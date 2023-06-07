对人类遗传学越来越多的了解使得可以根据人类精确的基因组成预测其对某种药物的反应（基因组成和对药物的反应）。例如，特定基因能预测一个人可能需多大剂量的华法林，这是一种抗凝剂（“血液稀释剂”）。这种预测非常重要，因为过多应用华法林会导致严重出血，而剂量不足会导致疗效降低，同样也有风险。

基因分析能预测当一个人应用伊立替康这种抗癌药物时，是否不能耐受或只有轻微副作用。可以用不同的药物对可能不耐受副作用的人进行治疗。

基因分析还可以确定人体代谢以及之后响应可待因（一种镇痛剂）的速度有多快。迅速代谢可待因的人可以累积高水平的可待因代谢副产物，此副产物会损害驱动呼吸的潜意识反射。这种快速代谢作用会造成在完成用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的扁桃体切除术和腺样体切除术后接受可待因的一些儿童死亡。