可能预后。但是，他们可能不得不清楚表达出他们希望得到这样的信息，而不是过度乐观的描述。

不同疾病的症状进展亦不同。例如，对于将死于癌症的患者，能量代谢、功能和身体舒适常仅在死亡前一到两个月时才大幅度变差。在这段时间里可见患者衰竭，随后垂死状态就显而易见。而其他疾病，如老年痴呆症、肝衰竭和肾衰竭，从发病之始就出现机能逐渐恶化，但恶化速度有时不可预测。严重的心脏病和慢性阻塞性肺病可致病情不断加重，同时伴偶然的病情恶化。这些偶发事件后一般会改善，但患者常常会死于恢复至稳定的几天里。